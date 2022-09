Max Verstappen wordt goed afgeschermd in Zandvoort, maar honderdduizenden fans komen alleen voor hem

‘Welkom thuis kampioen’. De tekst op een cilindervormige reclamezuil voor de ingang van Circuit Zandvoort laat er geen misverstand over bestaan naar wie de meeste aandacht uitgaat bij de Grote Prijs van Nederland. Het reuzenrad binnen de hekken doet er nog een schepje bovenop: ‘Supporter van Max’. Op weg naar de tribunes deelt sponsor Jumbo oranje juichcapes uit. „We hebben er 3.500 bij ons”, zegt een enthousiaste promotiemedewerker, terwijl hij wijst naar een vrachtbus verderop. Of dat niet te weinig is. „We zijn hier met zestien busjes.”

Max Verstappen is zonder twijfel de hoofdact van ‘The Ultimate Race Festival’, zoals de lokale organisatie deze grand prix aanprijst. Het waren zijn prestaties die er in 2021 voor zorgden dat de Formule 1 na 36 jaar terugkeerde in Nederland. En vooral voor hem komen dit weekend 300.000 toeschouwers naar de racebaan in de duinen: de kwalificatie op zaterdag en de wedstrijd op zondag zijn met 105.000 toeschouwers uitverkocht, de vrijdagse trainingssessies trokken 90.000 fans. Verstappen, de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1, is in Zandvoort alom aanwezig, al is hij voor de fans fysiek juist ook veel afwezig.

We gaan proberen om Max in een bubbel binnen het team te houden Christian Horner Baas Red Bull Racing

„Max staat in mijn ogen niet los van de rest. Formule 1 is een sport met twintig wereldsterren”, zegt Norbert Chevalier. Hij is directeur van TIG Sports, een van de organisatoren van de Nederlandse grand prix. Zijn bedrijf is, onder meer, ook elk jaar verantwoordelijk voor het Dutch Open golf. „Bij de meeste evenementen hebben we een Nederlander als ons uithangbord, maar Verstappen is goed afgeschermd deze dagen. De Formule 1 is echt van een andere orde”, zegt Chevalier. Hij ziet, nog meer dan vorig jaar toen er coronarestricties golden, hoe groot de aantrekkingskracht is van de belangrijkste autosportklasse. Vrijwel alle toeschouwers in Zandvoort – van de zakelijke bezoekers in de peperdure Paddock Club (ruim 5.000 euro voor drie dagen) tot de mensen met een zitplaats op een duinrand (vanaf 21 euro) – zijn Formule 1-fan, zegt hij. „Het publiek komt ook af op de wereld eromheen. Mensen stonden dagenlang te posten voor de ingang. Als een vrachtwagen langskwam, werd er al gejuicht. De chauffeurs gingen toeterend langs het publiek.”

Ook op deze vrijdag staan de toeschouwers rijen dik achter dranghekken te wachten op een glimp van … ja, van wie eigenlijk? „Is Verstappen al binnen?” Niemand die het precies weet. Maar een medewerker van Aston Martin op een elektrische step is, vanwege zijn teamkleding en keycord met toegangspas, al interessant genoeg. „Meneer, wie bent u?” Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde wordt toegejuicht. Net als Tom Coronel. „Of ben jij Tim?” De familie Bont uit Krommenie heeft lol om hun eigen grap over de racende tweelingbroers. „We komen hier voor de belevenis”, zegt vader Bont. Hij is voor het eerst bij de Formule 1, mede dankzij de 50 procent korting die zijn supermarkt gaf op toegangskaarten. „60 euro. Maar ja, dat bedrag geef je hier net zo makkelijk uit”, zegt moeder Bont. Bijvoorbeeld aan een pet of shirt in de fanzone, waar de merchandise van Red Bull Racing en Verstappen.com het populairst is.

De familie Oorsprong uit Muiderberg is alle drie de dagen aanwezig, een cadeautje van de twee zoons voor hun ouders. Ze volgen de Formule 1 „zo’n beetje” sinds Verstappen meedoet. Hij is ook een belangrijke reden voor hun bezoek. „Want zonder Max was er hier geen grand prix geweest,” zegt vader Oorsprong.

Fans met juichcape kijken in de duinen van Zandvoort naar de vrije training Foto Remko de Waal/ANP

Koninklijke onderscheiding

Het is relatief rustig als Max Verstappen zich donderdag voor het eerst laat zien op het circuit. In een elektrisch karretje van Red Bull wordt hij afgezet bij het perscentrum. In de laatste meters merkt hij Daniel Ricciardo op, die te voet is. Verschil moet er zijn, is het grapje dat Verstappen tegen zijn oud-teamgenoot maakt. De Australiër moet er hard om lachen. Hij is, zoals vaker, in een goede bui. Verstappen ook. De 24-jarige Nederlander is ’s ochtends, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s, door minister Conny Helder (Sport, VVD) min of meer verrast met een koninklijke onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau. „Ik wist wel dat ik iets zou krijgen, maar ik wist niet precies wat”, zal Verstappen later toegeven.

