‘Shell-topman Ben van Beurden treedt volgend jaar terug’

Ben van Beurden, de topman van olie- en gasbedrijf Shell, treedt volgend jaar terug. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag op basis van ingewijden. Shell wil dit bericht aan NRC bevestigen noch ontkennen.

Van Beurden volgde in 2014 de Zwitser Peter Voser op als hoofd van Shell. Voor die tijd had Van Beurden, afgestudeerd chemisch ingenieur, tal van technische en commerciële functies bekleed in Nederland, Azië, de Verenigde Staten en Afrika. In zijn periode als baas van het bedrijf is Shell, dat eerst voor de helft Nederlands was, volledig Brits geworden.

De ingewijden zeggen tegen Reuters dat Shell vier mogelijke opvolgers voor Van Beurden op het oog heeft. De potentiële kandidaten werken nu al bij Shell, onder meer in hoge functies bij de afdelingen gas en hernieuwbare energiebronnen en bij financiën. Volgens Reuters zou de opvolger van Van Beurden opnieuw een Nederlander kunnen zijn.

Energiecrisis

De afgelopen jaren onder Van Beurdens leiderschap waren een roerige periode voor Shell. Vorig jaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell, waarbij de rechter bepaalde dat het bedrijf zijn broeikasgasuitstoot veel sneller moet terugdringen dan het zelf van plan was. Ook aandeelhouders oefenen druk uit op het concern om te verduurzamen. Nadat Shell door de coronapandemie grote verliezen had geleden, boekt het bedrijf middenin een energiecrisis - waarin de energieprijzen fors gestegen zijn - recordwinsten.

Voordat Shell vorig jaar op papier volledig Brits werd, was het een Brits bedrijf met zijn hoofdkantoor in Nederland. Het hoofdkantoor van Shell was onder meer in afwachting van de potentiële afschaffing van de dividendbelasting in Nederland gevestigd, maar de duale aandelenstructuur was volgens Van Beurden een beperkende factor voor het bedrijf. Shell koos ervoor uit Nederland te vertrekken, onder meer nadat de afschaffing dividendbelasting definitief niet doorging.