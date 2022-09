PostNL lanceert eerste cryptopostzegel in de vorm van een NFT

Nu digitale eigendomscertificaten van handtassen, schilderijen van Rembrandt en Da Vinci en duiven al worden verhandeld op de cryptomarkt, konden postzegels niet achterblijven. Met de lancering van een cryptopostzegel betreedt PostNL vanaf vrijdag de non-fungible tokens (NFT)-markt.

Lees ook: Wat zijn NFT’s?

De zogenoemde ‘NL crypto stamp’ van PostNL bestaat uit een kaart, vormgegeven als een Nederlandse vlag bezaaid met tulpen, ter grootte van een bankpas. Aan de ene zijde zit een fysieke postzegel waarop een stier prijkt. Wie de postzegel niet koopt voor de verzameling, kan ook met deze speciale cryptozegel ‘gewoon’ een brief versturen. De andere kant bevat een geheime woordenlijst die toegang geeft tot de digitale component: de NFT. Dit is een niet-inwisselbaar en onvervangbaar digitaal eigendomsbewijs. Via een QR-code is de kleur van de digitale zegel te zien. De cryptopostzegel bestaat in vijf verschillende kleuren, de een zeldzamer dan de ander.

Voor de prijs van 9,05 euro kan de liefhebber – volgens PostNL zowel de traditionele verzamelaar als een nieuwe internationale doelgroep met een interesse in tech en crypto – de eerste Nederlandse cryptopostzegel bemachtigen. PostNL noemt de aanschafprijs „relatief laag”, wat de postzegel geschikt moet maken als „instap-NFT voor het grote publiek”, zegt een woordvoerder. De crypto stamp wordt uitgebracht in een oplage van 140.000 exemplaren.

Lees ook: ‘NFT’s zijn een digitale revolutie in de kunstwereld’

Eigendom over een digitaal bestand

Non-fungible tokens worden opgeslagen in de blockchain, ook bekend van cryptovaluta als de Bitcoin. De blockchain is een openbare database van duizenden computers waarop geregistreerd staat wie de eigenaar is van een digitaal bestand. Uit de blockchain kan niets gewist worden en vervalsing is in de praktijk onmogelijk, waardoor het mogelijk is om eigendom over een digitaal bestand te claimen. Dit eigendom kan ook weggegeven, verhuurd en verkocht worden, want de nieuwe eigenaar is na de transactie voor iedereen zichtbaar. Dat geldt dus ook voor de crypto stamp.

In Oostenrijk bestaat de cryptozegel al drie jaar lang en is het een groot succes. Gebaseerd op die ervaring verwacht PostNL een levendige ruilhandel en een flinke prijsvermeerdering van de NFT’s.

De prijzen van NFT’s schieten wel vaker de lucht in. Een NFT heeft geen intrinsieke waarde, maar omdat ze slechts in beperkte hoeveelheden worden uitgegeven, ontstaat schaarste. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld bij Cryptopunks: de simpele, pixelachtige portretten werden in 2017 gratis weggegeven door het Canadese makersduo Larva Labs. Drie jaar later bracht één CryptoPunk ruim 10 miljoen dollar op. Hetzelfde gebeurde bij de verzameling van tienduizend cartoonachtige plaatjes van verveeld kijkende apen, de Bored Ape Yacht Club. In vijf maanden tijd steeg de prijs van 200 dollar naar 3 miljoen dollar per stuk.

De opbrengst van die waardevermeerdering zal net als bij Cryptopunks en de Apes echter alleen de eigenaar van de NFT ten goede komen, niet het postbedrijf. Maar, zegt de woordvoerder: „Een waardestijging draagt natuurlijk wel bij aan de populariteit van deze en eventuele volgende NL crypto stamps.”