Verstappen is deze donderdag aanwezig voor een verplichte persconferentie, met vier andere coureurs. De eerste vraag, van de vaste presentator van Formula One, is voor hem, als „local hero”. Kijkt hij uit naar dit weekend? Verstappen zegt dat er vast een heleboel oranje te zien zal zijn op de tribunes en dat hij er zoveel mogelijk van gaat proberen te genieten. Een antwoord waarvan er het komende uur nog veel zullen volgen. Routineus draait Verstappen zijn verhaal af, ook als hij even later achter de garagebox van Red Bull wordt ondervraagd door een horde buitenlandse media en door een twintigtal Nederlandse Formule 1-volgers, die gezamenlijk exact vijf minuten de tijd krijgen. De race op zijn favoriete circuit Spa-Francorchamps, waar hij afgelopen zondag vanaf de veertiende startpositie op superieure wijze naar de zege reed, ging „beter dan verwacht”. Zijn prestaties tot nu toe dit seizoen, zijn „teamwork, ook dankzij de mensen in de fabriek in Engeland”. Hij heeft het over zijn „thuisrace”, maar zegt ook dat mensen vooral niet moeten verwachten dat hij daarom zomaar even gaat winnen. „Dat is niet zo makkelijk. Ik geloof ook niet in thuisvoordeel. Als je weet wat je moet doen, maakt het niet uit op welk circuit je rijdt.”

En weg is Verstappen. Hij laat zich op vrijdag pas weer zien als hij in zijn auto stapt voor een trainingssessie. De Grote Prijs van Nederland is de vijftiende van 22 races en Red Bull Racing wil deze grand prix benaderen als alle andere. „Er zijn geen extra activiteiten voor Max”, liet teambaas Christian Horner weten. „We gaan proberen om hem in een bubbel binnen het team te houden en om de verwachtingen te temperen.” Om half één begint Verstappen in zijn RB18 aan de eerste vrije training. Na zeven rondes zijn er problemen met de versnellingsbak en moet Verstappen zijn auto laten staan in de Gerlachbocht. Wandelend bereikt hij de pitstraat.

„Geweldig”, noemt Jan Lammers deze technische tegenvaller even later in een lounge met uitzicht op de pitstraat. De sportief directeur van de Dutch GP heeft de hele ochtend welkomstpraatjes gehouden in de vele zakelijke lounges op het circuit en bespeurde her en der al een soort van feeststemming: dit weekend zou „een inkoppertje” worden voor Verstappen. „Formule 1 staat voor mij voor dramatiek en onvoorspelbaarheid. Voor de beleving van de toeschouwers is dit dan ook geweldig”, zegt Lammers. Hij is ook niet voortdurend bezig met de prestaties van Verstappen. „Wij zijn meer dan een grand prix. Gisteravond was er een feest op de 538-camping, dat vond ik echt geweldig. En vanavond zullen er mensen na de training direct naar huis gaan, maar anderen zullen blijven voor de gezelligheid.”

Even na vieren stijgt er vanaf de volgepakte tribunes een gejuich op als de toeschouwers op een van de 22 videoschermen rondom het circuit zien dat Verstappen in zijn auto klaarzit voor de tweede vrije training. De versnellingsbak is vervangen, zonder dat het hem een gridstraf oplevert. Het kapotte materiaal was al eerder gebruikt en dan is vervanging volgens de regels van de Formule 1 toegestaan. Verstappen laat direct de snelste tijd noteren, maar als de training even voor half zes wordt afgevlagd, staat hij op plaats acht. Charles Leclerc, die in het WK-klassement 98 punten achterstand heeft op Verstappen, is in zijn Ferrari het snelst, op vier duizendsten van een seconde gevolgd door zijn teamgenoot Carlos Sainz. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, rijdt de twaalfde tijd. Red Bull heeft nog veel werk te verrichten om van Verstappens thuisrace net zo’n succes te maken als vorig jaar, toen hij op zondag Lewis Hamilton aftroefde en de leiding in het WK-klassement terugpakte. In Zandvoort mag het dit weekend dan om meer dan alleen Verstappen draaien, Jan Lammers moet toegeven dat hij een soortgelijk scenario wel ziet zitten. „Ik hoop natuurlijk op een tragische film met een goed einde.”