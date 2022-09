'Ramp’ of ‘wonder’? Duitse pers verdeeld over Mäkelä en Concertgebouworkest

De Frankfurter Allgemeine deed begin deze week flink stof opwaaien met een opmerkelijke felle recensie van het concert door het Koninklijk Concertgebouworkest met zijn aanstaande chef-dirigent Klaus Mäkelä in Berlijn. ‘Een teleurstelling, een ergernis, een ramp’, oordeelde recensent Clemens Haustein over het concert, met Mahlers Zesde - ‘tragische’ - symfonie als hoofdmoot. Het eerste deel was hem te heftig, het tweede deel ‘informatieloos’. Mäkelä zou nauwelijks in staat zijn geweest de klank van het orkest te beïnvloeden. Het derde deel noemde Haustein ‘geluidsoverlast’. Slotoordeel: in de keuze voor Mäkelä toont het orkest zich ‘onverantwoordelijk en nalatig’. 26-jarigen moeten eerst oefenen op een onbekend regionaal orkest, voor ze voor een toporkest gaan staan.

Lees ook onze recensie van het concert: ‘Concertgebouworkest speelt met nieuwe chef Mäkelä een Mahler vol zangerigheid én testosteron’

80 minuten ‘verwondering’

Voor het Concertgebouworkest en Mäkelä was de minitournee naar Berlijn en Keulen een korte huwelijkreis. Hoe oordeelde de overige pers over de twee concerten in Berlijn en Keulen – een programma dat vorige week in Amsterdam door de Nederlandse kranten NRC, Volkskrant en Trouw met wat kritische terzijdes (te hard, verbeterpunten in de balans) positief werd besproken?

Conclusie: FAZ -criticus Haustein vond nauwelijks medestanders. Het Franse maandblad Diapason stuurde Hugues Mousseau naar Berlijn. Hij schreef niet te twijfelen aan Mäkelä’s talent en volwassenheid, al had Berlijn er meer van had verwacht. Recensent Wolfgang Schreiber van de Süddeutsche Zeitung lijkt een totaal ander concert te hebben gehoord. Voor hem had de uitvoering niet ‘boeiender of overtuigender kunnen zijn’. Ulrich Amling, van de Berlijnse krant Der Tagesspiegel heeft ook geen twijfels en ziet Mäkelä op meerdere vlakken zelfs Kirill Petrenko, chef van de Berliner Philharmoniker, overtreffen. Alejandro Martínez van het Spaanse Plateamagazine denkt dat het huwelijk tussen Mäkelä en het KCO wel eens het ‘gelukkigste symfonische muziekhoofdstuk van de komende decennia kan worden.’

‘Zelfverzekerd’, 'uniek talent’

Bij het concert in Keulen op woensdag dacht Bernard Hartmann, recensent van de General Anzeiger in Bonn, een klankregisseur aan het werk te hebben gehoord. En passant lijkt hij op het artikel in de Frankfurter te reageren door te zeggen dat ‘de meeste dirigenten provincie-orkesten nodig hebben om zich naar de top te werken, maar dat Mäkelä zelfverzekerd genoeg is om zijn carrière aan de top te beginnen’.

Wolfram Goerz van de Rheinische Post schrijft dat hij verbaasd is over de ‘werkelijk uniek getalenteerde dirigent’ die je in Mahlers Zesde een ‘brandend, intens meesterwerk’ deed beleven.

Lees ook een interview met Mäkelä: ‘Leer Klaus Mäkelä kennen in vier stappen.’