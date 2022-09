‘Maak dat album’, zei Henny Vrienten tegen zijn zoon Xander. ‘Dan hoor ik het misschien nog’

Als het koortje dooft klinkt alleen nog het fluitje. Zíjn fluitje. Onbekommerd en geruststellend, terwijl vogeltjes kwetteren en het geluid langzaam versterft aan de horizon. Het einde van het lied ‘Café de Oude Maas’ is een moment om even je adem bij in te houden. Want hoewel Trijntje Oosterhuis het relaas over een stamkroeg tegen sluitingstijd beeldend zingt, klinkt toch ook Henny Vrienten weer. Fluitend, vier maanden na zijn overlijden op 25 april.

„Lief hè?”, zegt zijn zoon, bassist Xander Vrienten (35), toch weer aangedaan. „Voor de nieuwe versie van dit liedje, het staat op Henny’s album En Toch uit 2014, volgt Trijntje helemaal zijn zang. Maar we zaten nog met het einde. Trijntje zei: ‘misschien moet je dat bassen’. Tot technicus Frans ineens de briljante gedachte had dat hij de opnames van toen nog had. Daar kon-ie het fluitje zo af halen.”

Een stolpboerderij in het Noord-Hollandse dorpje Limmen. Veel houten panelen, Perzisch tapijtje, schemerlamp, bank, ingebouwde opname-apparatuur en een gezellige woonkeuken waardoor je binnenkomt. Dit is de geluidsstudio van technicus/producer Frans Hendriks; veel Nederlandse artiesten streken er al neer voor opnames. Zo ook de zanger, (bas)gitarist en componist Henny Vrienten (Hilvarenbeek, 1948). Hij nam er zijn autobiografische soloalbums (drie decennia na Doe Maar) op. Maar ook het vrolijke album Limmen Tapes (rappers maakten in 2012 nieuwe versies van Doe Maar-liedjes) komt ervandaan.

Nu is er een nieuwe plaat met Vrienten-liedjes in de maak: Trijntje zingt Vrienten met Vrienten. Xander, jaren bassist in de band van zijn vader (een seizoen ook de huisband van De Wereld Draait Door), van popzanger Jett Rebel en van Trijntje, neemt voor het eerst in zijn leven de rol van producer op zich. Met het Residentie Orkest zijn het symfonische bewerkingen geworden van Henny Vrientens meest persoonlijke drieluik – En Toch (2014), Alles is Anders (2015) en Tussen de Regels (2019).

Zeventig jaar

In 2018 werd zanger Henny Vrienten zeventig, hij kreeg een feest van zijn familie. Dat was eigenlijk niets voor zijn vader, zo’n verrassing. „Out of character”, noemt Xander Vrienten het. Maar het bleek in de Kleine Komedie toch een schot in de roos met optredens van bevriende artiesten. Zo bracht Trijntje Oosterhuis ‘Het Gaat Niet Over’ van Vrientens intieme, breekbare album En Toch waarop hij - licht-hese praatzang met Brabants accent - mijmerde en reflecteerde. Door haar zangstem gebeurde er ineens iets anders met dat liedje. Hoe ze het optilde viel op.

„Henny was erdoor ontroerd”, merkte Trijntje (49). „Hij zei: ‘Nooit geweten dat het zó’n goed liedje was. Je hebt me geraakt, ik ga iets voor je schrijven.’” Ze ziet hem enkele weken later nog aankomen op de fiets, gitaar op zijn rug. „Hij kwam dat nieuwe liedje echt even brengen.”

Trijntje Oosterhuis en Xander Vrienten maken een album in de geest van Henny Vrienten. Foto Andreas Terlaak

De zangeres, die eind jaar 2021 weer een album uitbracht met liedjes van de Amerikaanse componist Burt Bacharach, pakt haar telefoon. Ze wil iets laten horen. Een vragende blik naar Xander naast haar. Hij knikt. In de oude telefoonopname van ‘Melk en honing’ is te horen hoe Henny het haar voorspeelt. Gitaarklanken. Henny neuriet en zingt zachte zinnetjes. Trijntje herhaalt ze, zoekend naar de wijs, de juiste toonhoogte. Als Henny een woordeloos bruggetje begint – „du, du du” – onderbreekt hij zichzelf met: „Dat kun je er ook tussenuit laten als je denkt dat dat beter is.” Nee, hoor je Trijntje zeggen. Juist mooi.

