Onze voetafdruk in het steeds minder ijzige noorden

Het publiek in 1877 had nog nooit zo’n bevlogen spreker gezien. Tijdens een lezing in Utrecht waren bij dichter en schrijver Nicolaas Beets zelfs de tranen in de ogen gesprongen bij het zien en horen van „zoveel vonken en stralen van ware zielenadel”, zoals Beets het noemde.

Vier maanden reisde de 23-jarige marineofficier Laurens Rijnhart Koolemans Beynen namens het Comité voor de IJszeevaart door het land. Om met alles wat hij in zich had te spreken, te bidden en te smeken. Nederland moest en zou naar het poolgebied. Ons erfgoed werd in het poolgebied verkwanseld. Restanten vaderlandse geschiedenis vielen in handen van toeristen, graven werden geschonden door passerende souvenirjagers, in Noorse havens was de inboedel van het winterverblijf van Barentsz en Van Heemskerck te koop. Hollandse namen verdwenen van wereldkaarten. Dat kon een ooit zo grote zeevarende natie toch niet over zijn kant laten gaan.

Huilend kwam hij tot de kern van zijn smeekbede. Er was nog niets verloren, hield hij zijn gehoor voor. Ook Nederland kon deel uitmaken van de grote ontdekkingen die op dit moment in het hoge noorden werden gedaan. Een expeditie zou bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over het gebied. En namens het dankbaar nageslacht zouden de expeditieleden herdenkingstekens plaatsen op de plekken waar de voorvaderen ooit triomfen vierden.

Met een overslaande stem riep hij zijn gehoor toe. Naar zee gingen ze dus, naar het noorden! En om dat te bereiken, vroeg hij nu aan zijn gehoor geldelijke offers, voor de eer van Nederland, voor de bouw van de Willem Barents, een houten expeditieschip.

Het benodigde geld kwam er en op zondagmiddag 5 mei 1878 vertrok de eerste Nederlandse wetenschappelijke poolexpeditie uit Amsterdam. Op de oevers van het IJ deed een uitgelaten menigte de poolschoener Willem Barents en de veertien bemanningsleden vrolijk uitgeleide.

Nederlandse expeditieleden in het noordwesten van Spitsbergen in 1878, met op de achtergrond de houten poolschoener Willem Barents. Foto William Grant, collectie Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Op de kade in Longyearbyen – de hoofdnederzetting van Spitsbergen, of Svalbard zoals de officiële Noorse naam luidt – staat in de zomer van 2022 niemand om het cruiseschip Ortelius uit te zwaaien. Aan boord zijn vijftig wetenschappers en vijftig toeristen – of met een duurder woord: wetenschapssupporters. Samen zullen we afreizen naar de oostkant van de Spitsbergen-archipel voor de Netherlands Scientific Expedition Edgeøya Spitsbergen (SEES2022.nl), een vervolg op een soortgelijke Nederlandse expeditie naar hetzelfde gebied in 2015.

De SEES-expedities zijn een initiatief van ecoloog Maarten Loonen, al ruim dertig jaar ganzenonderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Jaarlijks reist hij naar de wetenschapsnederzetting Ny-Ålesund in het noordwesten van Spitsbergen voor vogelonderzoek. Ik ken hem van een andere gelegenheid. Een paar jaar geleden reikte ik een eerste exemplaar van een boek aan hem uit. Wat een vrolijke boekpresentatie had moeten worden, werd iets anders, iets met een veel grotere lading. Loonen barstte tijdens zijn dankwoord in huilen uit. Met natte wangen en gebroken stem sprak hij toen over hoe ‘zijn’ gebied de afgelopen decennia was veranderd en welke woede en onmacht hij daarbij voelde. Ook alle genodigden hielden het niet droog. De term ‘klimaatverdriet’ was geboren.

Ook tijdens de expeditie schiet hij bij zijn dagelijkse praatjes geregeld vol. Zelf zegt hij dat hij een huilebalk is. Hij heeft zijn ziel en zaligheid verbonden aan dit gebied. Omdat hij echt angstig is, kan hij zijn boodschap niet meer zakelijk en droog brengen, zegt hij. Met zijn emotionele presentatie hoopt hij een zaadje te kunnen planten. En dat is nodig. Want klimaatverandering gaat door en niemand kan zeggen waar het ophoudt, of het ooit ophoudt.

