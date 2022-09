Minderjarige alleenstaande asielzoekers in Ter Apel worden geëvacueerd, omdat ze er niet veilig zijn

Stichting Nidos gaat alleenstaande minderjarige asielzoekers evacueren uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De jeugdbescherming voor asielzoekers is niet verantwoordelijk voor hun opvang, maar vindt de leefomstandigheden voor de meer dan tweehonderd jongeren die daar nu nog verblijven „onder de maat” en „onveilig”. Op dit moment worden opvanglocaties in het zuiden van Nederland ingericht. Vanaf maandag worden vijftig jongeren ondergebracht in Den Bosch. Zij kunnen daar acht weken blijven. In de dagen daarna worden nog eens honderd jongeren in Ter Apel opgehaald, Nidos kan nog niet zeggen waar die groep precies wordt opgevangen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de opvang van de jongeren, is op de hoogte gebracht.

Alleenstaande jongeren horen volgens de regels slechts enkele dagen in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verblijven, om daarna in pleeggezinnen en op speciale opvanglocaties zonder volwassen asielzoekers te worden ondergebracht. Maar het COA is al maanden niet in staat om deze groep een geschikte opvangplek te bieden. Vorige week verbleven er zes keer zo veel jongeren in Ter Apel dan is toegestaan: 350 in plaats van de afgesproken 55. Er is nauwelijks begeleiding voor de groep, geen onderwijs en geen dagprogramma. Begeleiders beschrijven de sfeer als „dreigend” en „grimmig”. Ze verliezen het zicht op de groep. Zo troffen ze kinderen aan die al dagen nauwelijks gegeten zouden hebben.

Slapen op de grond

Vorige week liep de druk zo hoog op, dat het COA zelfs niet meer voor iedere alleenstaande jongere in Ter Apel een bed kon regelen. Jongeren brachten de nacht noodgedwongen door in de wachtruimte van immigratiedienst IND. Daar sliepen ze op de grond en op stoelen. Ze konden naar de wc, maar er is geen douche.

Stichting Nidos, die de voogdij over de jongeren heeft en hen begeleidt bij hun asielaanvraag, vindt „dat de maat vol is”. „Het gaat om een heel kwetsbare groep, jonge vluchtelingen. Dit vraagt om veiligheid en bescherming”, aldus bestuurder Tanno Klijn. Nidos vindt het „niet uit te leggen dat kinderen bijvoorbeeld op een stoel moeten slapen, zonder uitzicht wat er met hen gaat gebeuren.”

Zondag bracht het COA 125 alleenstaande minderjarigen naar noodopvanglocaties in Doetinchem en Amsterdam. Dat kwam niet eerder voor. Nidos ziet deze noodgreep niet als een oplossing, er moet „vanuit de gemeenten” een structurele oplossingen komen, vindt Nidos, zowel voor de opvang van het COA als voor jonge statushouders onder begeleiding van Nidos. Bovendien zien zij „de aantallen in Ter Apel weer snel oplopen”. Vooralsnog blijft deze groep van 125 jongeren overigens in de noodopvang zitten.

Naast slaapplekken ontbreekt het een deel van de asielzoekers in Ter Apel aan medische zorg. Sinds vorige week verleent een team van Artsen zonder Grenzen medische en psychologische hulp aan asielzoekers die voor de poorten van het aanmeldcentrum verblijven.

Het COA kon nog niet reageren op de voorgenomen maatregelen van Nidos.