Het maakproces van deze aankomende plaat is geheel in de geest van zijn vader, zegt Xander. In de computer bij de mengtafel snort hij de nieuwe versie van ‘Melk en honing’ op. Hij weet niet beter dan dat zijn vader neuriënd componeerde, ergens in een hoekje met een gitaar. „Betekenisloze neurie-nootjes, terwijl zijn vingers zochten op de snaren. Ik herinner me zijn ouderwetse recorder met tapejes, ook op vakantie. Soms één met meerdere sporen, dan kon er nog een baslijntje bij. Later werd dat natuurlijk de telefoon.”

Hard over de studioboxen vraagt Trijntje zich nu zingend af wie de sterren zal tellen. ‘Wie lijst de stilte in? Wie zorgt voor melk en honing? Wie staat nooit in de wind?’ En nu zingt Xander het mee.

Die verjaardag legde een kiem: Trijntje wilde Henny Vrientens solowerk opnemen als eerbetoon aan zijn oeuvre. De zanger voelde zich vereerd, maar zei nadrukkelijk: dit is júllie project, ik bemoei me er niet mee maar ik kan altijd meedenken. „Want we moesten de vrijheid voelen om muzikaal eigen keuzes te maken”, zegt Trijntje. Dat Xander zou produceren moedigde Henny sterk aan. Die voelde zich daar weer door gesterkt, zeker met zijn vader meeluisterend „op de achterbank”.

Maar dat liep anders. In september 2021 werd plots bekend dat Henny Vrienten ziek was. Waaraan hij leed is door de familie nooit naar buiten gebracht, maar dat het ernstig was bleek wel door het resoluut afblazen van de laatste tournee van Doe Maar. Niemand had het meer over uitstellen. Einde project, dacht ook Trijntje. „Alles nam een andere wending.” Maar het was, vervolgt Xander, juist Henny die bleef aanmoedigen: „Ga het nou maar gewoon doen, dan hoor ik het misschien nog.”

„Dat kwam aan”, slikt hij. „Want ik realiseerde me ineens goed: ja, dit is hoe we dat doen als muzikanten. Toen duidelijk werd dat hij zou overlijden, dit klinkt misschien pathetisch, voelde ik heel sterk: jij vond dit dope en I got you. We maken het af.”

Ik heb het geloof ik wel tien keer nagevraagd, is dit niet een te fanatieke survivalmodus?

Eerbetoon

Henny Vrienten overleed in april. In een stroom reacties, publicaties en eerbetonen werd zijn erfgoed voelbaar. Bij de Buma Awards in mei werd hij postuum geëerd met de Lennaert Nijgh Prijs, de juryprijs voor beste tekstdichter. Trijntje en Xander brachten er samen een gevoelvol liedje. Een maand later waren de opnames al met het Residentie Orkest in Amare, Den Haag. De planning was nog van een jaar terug.

„Dat jij meteen door wilde vond ik echt bizar knap en bijzonder”, zegt Trijntje. „Ik heb het geloof ik wel tien keer nagevraagd, is dit niet een te fanatieke survivalmodus?” Klopt, zegt Xander. „Dat was vroeg. Maar Henny zou het hebben gewild. Toch? Niet theatraal van ‘gaaa zoon, doe het’. Maar ‘logisch, doe het vooral’. Muziek helpt verwerken, dit is ons supportsysteem, je stopt je rouw erin.” Dus ook, vervolgt hij meteen maar, ruim een week na de sterfdag, de start van de tournee met zanger Jett Rebel. Hoewel iedereen meeleefde en hem maande tot rust en verwerking ging hij toch die tourbus in. „Alle muzikanten kenden Henny goed. Er was warmte en elke avond speelde ik iets voor mijn vader.”

Een zachte blik naar Trijntje. „Die daar heeft me erdoorheen gesleept. Het was allemaal heel liefdevol.” Trijntje, moederlijk: „Mijn hart brak. Continu belden we. Het was een intense tijd die onze muziekrelatie heeft verstevigd.”

Compromisloos

Het nalatenschap van Henny Vrienten triggert veel initiatieven, van film, boekvoorstellen tot muziek. Inhoudelijk wil Xander daar liever niet op ingaan. Al kan hij smalend niet onderdrukken hoe ook „vermeend geautoriseerde biografen” zich melden. Maar, onderstreept hij, achter deze muzikale nagedachtenis staan Henny’s vrouw Gala en alle vijf kinderen beslist. Xanders oudste broer Polle en zus Meke zingen backingvocals mee, jongste broer Melle heeft een solo. Elke stap is met de familie steeds weer besproken, dat was het belangrijkste. „Alles gaat om wat hij gewild zou hebben.”