De ogen van de ecoloog worden nat. Hij huilt omdat hij in paniek is. Het is toch ongelooflijk dat er geen enkele voorzichtigheid in acht wordt genomen met de aarde

Om aan te geven dat we veel te weinig doen, loopt hij tijdens de expeditie met een tas van de Action over de toendra. Het is zijn manier om te zeggen dat actie nodig is. De volgende generatie zal aan hun ouders vragen waarom ze niets deden, terwijl ze alles wisten. Van vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog houdt hij niet, maar dit is wel zo’n moment waarop je je af moet vragen aan welke kant van de geschiedenis je wilt staan. De goede of de foute. Terwijl hij het zegt worden zijn ogen weer nat. Hij huilt omdat hij in paniek is. Het is toch ongelooflijk dat er geen enkele voorzichtigheid in acht wordt genomen met de aarde, de plek waar je leeft, waar je van afhankelijk bent, zegt hij. En hij snuit zijn neus.

Tijdens de laatste dagen van de expeditie zal hij soms zichzelf beschermen. En ons. We houden het gezellig, zegt hij dan. Let maar even niet op de stervende gletsjers. We gaan geen klimaatkerkhof bezoeken. Kijk maar naar iets moois, naar de kleine alken die nestelen tegen de berghelling, naar de kudde rendieren op de toendra.

Hindernissen

Meteen na vertrek bleek de Willem Barents lek te zijn. Op een van de belangrijkste plekken van het schip nog wel. Het privaat van kapitein Antonius de Bruijne maakte water. In het Noorse Bergen werd het gat gedicht. Daarna lag de weg naar het noorden open. De route voerde naar het eiland Jan Mayen, langs de westkust van Spitsbergen, naar Bereneiland, via een tussenstop in de Noorse stad Vardo naar Nova Zembla en na een bezoek aan het Noorse Hammerfest weer naar huis. Een reis van vier maanden waarbij ze in de wateren rond Spitsbergen en Nova Zembla regelmatig op pakijs stuiten waardoor niet alle geplande bestemmingen te bereiken waren. Een van de voornaamste doelen van de expeditie, het plaatsen van een gedenksteen op de locatie van Het Behouden Huys op Nova Zembla, waar Willem Barentsz en zijn bemanning in 1596 overwinterden, werd niet gehaald.

Hoewel er in de officiële verslagen sprake was van een harmonieuze sfeer waren er onderling nogal wat spanningen. De fanatieke tweede man Koolemans Beynen botste met de kapitein. Beynen had twee eerdere Engelse expedities meegemaakt waarbij er door het pakijs werd gemanoeuvreerd. Eerste man De Bruijne durfde dat met het houten zeilschip niet aan en volgde braaf de veilige grens van het zomerijs.

Ook dreigde er onderweg een luizenplaag. Halverwege de reis bleek dat een van de meevarende Marker vissers - die assisteerden bij het diepzee-onderzoek - zich nooit waste. Zijn kooi lag vol vervuild wasgoed, in de gordijnen had zich een enorme luizenkolonie gevestigd. Het bemanningslid werd uitgekleed en gedwongen schoon geschrobd; alle kleding, beddengoed en gordijnen werden in een desinfectiemiddel gekookt. De Marker moest zich de rest van de reis iedere dag laten inspecteren door de scheepsarts.

Expeditieleden van de Willem Barents op het achterdek van het schip. Foto William Grant, collectie Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Zorgde voor vertrek een Noorse pilotenstaking nog dat de expeditie bijna niet door kon gaan, eenmaal onderweg doemen nieuwe hindernissen op. Mist, te hoge golven en vooral ijsberen voorkomen dat we aan land kunnen om onderzoek te doen. Doordat er rond Spitsbergen geen zomerijs meer is, zitten heel veel ijsberen nu vast op eilanden. Normaal voeden ze zich op het pakijs in de zomermaanden met zeehonden, nu moeten ze zich op land behelpen met eieren, ganzen, rendieren, aangespoelde kadavers en soms zelfs gras om de maag te vullen. Het verdwenen zomerijs kan ook niet meer fungeren als golfbreker waardoor een heviger deining en woestere branding veilige landingen met rubberboten lastiger maakt. En door de hogere temperaturen is er meer vocht in de atmosfeer en ontstaat er mist, waardoor het niet mogelijk is om zien of er ijsberen in de buurt van de landingsplaatsen zijn.

