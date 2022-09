Oekraïens offensief kruipt vooruit

De Russische leunstoelgeneraals kraaiden deze week victorie: het Oekraïense offensief richting de zuidelijke stad Cherson zou nu al zijn uitgelopen op een grote nederlaag voor Kiev. „We kunnen stellen dat het offensief van de tegenstander dat op 29 augustus werd ingezet in alle sectoren is uitgelopen op een totale mislukking”, schreef voormalig FSB-officier Igor Girkin op zijn nieuwskanaal op Telegram. „Aan het front bij Cherson wordt de zomer- en najaarscampagne van het Oekraïense strijdtoneel beslist”, juichte militair analist Joeri Kotjonok: „Zo niet het lot van de hele Oekraïense natie.”

Hebben de Russen gelijk? In de afgelopen week hebben de Oekraïense autoriteiten in Kiev volledige radiostilte betracht over de operatie bij Cherson – het eerste grootschalige Oekraïense offensief in deze oorlog. De militairen zijn zó goed geïnstrueerd dat je zelfs de gebruikelijke tiktokfilmpjes van het slagveld met een lantaarn moet zoeken. Op een korte video staan Oekraïense infanteristen in twee rijen klaar in een korenveld, terwijl een tank langzaam de glooiende helling op rolt en een schot lost. Het is een indringend beeld dat associaties oproept met de Tweede Wereldoorlog, maar het verschaft weinig informatie over het verloop van de gevechten.

Bij gebrek aan Oekraïense bronnen komt de meeste informatie van Russische militaire bloggers, die zich vaak lijken te baseren op militaire contacten in het veld. Uit de berichtgeving op Telegram (een populair nieuwsmedium in Rusland) valt af te leiden dat Oekraïne op verschillende punten aan de frontlijn vorderingen heeft gemaakt.

De belangrijkste doorbraak lijkt te zijn gemaakt in het noordoosten van het front, waar de Oekraïners er al eerder in waren geslaagd om een bruggenhoofd te slaan over de rivier de Inhoelets, een van de belangrijkste obstakels in de vlakke steppe rond Cherson. Maar ook hier zouden de Oekraïners slechts een tiental kilometers zijn opgerukt.

Duidelijk is dat de opmars door de open velden zwaar wordt gehinderd door Russisch artillerievuur. Russische Telegramkanalen verspreidden beelden van beschietingen van Oekraïense pantservoertuigen en tanks. Volgens zowel de bloggers als het Russische ministerie van Defensie zijn er grote aantallen Oekraïense miltairen gesneuveld en zouden tientallen voertuigen zijn vernietigd.

Zware verliezen

Toch is het offensief bepaald niet voorbij. Hoewel de Oekraïense strijdkrachten zware verliezen zijn toegebracht, zo zei de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe vrijdag, „worden de pogingen om op te rukken voortgezet”. Analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) waarschuwen voor het al te snel trekken van conclusies. „Militaire operaties van de omvang van dit tegenoffensief worden niet beslist in een dag of een week”, aldus het ISW.

Volgens de Amerikaanse analisten stond van tevoren vast de Oekraïners niet beschikken over de manschappen en het materieel „om een Blitzkrieg-achtige opmars uit te voeren”. De verovering van Cherson lijkt eerder uit te draaien op een belegering van de Russische stellingen rond Cherson. Daarbij speelt het terrein Kiev nadrukkelijk in de kaart, want de Russische eenheden rond de stad worden bij zo’n belegering afgesneden van het achterland door de rivier de Dnjepr.

Leger Oekraïne zou slechts zo’n tien kilometer zijn opgerukt

Inzet drones

De afgelopen week ging Oekraïne door met het beschieten van de schaarse bruggen over de brede rivier, waaronder een tijdelijke pontonbrug en platbodems waarmee de Russen het garnizoen in Cherson proberen te bevoorraden. Bij bombardementen werden ook Bayraktar TB2 drones ingezet, die al een tijdje niet meer waren gesignaleerd.

Dat de makkelijk te raken drones ongestoord rond konden vliegen, is misschien te danken aan de succesvolle inzet van Amerikaanse AGM-88 HARM anti-radarraketten tegen Russische luchtafweerinstallaties. Amerikaanse media berichtten de afgelopen weken dat het de Oekraïners gelukt was om een manier te vinden om de HARM-raketten vanaf hun oude Mig-29 jagers te lanceren. Als de Oekraïners erin slagen de Russische luchtafweer het zwijgen op te leggen, zou dat opnieuw een belangrijke verschuiving zijn in het krachtenveld, vergelijkbaar met de succesvolle inzet van de Amerikaanse HIMARS-raketartillerie tegen gronddoelen.

Ook de crisis rond de kerncentrale van Zaporizja sleept zich voort. Op de dag dat een onderzoeksteam van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) de centrale bezocht, werd het complex bij Enerhodar opnieuw met artillerie beschoten. Moskou berichtte zelfs dat een poging van Oekraïense commando’s om de Dnjepr in boten over te steken om de kerncentrale in te nemen was verijdeld – een bericht dat door westerse analisten werd afgedaan als ongeloofwaardig.

Donetsk veroveren

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar al weken ervan de kerncentrale onder vuur te nemen. IAEA-directeur Rafael Grossi liet bij zijn terugkeer in Kiev weten dat een deel van zijn inspectieteam in de centrale is achtergebleven om nader onderzoek te doen. Volgens Kiev wordt er ook gesproken over een permanente aanwezigheid van de IAEA op de kerncentrale, om onafhankelijk toezicht te garanderen. Of dit de beschietingen zal helpen verhinderen, is de vraag.

President Poetin zou inmiddels zijn aandacht weer hebben gericht op een ander front: dat in het oosten. Tijdens een briefing afgelopen donderdag zei Oleksi Gromov, het plaatsvervangend hoofd operaties van de Oekraïense Defensiestaf, dat de Russische president zijn troepen heeft opgedragen om de provincie Donetsk vóór 15 september te veroveren. Die deadline is vrijwel zeker onhaalbaar.

