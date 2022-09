Oud-leider Myanmar Suu Kyi opnieuw veroordeeld, drie jaar dwangarbeid

Een rechtbank in Myanmar heeft de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi vrijdag in een schijnproces opnieuw veroordeeld, ditmaal voor verkiezingsfraude. Ze krijgt drie jaar cel met dwangarbeid, zo melden internationale persbureaus op basis van anonieme bronnen. Wat de dwangarbeid precies inhoudt, is niet duidelijk. De straf komt bij de zeventien jaar gevangenisstraf die Suu Kyi eerder in vergelijkbare processen kreeg, onder meer voor het schenden van coronamaatregelen, opruiing en corruptie. Zelf ontkent de 77-jarige Nobellaureaat alle aanklachten.

De meest recente veroordeling krijgt Suu Kyi voor vermeende verkiezingsfraude bij de Myanmarese verkiezingen van 2020, die haar NLD-partij won. Onafhankelijke waarnemers hebben destijds nooit signalen van verkiezingsfraude geconstateerd. De uitspraak kan ook de partij in gevaar brengen: de huidige militaire regering dreigt deze te ontbinden voor de verkiezingen die zijn beloofd voor 2023.

Ruim honderd jaar straf

Enkele maanden na Suu Kyi’s verkiezingswinst, in februari 2021, werd ze afgezet door de militaire junta die het land nog steeds regeert. Verschillende vergelijkbare schijnprocessen tegen de oud-regeringsleider lopen nog. Als ze in al die zaken schuldig wordt bevonden, zou Suu Kyi ruim honderd jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. De processen vinden achter gesloten deuren plaats in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw.

Suu Kyi vergaarde in de vorige eeuw bekendheid als voorvechter van democratie en mensenrechten in Myanmar, tegen de militaire junta die destijds aan de macht was, en won daar in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor. Maar haar internationale reputatie raakte al voor de militaire coup van 2021 beschadigd door het geweld van de Myanmarese krijgsmacht in de staat Rakhine, tegen de islamitische Rohingya-minderheid.

Suu Kyi nam van dat geweld nauwelijks afstand. In een zitting bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat moet bepalen of de behandeling van de Rohingya genocide betreft, ging ze een stap verder door de Myanmarese krijgsmacht te verdedigen.