Links roept op tot dimmen ‘haatretoriek’ na poging tot moord op Argentijnse vicepresident Kirchner

De Argentijnse vicepresident, ex-president en voormalig primera dama Cristina Fernández de Kirchner is ternauwernood ontsnapt aan een moordaanslag. Terwijl de invloedrijkste politicus van het land donderdagavond handtekeningen uitdeelde aan fans bij haar woning, richtte een man vanaf vlakbij een pistool op haar voorhoofd. Toen hij de trekker wilde overhalen, blokkeerde het wapen echter en kon Kirchner (69) in veiligheid worden gebracht. De schutter, een van oorsprong Braziliaanse man van 35 jaar die sinds 1993 in het land woont, werd opgepakt.

‘CFK’ of ‘Cristina’, zoals ze in de volksmond wordt genoemd, domineert al twee decennia de landelijke politiek. Sinds 2003 eerst als echtgenote van de links-nationalistische president Néstor Kirchner, die ze in 2007 opvolgde om ook na zijn dood (in 2010) tot 2015 president te blijven. Voor de presidentsrace van 2019 besloot ze een tactisch stapje terug te doen: ze ging niet opnieuw voor het hoogste ambt, maar werd de running mate van de gematigder kandidaat Alberto Fernández (geen familie).

‘Cristina’ roept diepe afkeer dan wel grote bewondering op onder Argentijnen

Ze verdeelt de bevolking sterk: ze roept diepe afkeer dan wel grote bewondering op. Hoewel over een mogelijk motief van de opgepakte schutter weinig bekend is, werd de moordpoging direct onderwerp van het gepolariseerde debat. Terwijl rechtse opiniemakers op tv analyseerden dat de aanslag haar politiek „goed zal uitkomen”, riepen linkse medestanders op de „haatretoriek” te dimmen.

Sinds vorige maand is Kirchner volop in het nieuws, omdat justitie haar aanklaagde wegens veronderstelde corruptie in de jaren dat ze president was. Bij veroordeling kan ze tot twaalf jaar cel en een politiek beroepsverbod krijgen. Kirchner, die ook senaatsvoorzitter is en immuniteit geniet, zou een eventuele straf alleen hoeven uitzitten als het hooggerechtshof die overneemt – wat jaren kan duren – of als ze eind 2023 haar senaatzetel zou verliezen.

Kirchner ontkent de beschuldigingen en spreekt van een heksenjacht door rechts dat het „peronisme wil uitroeien”. Uit solidariteit betogen haar aanhangers sinds de aanklacht nabij haar woning in Recoleta, een chique wijk van Buenos Aires. Vorig weekend raakten ze slaags met politieagenten toen die op last van burgemeester Larreta van de hoofdstad – een oppositiepoliticus – dranghekken neerzette om het protest in te perken. De Kirchner-fans noemden dit een ‘provocatie’ en vielen agenten aan.

In een toespraak tot de natie duidde president Fernández de mislukte aanslag donderdagavond als „de ernstigste gebeurtenis sinds we de democratie herwonnen [in 1984, red]”. Volgens hem was de Bersa .40 van de schutter geladen met vijf kogels. Voor vrijdag kondigde hij een nationale vrije dag af waarop „het Argentijnse volk, in vrede en harmonie, steun kan betuigen aan de bescherming van het leven, de democratie en solidariteit kan tonen met onze vicepresidente”.

Lees ook: Cristina Kirchner zet heel Argentinië op het verkeerde been