Het heeft iets ironisch: het onderzoek naar het veranderende klimaat wordt beperkt door klimaatverandering. Tot frustratie van de onderzoekers wordt landing na landing afgelast. Alleen vanaf het schip zelf is er nog onderzoek mogelijk. Er worden monsters zeewater genomen en vanaf de boeg worden vogels geteld.

En dan slaat ook nog het coronavirus toe. Het schip is een petrischaaltje waarin het virus zich razendsnel verspreidt, ontsnappen is vrijwel onmogelijk. Wat begint met een paar kuchende medereizigers, leidt tot speciale voedertijden voor covidpatiënten, overal duiken de mondkapjes weer op. Ik breng een etmaal met koorts in bed door. Aan het einde van de reis zal het merendeel van de deelnemers met voldoende antilichamen voor de komende herfstgolf het schip verlaten.

Expeditieschip Ortelius nadert, in de zomer van 2022, de Negribreen, een gletsjer die zich in veertig jaar tijd 12 kilometer heeft teruggetrokken Foto Adwin de Kluyver



De macht van de camera

Zonder publiciteit geen expeditie. Dat wisten ze in 1878 al. Het Comité voor de IJszeevaart wilde daarom graag een fotograaf aan boord. Foto’s waren eenvoudig te herdrukken en op grotere schaal te verspreiden. En door te kiezen voor fotografie werd nog eens benadrukt hoe modern deze expeditie wel niet was. Op aanwijzing van Koolemans Beynen werd de Engelse fotograaf William John Alexander Grant aangetrokken. Deze telg uit een Brits adellijk geslacht hoefde dankzij een legaat niet te werken en bracht zijn tijd het liefst door met reizen en fotograferen. Al op 25-jarige leeftijd nam hij in 1876 deel aan een expeditie met het Engelse schip Pandora, hij was daarmee de tweede fotograaf die na een poolexpeditie een serie foto’s publiceerde.

Het werken aan boord van de Willem Barents en het fotograferen in het arctisch gebied was voor Grant niet eenvoudig. Door de lage temperaturen bevroren zijn chemicaliën. De donkere kamer bevond zich voor in het schip en was door opspattend boegwater erg vochtig. De vaak mistige weersomstandigheden en de witte landschappen maakten het fotograferen moeilijk. Uiteindelijk zou hij 54 bruikbare foto’s maken tijdens de expeditie.

Na terugkomst in Nederland, in oktober 1878, liet het Comité voor de IJszeevaart een album maken met de beelden van Grant. Het fotoalbum diende als promotiemiddel voor een volgende expeditie in 1879. Ook alle lokale comités die de eerste expeditie hadden gefinancierd kregen bij wijze van dank een exemplaar.

Om het verhaal van onze expeditie te vertellen reizen er verschillende journalisten mee, waaronder een team van de NOS. Wetenschappelijk onderzoek mag dan wel het officiële doel zijn, minstens zo belangrijk is de media-aandacht voor het Nederlandse onderzoek. Want in het poolgebied geldt: zichtbaarheid is invloed. Daarom reizen er tijdens deze reis ook diverse beleidsambtenaren mee. Wetenschap is in het geopolitieke spel om het poolgebied een soft power. Wie hier de kleuren van zijn vlag laat zien, heeft invloed. Dat weten de Chinezen die in wetenschapsdorp Ny-Ålesund als zelfverklaarde ‘near-Arctic state’- natie ‘nabij het Arctische’ – een eigen onderzoeksstation openden met draken boven de deur. Dat weten de Nederlanders die tot ergernis van een aantal Noren in datzelfde Ny-Ålesund een houten hut hebben omgedoopt tot ‘Nederlands poolstation’. En dus stappen wij hier nu als een vriendelijk wetenschapsleger over de toendra in onze felblauwe jassen met het opschrift Netherlands Polar Programme en rood-wit-blauwe vlaggen op de mouw; en loopt expeditieleider Maarten Loonen met zijn Hollandse klompsloffen over het schip. Wetenschappelijke impact vergroot ook de invloed van Nederland in de Arctische Raad, het belangrijkste overlegorgaan in de poolregio. Klimaatverandering en nieuwe zeeroutes door het smeltende pakijs bieden Nederlandse ondernemers ook nieuwe (duurzame) kansen, zo valt te lezen in de nota Beslagen ten ijs, Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025.

