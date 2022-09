Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen aanwijzing dat het overlijden van de drie maanden oude baby in het aanmeldcentrum in Ter Apel het gevolg is geweest van een strafbaar feit. Dat meldt de instantie vrijdag. Het OM concludeert dit op basis van onderzoek door de recherche en het NFI en getuigenverklaringen en stelt daarom geen strafrechtelijk onderzoek in.

Dit bericht wordt aangevuld.