Fabrieken van Aldel en ArcelorMittal stil om energieprijs

De problemen in de energie-intensieve industrie als gevolg van de energiecrisis breiden zich uit. Vrijdag kondigde aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl aan de productie stil te leggen van de hoge elektriciteitsprijzen. ArcelorMittal, het grootste staalbedrijf ter wereld, maakte bekend fabrieken in Bremen later deze maand tijdelijk uit te zetten. Donderdag had het al een vergelijkbaar besluit genomen voor een Spaanse staalfabriek.

Europese gas en elektriciteitsprijzen schommelen de laatste weken rond recordniveaus. In Nederland leidde dat er al toe dat kunstmestfabriek Yara in Zeeland een groot deel van de fabriek uitzette. Ook de zinkfabriek van Nyrstar in het Noord-Brabantse Budel ligt stil.

Daar komt nu aluminiumfabriek Delfzijl bij. Die fabriek is een van de grootste stroomverbruikers van Nederland. Ongeveer 180 van de 200 werknemers zullen voorlopig niet nodig zijn op de werkvloer, aldus het bedrijf.

Bijna een jaar geleden sloot Aldel al definitief de afdeling die vloeibaar aluminium maakt. De gieterij, die ingekocht aluminium bewerkt, draaide tot op heden nog wel.

ArcelorMittal refereerde vrijdag ook expliciet naar een afgenomen vraag als reden om de fabrieken stil te leggen. Dat is opvallend, omdat de vraag naar staal de afgelopen maanden recordhoogtes bereikte. Volgens ArcelorMittal verslechteren de economische vooruitzichten de laatste tijd snel.