Wie op een expeditie gaat, wordt geacht met een sappig verhaal thuis te komen. Zo zal het na afloop van deze reis ook gebeuren

Dat storytelling minstens even belangrijk is als onderzoeksresultaten, blijkt op momenten van crisis. Zo zal de SEES2022-expeditie de boeken in gaan als de onderzoeksreis die steeds werd verstoord door ijsberen. Wanneer tijdens een landing in Rosenbergdalen plotseling een beer wordt gespot, kraken de portofoons en dirigeren de gidsen ons op de toon van een drilsergeant zo snel mogelijk richting rubberboten; tien minuten later staan we al weer op het schip dat we inmiddels zo goed kennen. Tegelijkertijd loopt het NOS-team onder bewaking van een gids met geweer verder de toendra op richting beer om spannende plaatjes van het naderende, witte gevaar te maken. Zoals veel vaker in de geschiedenis van poolexpedities is het verhaal een van de belangrijkste producten van een dergelijke onderneming. Saaie of weinig heldhaftige episodes horen in die verslagen niet thuis. Wie op een expeditie gaat, wordt geacht met een sappig verhaal thuis te komen. Zo zal het na afloop van deze reis ook gebeuren. Foto’s en video’s van een toeristische rondvaart langs een afkalvende gletsjer worden ineens stoere beelden van wetenschappers in actie in zodiacs. De NOS-verslaggever heeft het steeds over „Hier op de Noordpool…”’, een geografisch punt dat zich in werkelijkheid bijna 1.500 kilometer noordelijker bevindt, ergens op het pakijs of – tegenwoordig helaas steeds vaker – ergens op zee.

Poolgeschiedenis

Een van de hoofddoelen van de expeditie van de Willem Barents was het bezoeken van plekken die een rol gespeeld hadden in de Nederlandse geschiedenis in het poolgebied. De expeditie wilde op deze plekken gedenkstenen plaatsen. Op deze manier werd de status van Nederland in het poolgebied vergroot en de expeditie hoopte hiermee te voorkomen dat Nederlandse geografische namen van kaarten verdwenen, door het belang van de plaatsen en de band met Nederland te onderstrepen.

Het lukt de expeditie slechts om op enkele plekken zo’n gedenksteen te plaatsen. Op Amsterdameiland, aan de westkant van Spitsbergen, restaureerden ze de vernielde en geplunderde graven in de voormalige walvisvaardersnederzetting Smeerenburg. Een skelet met muts keek hen vanuit een open graf grijnzend aan. Bij het opgeworpen monument met gedenksteen maakten ze een groepsportret.

Ook de SEES-expeditie doet een plek aan waar Nederlandse poolgeschiedenis is geschreven. Vlak bij Kapp Lee op Edgeøya overwinterden in 1968 en 1969 vier Nederlandse studenten biologie om ijsberen te tellen. Ze bouwden een golfplaten loods en namen voor twee jaar afgekeurde blikvoeding en een stapel Heugaveld tapijttegels mee. Het onderzoeksstation is inmiddels afgebroken, maar in het gras zijn nog duidelijk de contouren van het onderkomen te zien.

Een van de overwinteraars van toen reist nu mee. De 79-jarige Ko de Korte doet omringd door journalisten met zichtbare tegenzin zijn verhaal. Voor de camera van de NOS moet hij betekenisvol in de verte staren of even eenzaam over de toendra sjokken. Zelf heeft hij het niet zo op die opgedrongen rol van poolheld.

