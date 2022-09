In een aangeharkte stad kan het leven toch opwindend zijn

Een jaar of tien geleden was Williamsburg in Brooklyn, New York, een van de meest trendy wijken ter wereld. Het waren de hoogtijdagen van de hipstercultuur en deze buurt met koffiezaken, vintagewinkels en kunstateliers was het hoofdkwartier. Nu is de ziel van Williamsburg verdwenen: oude pakhuizen maakten plaats voor glanzende torenflats, de vintagewinkels weken voor winkelketens en tweeverdieners namen de plek in van hipsters.

Begin hiermee: De Zuid-Koreaanse bestseller Liefde in de grote stad beschrijft ontwapenend het wilde stadsleven van een dolende millennial. In Veranderen: methode blikt literaire sensatie Édouard Louis terug op de jaren waarin hij probeerde toe te treden tot de Parijse elite. Elke stedeling speelt wel eens met de fantasie om naar het platteland te verhuizen. Maar, denk je als je Buitenleven van Nina Polak leest, is dat wel een goed idee?

De veryupping van Williamsburg staat voor iets groters: het stadsleven wordt monotoner. Zij die de stad tot een opwindende plek maken – de kunstenaars, creatievelingen en paradijsvogels – kunnen de stijgende huren niet meer betalen en verlaten de buurt. Het stadsleven voel steeds meer aangeharkt. Waarom zou je dan eigenlijk nog in de stad willen wonen?

Gelukkig verschijnen er boeken van jonge auteurs die laten zien hoe opwindend het stadsleven kan zijn, zelfs in het tijdperk van gentrification en de daarop volgende eenheidsworst.

Liefde in de grote stad (2021) van Sang Young Park gaat over het wilde leven van een millennial in Seoul. Gestoorde huisgenoten, slechte dates, met alcohol overgoten nachten en een gebroken hart: grappig én ontroerend beschrijft Young zijn rommelige twintiger jaren in de Koreaanse metropool.

In Veranderen: methode (2022) beschrijft de Franse schrijver Édouard Louis hoe hij zich ontworstelt aan het zeer arme en troosteloze arbeidersmilieu van zijn jeugd en met het nodige imitatiegedrag omhoog klimt in de decadente wereld van de Parijse elite.

Hoe is het om het stadsleven achter je te laten? Buitenleven (2022) van Nina Polak gaat over een jonge schrijfster uit de creatieve klasse die samen met haar vriendin Amsterdam voor het Groningse platteland verruilt. De stilte blijkt beklemmend, de gehoopte creativiteit blijft uit en dan is er ook nog eens een sluwe tv-psychiater die zich in het leven van het koppel wurmt.

Sang Young Park: Liefde in de grote stad. Das Mag. 274 blz., €22,50.

Édouard Louis: Veranderen: methode. De Bezige Bij, 240 blz., €22,99.

Nina Polak: Buitenleven. Prometheus, 240 blz., €20,99