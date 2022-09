Oekraïners slaan op de vlucht voor het eigen offensief

Een kolonne volgepakte auto’s rijdt door de brandende hitte naar een parkeerplaats in Zaporizja. Voorop een politiewagen met zwaailichten. „Wij komen uit Cherson. Uit Oekraïne!” roept Diana (8) als de beige Lada van haar familie geparkeerd staat.

Op witte slippertjes springt Diana rond. „Cherson, dat is in Oekraïne!” roept ze opnieuw. „Ja, ja, dat weten ze hier”, lacht moeder Joelja. Ze heeft roze gestifte lippen. Een paar uur eerder verliet de familie het door Rusland bezette gebied. Diana viel de eerste Oekraïense soldaten die ze zag in de armen, zo blij was ze.

Nu de tegenaanval van Oekraïne op gang komt, druppelt er nauwelijks nog informatie over de voortgang naar buiten. Maar dat het flink rommelt in het zuiden, hoor je van de vluchtelingen op de parkeerplaats in Zaporizja. Dagelijks komen hier zo’n 1.500 mensen aan uit bezet gebied.

Sluwe Russen

Diana, haar ouders en grootouders komen uit een dorpje ten zuiden van Cherson. „De onzen hebben de brug naar het noorden opgeblazen”, zegt Nikolajevna. „We moesten via de pontonbrug.” De familie stond drie dagen in de rij voor die tijdelijke, door de Russen aangelegde brug.

Ontheemden wachten bij het registratiepunt in Zaporizje op vervoer naar andere steden in Oekraïne. Foto Konstantin Chernichkin

Het duurde zo lang, vertelt Nikolajevna, omdat de brug en de burgers gebruikt worden om Russische militaire apparatuur naar het front te brengen. „Ze zijn heel sluw. Op burgers wordt niet geschoten, dus omringen ze hun vrachtwagens met onze auto’s.” Onderweg sloeg een raket in op 50 meter bij het gezin vandaan.

De mensen die hier aankomen hebben vaak zes maanden onder de bezetting geleefd en laten niet zomaar het achterste van hun tong zien. Op sociale media gaan verhalen rond van a-politieke, door de Russen geaccepteerde redenen voor vertrek. Zeg dat je familie moet opzoeken, in geldnood zit en werk probeert te vinden. Nikolajevna zegt dat ze haar dochter graag online lessen wilde laten volgen. Sinds mei is er geen internetverbinding meer in het dorp – vandaar hun reis naar Oekraïne. Op de vraag of de verhevigde gevechten ook een reden waren om te vertrekken, blijft ze even stil. „Ja, dat is de echte reden”, zegt Joelja. „Niet iedereen kan weggaan, veel mensen zijn te oud. Die achterblijvers staat een hevige bevrijding te wachten.”

Terwijl auto’s eerst soms tot vijf dagen voor de Russische controleposten moesten wachten, vertellen de evacuees nu dat ze het gebied binnen één dag hebben doorkruist. „Ze vertellen ons dat de Russen hun papieren niet eens meer controleren. Ze laten mensen gewoon gaan”, zegt Denis Knisj, die namens de gemeenteraad de ontvangst van Oekraïners op deze plek coördineert. „De afgelopen week waren de Russen minder te zien in de stad”, zegt Igor Sjevtsjenko, die uit de buurt van Cherson komt. „Dat was wel heel prettig.”

Huisdieren vrijgelaten

Zelfs in het zuidelijk gelegen dorpje Myrne, 20 kilometer van de Krim, wordt de strijd nu weer gevoeld. „Er stroomt al een maand geen water, geen elektriciteit en geen gas meer”, zegt Ivan (33). „Maar we besloten weg te gaan omdat ze vier dagen geleden begonnen te schieten. Wie er precies op wie schiet weet ik niet, maar de Russische bezetter is sowieso verantwoordelijk.”

Op de parkeerplaats krijst een baby en praat iedereen uitgelaten door elkaar heen, maar Ivan fluistert. Zijn dak raakte beschadigd bij een beschieting. „Dus we hebben onze vijf kippen en de hond vrijgelaten en zijn vertrokken. Schrijf alsjeblieft op: ze roven. Ze schieten de deur kapot en slepen hele huizen leeg.”

Ook uit de buurt van Nova Kachovka aan de Dnjepr, dienen zich vluchtelingen aan in Zaporizja. Galja reisde met haar man en drie zoons vanuit een klein dorpje Ljoebimovka, net buiten Kachovka. De afgelopen drie dagen is het „niet erg rustig” meer. „Er komen raketten over en soms slaan ze in. Het meeste gebeurt in Nova Kachovka maar ik kon het niet meer aan.” Elke dag zag ze Russische tanks en ander materieel voorbijkomen. Voor haar de belangrijkste reden om te vluchten: „Ik wil gewoon mijn eigen taal kunnen spreken.”

Boer Eduart Romanovsky ontvluchtte een dorpje in de buurt van Energodar. Hij heeft de hele zomer het land bewerkt en de oogst verkocht zodat hij geld zou hebben om te vertrekken. In het open portier van de auto zit zijn dochter met een kwaad blazende Blauwe Rus op schoot. Ze probeert de kat te koelen met een handventilatortje. „Alle televisiekanalen zijn op dit moment pro-Russisch", zegt Eduart. „Via de satelliet kon ik Oekraïense tv ontvangen, daar hoorde ik dat ze de eerste verdedigingslinie voorbij waren. Wat waren we blij! Het is zo eng als je thuiszit en uit het raam Russische militaire voertuigen voorbij ziet komen. Of als er zes man met machinegeweren voor je staan. Het is ook verschrikkelijk voor de kinderen.” Romanovsky wijst naar zijn zoon, die jarig is. Hij is nu elf.

Het Oekraïense offensief boezemde Romanovsky geen angst in. Vol vuur: „Laat ze maar bombarderen. Kom maar op met die bommen. We zullen nu snel bevrijd worden.” Dan zucht hij. „Maar de vijand is sterk.”