Nadat hij beleefd heeft geantwoord wat er nu allemaal door hem heen gaat, laat hij als de camera uit is pas echt het achterste van zijn tong zien. Nu pas, na al die vragen, beseft hij hoe vervelend en onaangenaam het hier was. Eigenlijk had hij nauwelijks echt contact met zijn mede-expeditieleden. Het landschap was onvriendelijk en ze zagen in een jaar tijd maar 26 beren waarvan ze er 13 hebben kunnen nummeren. Dat is ongeveer één beer per maand. Nu zien we er tien per dag. Aan zijn onderzoekstijd op Groenland heeft bioloog De Korte veel betere herinneringen. Daar is het landschap overweldigend mooi en zijn de mensen warm en gastvrij.

Met al die sombere klimaatwetenschappers tijdens deze expeditie heeft hij niet zo veel. Het klimaat is een cyclische beweging, zegt hij, we zitten in het holoceen en gaan gewoon weer naar een warmere periode. Om al dat verdriet en tranen over klimaatverandering moet hij eigenlijk een beetje lachen. De mens wil graag ergens bij horen en een goed gevoel krijgen omdat ze de wereld proberen te redden.

Een rendier bij een transformatorhuisje in hoofdstad van Spitsbergen Longyearbyen. Foto Adwin de Kluyver



Het onderzoek

Aan boord van de Willem Barents waren twee onderzoekers. Marine-officier Helenus Marinus Speelman kreeg een opleiding van het KNMI. Hij mat de luchttemperatuur – die een groot deel van de reis rond het vriespunt lag – de temperatuur van het zeewater, het zoutgehalte en de diepte van de bodem. Uit de gegevens hoopte het KNMI conclusies te kunnen trekken over de ontwikkeling van het weer en de voorspelbaarheid ervan, in het noorden.

Als zoöloog reisde de jonge marinebioloog Carel Philip Sluiter mee. Van de door hem meegenomen dreggen – netten waarmee zeebodemmonsters werden genomen – bleek helaas meer dan de helft onbruikbaar. Met de overige, kleinere dreggen werden vooral kleine zeedieren binnengehaald, zoals garnalen, kreeften, krabben, sponzen, zeespinnen, kwallen en zeesterren. De vangst werd bewaard in blikken met alcohol. Vooral de kwallen en sponzen waren daar niet goed tegen bestand. De netten werden daarnaast gebruikt om vis mee te vangen voor de voedselvoorziening. Ook werden er onderweg vogels geschoten. De exemplaren die bewaard moesten worden voor nader onderzoek werden gevild, van de overige vogels werd een ragout gekookt. Uiteindelijk werden er 38 nieuwe diersoorten ontdekt, voornamelijke sponzen. Een nieuwe garnalensoort werd naar kapitein De Bruijne genoemd.

Onze expeditie is al bijna op de helft als we op dag vier eindelijk voor het eerst op de kust van Edgeøya kunnen landen. Het eiland aan de oostkant van Spitsbergen is de snelst opwarmende plek op aarde: zes graden in een halve eeuw. Hier zal het meeste onderzoek worden gedaan. Als er tenminste geen ijsberen op het toneel verschijnen. Na bijna twee uur is het al zover, in de verte nadert een witte stip en vertrekken we haastig naar het schip. Ook de dagen erna verstoort een bewegende witte vlek steeds het veldwerk.

Edgeøya, een eiland aan de oostkant van Spitsbergen, is de snelst opwarmende plek op aarde

Pas op dag zeven is het mogelijk een volledige dag ongestoord onderzoek uit te voeren. Er is wel een ijsbeer gesignaleerd, maar die ligt in een diepe slaap. Het leidt tot een zekere euforie onder de wetenschappers. Wim, Cecile en Willem boren vanuit een opblaasbootje het klimaatarchief aan dat opgeslagen ligt in de bodem van meertjes. Christophe hengelt met een schepnetje naar plankton in zoet water. Eelco verzamelt met toeristen plastic op het strand. Sociale wetenschapper Nathalie observeert de interactie tussen onderzoekers en toeristen. Janneke jaagt op het ontbrekende ingrediënt voor afbreekbaar bioplastic. Leo ontdekt een zeldzame paddenstoel. Sophie verzamelt walrussenpoep om zo het walrusmenu en het schelpdierleven op de zeebodem te analyseren. Mathilde en Brage zoeken naar duizenden jaren oude rendiergeweien. Wouter en Koos meten met grondradar de diepte van de permafrost.

