‘Geachte Mevrouw, ik weet niet goed wat ik met u moet doen”, schreef de Vlaamse schrijver Herman de Coninck op 20 februari 1991 aan een zekere Rozette Servaes. Het is een van zijn empathische brieven in de bundel Een aangename postumiteit uit 2004, waarover ik twee dagen geleden schreef.

Rozette Servaes was een zondagsdichteres, die hem in zijn hoedanigheid van hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift een aantal van haar gedichten had toegestuurd. „U maakt de fouten die daarbij horen,” schreef De Coninck, „de meeste van uw gedichten rijmen te naïef, zijn sympathiek omdat ze onhandig zijn, niet: omdat ze goed zijn, zijn soms gewoon stuntelig.”

Eén enkel gedicht stijgt echter boven alles uit, vond hij. „‘Lommel’, over het soldatenkerkhof aldaar. Daarvan zou een poster gemaakt moeten worden voor elke vredesbeweging van nu tot het jaar 2.100. Dat is dan ook geen gedicht van een dichter – want die zit in een ivoren toren te vergeten waar het leven om gaat – maar van een huismoeder, die weet hoeveel een kilo suiker kost, en vanaf welke maand de asperges weer betaalbaar worden. En op die nuchtere manier weet zij ook hoeveel een oorlog kost. Ik vind het een buitengewoon mooi, ontroerend gedicht.”

Om precies te zijn: in de Belgische gemeente Lommel bevindt zich de Duitse Militaire Begraafplaats, de grootste West-Europese begraafplaats uit WO II, waar bijna 40.000 Duitse soldaten begraven liggen.

De Coninck hield van zondagsdichters, althans van hun mooiste gedichten, hoe zeldzaam ook. Zo juichte hij het zondagsdichtersfestival uit de jaren zeventig in Amsterdam toe, waarbij schrijvers als Simon Carmiggelt en Remco Campert waren betrokken. Hij schreef aan Servaes: „Als de almaar academischer, almaar etherischer, almaar specialistischer poëzie geen voeling blijft houden met de vierkante spontaneïteit van deze zondagsdichters, gaat de hele poëzie de verkeerde kant op. Nee: géén kant op. De ogenblikkelijke vergetelheid in. ‘Lommel’, als ik het hardop voorlees, krijg ik er telkens weer tranen van in de ogen.”

Hij prees Servaes als „een moeder, zoals ik er ook een zou willen hebben (al schat ik dat we ongeveer even oud zijn) die per ongeluk, nee, per geluk, nee, gewoon omdat ze zichzelf is, per jaar ongeveer één mooi gedicht schrijft”.

De Coninck nam het gedicht ‘Lommel’ over in zijn column in De Morgen en in zijn essaybundel De flaptekstlezer. Overdreef hij? Oordeel zelf.

Hier liggen geen soldaten

maar jongens die goed konden timmeren,

beenhouwers, profeten en onderwijzers.

Ze speelden vroeger voetbal. Hier liggen

schilders, ramenwassers en dromers.

Ze droomden ervan een eigen café en

eethuis te beginnen. Ze namen vroeger centen

mee naar hun café, later hun lief

die nu alleen moet gaan.

Hier liggen geen soldaten maar herders

en boeren, metsers en heel jonge ministers.

En bankbedienden. Winkeliers, tuinmannen,

schrijvers. En veel vaders. Van nu en later.

Hier slapen kinderen van zeventien.

Hier slapen schouders en lieve jukbeenderen.

Hier slapen misschien drie echte soldaten, misschien vier.