Er is online veel van hem te vinden waarin je Henny ziet en hoort praten. Maar in deze liedjes zit zijn vindingrijkheid, humor en vooral gevoel

Demo’s van de liedjes, in de lockdowns van afgelopen winter opgenomen met enkel de band, heeft zijn vader nog kunnen horen. En? „Hij vond het heel mooi. Maar zoals zijn hele leven begon hij ook meteen muziekinhoudelijk te timmeren.” Xander lacht. „Henny was compromisloos in zijn muziek. Maar ook in zijn adviezen: goudeerlijk en direct. In muziek moet je straight zijn. Zoals: laat iets er echt zijn en moffel er niet nog wat versiering tussen. Tegen zijn directheid moest je kunnen. Het hielp mij altijd wel erg.”

Het contrast tussen de vocale elasticiteit van Trijntje en Henny’s beperktere zangcapaciteit is groot. Een deel van de liedjes blijft ze dicht op zijn praatzang, kwetsbaar en klein zoals in ‘Even Leven’. Maar een nummer als ‘Het Gaat Niet Over’ interpreteert ze – net als op dat feest toen – veel losser. Hoge noten. Een enkele jazzy noot. „Soms gier ik een beetje uit de bocht, maar ik probeerde vooral zonder remmingen te zingen” , lacht ze.

Van Xander moest de band vooral ‘rootsy’ blijven spelen. „Met een orkest ligt op de loer dat het veel te Disney-achtig wordt.” Trijntje, schaterend: „Ha, geen tierelantrijntjes.”

Henny’s eerdere solowerk – meer tijdsgebonden, jaren-tachtig-synths – viel af. In interviews zei de zanger zijn laatste albums als zijn gezongen autobiografie te beschouwen. Er is veel over hem in terug te vinden: zijn jeugd, de ex-katholiek in hem, zijn aftakelende moeder, wankelende vriendschap, vergeten dromen en de angst voor vergetelheid.

Xander: „Veel dichter bij hem dan die liedjes kom je niet. Er is online veel van hem te vinden waarin je hem ziet en hoort praten. Maar in deze liedjes zit zijn vindingrijkheid, humor en vooral gevoel.”

„En de liefdevolle perspectieven die hij altijd koos”, vult Trijntje aan. „Daar sla ik heel erg op aan. In ‘Het Gaat Niet Over’ of ‘Even Leven’ ontroert het me hoe hij observeert en benoemt wat hij voelt. Het is heel gelaagd maar hij blijft heel reëel en het komt toch recht uit het hart. Ik hou zo van die vorm. Wat een vakman.”

Hij zag de schoonheid in het kleine alledaagse, vervolgt ze. „Kijk, als ik een lied van een ander vertolk, sorry dit klinkt zweverig, gaat het langs míjn hart. Dan moet het wel wáár zijn. Want je wordt dat liedje! Al voelt het soms is te licht, te volks, artistiek of gezwollen. Achter Henny’s teksten kan ik altijd staan.”

Twijfel

Dat hij nu op de voorgrond opereert als producer en bandleider is voor Xander een rol om aan te wennen. Hij genoot in de studio met het orkest dat zijn band optilde en hoe het contact verliep met de arrangeurs. Maar soms knaagt het: dat Henny er niet bij is om het te horen, „maar de illusie dat ik het beter zou doen dan hij heb ik niet.”

Trijntje wil acuut verzachten. „Als artiest spring je in het diepe voor elke plaat. Het gevoel dat de muziek er móet komen is sterker. En geloof mij, het is een cadeau hoe jouw talent naar voren is gekomen.”

Aarzelend zegt Xander dat het misschien ook de beladenheid is die op hem drukt. Muziek opnemen zo kort na het overlijden van je vader. Juist daarom wil hij vertellen hoe het is gegaan. „En ik wil ook dat niemand zou kunnen zeggen: wat een sell out, die Trijntje. Ik wil benadrukken dat Henny er trots op was dat zij het doet.”

Of de plaat anders zou zijn als hij nog leefde? Stilte.

„Wat minder emotie her en der wellicht”, zegt Xander. „Maar ik denk eigenlijk precies zo.” Behalve, zegt Trijntje, „dat je hem zelf toch iets had laten inspelen”.

Het album Trijntje zingt Vrienten met Vrienten verschijnt 27 januari. Concerten: 27/1 Amare, Den Haag; 31/1 Concertgebouw, Amsterdam. Televisie: zaterdag 3/9 bij Matthijs Gaat Door.