Op de toendra van Russebukta knielen, hurken, turen en staren de onderzoekers. Het lijkt een gebed voor wetenschap en natuur. Met loepjes, netjes en schepjes verzamelen ze hun data. Ze zijn slechts tien dagen hier en alles willen de onderzoekers meten; CO 2 , stikstof, koolstof, kwik, methaan. Ze weten al bijna alles, veel dan, maar nog niet genoeg, wel genoeg om te weten dat het niet goed gaat met Edgeøya, met het poolgebied, met de aarde, met ons.

Menu

Het menu aan boord van de Willem Barents kende niet heel veel variëteit. De bemanning ontbeet ’s ochtends om acht uur met gort, hard brood en thee. ’s Middags werd er een warme hap geserveerd. Op maandag en donderdag snert met spek en hard brood, dinsdag en vrijdag stokvis met rijst en uien, woensdag en zaterdag bruine bonen met spek en op zondag zuurkool met spek of rijst met Australisch vlees. ’s Avonds om zes uur werden de restjes opgewarmd en waren er brood, kaas en koffie. Twee keer per week werden er pannenkoeken met spek gebakken. Om de stemming er in te houden werden nationale feestdagen en koninklijke verjaardagen uitbundig gevierd. Daarvoor was er 600 liter jenever, 500 flessen rode Saint Emilion-wijn en 25 flessen rum aan boord. En 25 flessen champagne – die helaas na opening niet meer mousseerde. De firma Java uit Nieuwe Pekela sponsorde de expeditie met 12.500 sigaren.

Is dit wel een expeditie, vragen enkele meevarende sociale wetenschappers zich af. Is dit niet gewoon een cruise met wat wetenschappelijke excursies? Poolveteraan Ko de Korte heeft wel een antwoord. Voor de passagiers die deze reis zelf moeten betalen is het een cruise. Voor de wetenschappers die op kosten van de belastingbetaler meevaren, noemen we dit een expeditie. En er valt wat voor te zeggen. Drie keer per dag schuiven we aan tafel, tijdens de lunch en diner worden we bediend door eeuwig lachend Filippijns personeel. Dat voelt voor de nodige deelnemers, en ook voor mij, wat ongemakkelijk. De Aziatische bemanning werkt vaak maanden aan één stuk, zeven dagen per week, tegen lage lonen. Eén keer per jaar keren ze kort terug naar hun familie. Kan dat wel, een expeditie met als thema duurzaamheid en klimaatverandering die gebruik maakt van een vervuilend cruiseschip; een schip dat bovendien onderdeel uitmaakt van een wereldwijd systeem van goedkope arbeid en massatoerisme. Om het ongemak te vergroten staat halverwege de reis ook nog eens een feestavond op het programma. Terwijl de gletsjers aan de horizon smelten, roken op het achterdek de barbecues met grote lappen vlees.

Ook voor mijn hutgenoot, een prettig zwijgzame Noorse rendieronderzoeker, is deze manier van reizen even wennen. Normaal wast hij zich niet tijdens veldonderzoek, het vetlaagje op de huid beschermt hem tegen de kou. Nu besluit hij zich toch maar dagelijks te douchen om opgefrist aan het diner te verschijnen. Het heeft iets vervreemdends. Nog nooit at ik zoveel passievrucht op een noordelijke reis als op deze expeditie; of cruise. Bij iedere maaltijd duikt het tropische fruit weer op, vaak geserveerd door optisch vrolijke Filipijnen die inmiddels meer van het poolgebied hebben gezien dan de meeste poolonderzoekers aan boord.

Voetstappen

Al vond de expeditie plaats in de zomer van 1878 ankerde de Willem Barents een aantal keren aan de rand van het pakijs dat toen in juli en augustus nog tot aan Spitsbergen reikte. Grant maakte daar foto’s van barre ijslandschappen. De beelden laten zien dat de expeditie hindernissen moest overwinnen om zijn doel te bereiken. Het gaf de expeditie een exclusief karakter, een bewijs van de kracht van de natie, een verwijzing naar een glorieus verleden – de zestiende en zeventiende eeuw – waarin het land een reputatie had als belangrijke zeevarende natie.

