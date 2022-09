Op vakantie ga ik altijd graag naar het naaktstrand. Bij het bezoek aan een nieuwe plek word ik gewaarschuwd door een familie naast mij. „Er loopt een vreemd mannetje in de duinen dat soms dames op het naaktstrand aanspreekt, maar je hoeft niet bang voor hem te zijn.”

Inderdaad, een uurtje later daalt er een mannetje van het duin af en spreekt mij schuchter aan.

„Wilt u seks met mij?” „Nee, dank u”, zeg ik beleefd. „O, jammer”, zegt hij en sloft moedeloos terug de duinen in.