Symbool voor al deze ‘Hollands Glorie in het noorden’ stond een foto van een eenzame poolreiziger op een ijsvlakte. In de sneeuw zijn de voetstappen te zien die de reiziger achterliet in de sneeuw. De sporen in een verder ongeschonden wit vlak waren voor het negentiende-eeuwse publiek een metafoor voor wat in de exploratie van het poolgebied een ‘first’ heette, het als eerste ergens zijn. De voetstappenfoto groeide in de poolfotografie uit tot een klassieker.

Een van de Nederlandse poolreizigers op het pakijs tussen Spitsbergen en Nova Zembla, 1878 Foto William Grant, collectie Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Soms zie ik letterlijk mijn eigen ecologische voetafdruk. Wanneer we door de natte delen van de veenachtige toendra, lopen, laat mijn laars een diepe indruk achter in het mos. De bodem en vegetatie zal jaren nodig hebben om te herstellen van mijn passeren, leggen de meereizende ecologen uit. Ik moet steeds denken aan een zin die ik tijdens deze reis las in het boek Extinctie (2019) van René ten Bos dat ik heb meegenomen. ‘In het landschap is de mens een ongenode en noodlottige gast.’ Zo voelt het hier. Het mos, de korstmos, het lepelblad, de arctische paardenbloem, de brandgans, de poolvos, de rendieren, de ijsbeer. Allemaal hebben ze het recht om hier te zijn, maar welk recht heb ik, landgenoot van Willem Barentsz die het hier eind zestiende eeuw Spitsbergen noemde en het als zijn eigendom beschouwde? Ook onze goedbedoelde aanwezigheid zegt iets over de menselijke eigenschap om van niets iets te maken en het het onze te noemen. Zelfs Ko de Korte en zijn studiegenoten gaven tijdens hun overwintering eind jaren zestig namen aan plekken die nog niet eerder waren benoemd. Bij het Noors Poolinstituut dienden ze – tevergeefs – een voorstel in om namen als Scheveningendal, Afsluitdijk en Ko øya op de kaart te zetten. Zo wordt van space steeds weer place gemaakt, een open ruimte krijgt een naam, wordt seen plaats. Hier is te zien hoe funest die menselijke invloed is. Jaar na jaar stijgen de temperaturen, wordt het natter en groener, liggen de kusten vol plastic, smelt het landijs, stijgt de zeespiegel.

Wanneer ik na tien dagen in Longyearbyen weer op de kade stap, stelt poolheld Ko nog een laatste vraag. ‘Je voelt je toch wel een beetje schuldig, hè?’

Adwin de Kluyver is historicus en schrijver. Van hem verschenen drie boeken over de poolgebieden: Terug uit de Witte Hel (2015), Het gedroomde Noorden (2019) en Niemandsland (2021).

Twee expedities

1878 en 2022 Adwin de Kluyver nam als historicus en schrijver deel aan de SEES2022-expeditie, die plaatsvond van 13 tot en met 22 juli 2022. De expeditie werd georganiseerd door het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Aan boord van het cruiseschip Ortelius waren vijftig wetenschappers uit diverse vakgebieden, zoals geologen, biologen, glaciologen, archeologen, antropologen en historici. Zij onderzochten elk een ander aspect van de snelle veranderingen in het poolgebied. Daarnaast voeren er enkele beleidsambtenaren en tientallen betalende toeristen mee. De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht in januari 2023. De expeditie met de poolschoener Willem Barents vond plaats van begin mei tot begin oktober 1878. De expeditie werd georganiseerd door het Comité voor de IJszeevaart en gefinancierd met geld dat was ingezameld door verschillende regionale subcomités. Onder de veertien bemanningsleden waren twee onderzoekers, een meteoroloog en een zeebioloog. Na afloop van de expeditie werden de verzamelde diersoorten overgedragen aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden, het huidige Naturalis. Het inventariseren van de soorten liet jaren op zich wachten omdat zoöloog Carel Philip Sluiter, de hoofdwetenschapper van de expeditie, meteen na terugkomst een aanstelling kreeg als biologieleraar op een gymnasium in Batavia en daar het eerste zeeaquarium in de tropen begon.