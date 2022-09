In Afrika op zoek naar het grijssnuitslurfhondje en andere onmogelijke dieren

De muurschildering bij de ingang van Udzungwa National Park is pijnlijk slecht. Zijn schouders hangen ernstig af, zijn linkeroog is anderhalf keer zo groot als zijn rechteroog, alleen door de slordig geschilderde anjer in zijn knoopsgat is duidelijk wie hier wordt bedoeld. Prins Bernhard verrichtte als oud-voorzitter van het Wereldnatuurfonds in 1992 de officiële opening van het park in het hart van Tanzania. Dit gebied was voortaan beschermd -– in de jaren 50 ging de prins in Tanzania nog jagen op olifanten, luipaarden, buffels en neushoorns, getuige foto’s die enkele jaren geleden opdoken. Dat zijn vier van de big five.

Achter de big five aan, nu met de camera, daar gaat het nog steeds om op safari in Tanzania. „Heb je de grote vijf gezien” is de standaardvraag die we reizend door het land krijgen. Het is van oudsher een jachtterm: buffel, neushoorn, leeuw, luipaard en olifant waren de begeerlijkste jachttrofeeën, het moeilijkst te doden als je te voet op ze jaagt. Als je in een Toyota Landcruiser door een nationaal park rijdt, wordt de term echter vrij betekenisloos: nijlpaarden, giraffes en impala’s zijn net zo intrigerend.

Toegegeven: als je olifanten en buffels voor het eerst op de savanne ziet, tegen het roodgouden namiddaglicht, ogen ze bijna voorwereldlijk – nazaten van de megafauna die ooit de hele aarde bewandelde. Maar wij willen op zoek naar andere dieren, die vrijwel geen safariganger ooit ziet: het grijssnuitslurfhondje, het Afrikaans grondschubdier, het aardvarken, de Udzungwa bospatrijs en de Sanje Mangabey aap. We noemen ze de ‘onmogelijke vijf’.

Sanje Mangabey aap Foto francesco-rovero

Grondschubdier

Wat maakt dieren onmogelijk, dat wil zeggen bijna niet te vinden? Onder meer dat ze maar op één (liefst slecht toegankelijke) plek voorkomen: de zogenaamde endemische soorten. Udzungwa National Park, in het hart van Tanzania, is een hotspot voor zulke dieren, waaronder de Udzungwa bospatrijs, die pas in 1994 werd ontdekt, en de Sanje Mangabey aap, ontdekt in 1979.

Daarnaast zijn er dieren die weliswaar op allerlei plekken ter wereld voorkomen, maar zichzelf door hun leefstijl onvindbaar weten te maken, bijvoorbeeld omdat het solitaire nachtdieren zijn die pas rond middernacht uit hun hol komen en voor het ochtendlicht weer verdwijnen. Het Afrikaans grondschubdier behoort tot deze categorie. Deze geschubde miereneter geldt in grote delen van Tanzania als ‘spirit animal’, een dier met bovennatuurlijke eigenschappen. We gingen ernaar op zoek bij afgelegen dorpen in de vallei van de Ruaharivier ten westen van Iringa, waar mensen ons vertelden dat het schubdier zich onzichtbaar kan maken. Wijd verspreid is het geloof dat het schubdier, in een specifiek ritueel, het aankomend jaar voor een dorp kan voorspellen. Een houtverzamelaar in het dorpje Tungamalenga vertelde dat het schubdier in zijn hol „droomt” of er mensen in de nabijheid zijn. Als het dier zich aan je toont, is dat een persoonlijke gunst.

We maken ons geen illusies over de kansen deze dieren te zien

We maken ons dus geen illusies over onze kansen. Maar een of twee dieren uit het rijtje vinden, dat zou al geweldig zijn. We hopen vooral op het grijssnuitslurfhondje, dat in deze bergen leeft en pas in 2005 werd ontdekt. Sinds we een steppeslurfhondje in Blijdorp zagen, het eerste in een Europese dierentuin, zijn we verkocht. Net als klassieke fabeldieren lijken slurfhondjes opgebouwd uit verschillende diersoorten: een knaagdierachtig lijf, een beweeglijk olifantenslurfje, de poten van een antilope en het springvermogen van een kangoeroe.

Onze kans komt tijdens een bezoek van een paar dagen aan het Udzungwa Ecological Monitoring Centre, dat als kerntaak heeft om de endemische soorten in dit gebied structureel in de gaten te houden. Deze ochtend gaan we achter de Sanje Mangabey apen aan, begeleid door spoorzoeker Mudhihiri Omary, afgekort Muuh. Het is zijn taak om elke dag een specifieke familiegroep Sanje Mangabey apen te volgen, zodat hun gedrag bestudeerd kan worden. Er zijn er naar schatting 1.300 van op aarde, alleen in dit gebergte.

Na een bezoek aan het informatiecentrum gaan we in het kielzog van Muuh de jungle in met nog twee jonge gidsen. We worden omhelsd door vochtige varens, klimplanten en epifyten. Onmiddellijk begint een steile klim omhoog, over boomstammen, rotsen en onduidelijke paadjes. Een grenadierwever, een roodzwart vogeltje, schiet weg. Muuh is klein van stuk en klimt twee keer zo snel tegen de glibberige rotsen op als wij. Reusachtige johannesbroodbomen steken boven de dichte onderlaag uit, met daartussen mistflarden en lichtflikkeringen van watervallen.

Zwaar werk

Een uitputtende klim leidt naar een diepe drooggevallen beekbedding. Een van de jonge gidsen zet een voet verkeerd neer en glijdt vijf meter naar beneden, waarna wij extra op onze hoede oversteken. Aan de overkant zitten de Sanje Mangabey apen ineens overal om ons heen in de bomen. Ze hebben lichtgrijze, maskerachtige gezichten, waarin hun zwarte ogen scherp afsteken. Muuh raadt aan geen oogcontact te maken, dat ervaren ze als teken van agressie. Ze lijken zich weinig van ons aan te trekken, maar ineens zijn ze allemaal weer weg; op zoek naar een volgende eetplek.

Dieren volgen is zwaar werk, verzekert Muuh ons, terwijl hij zweet van zijn gezicht wist. Hij doet dit elke dag, van zes uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Gelukkig heeft het UEMC ook een belangrijk hulpmiddel: wildcamera’s. Elke maand worden 120 wildcamera’s in het gebied uitgelezen en weer opgesteld, om te weten hoe het met de dieren gaat. De medewerkers scrollen maandelijks door duizenden foto’s, waarop vaak slechts een door de wind bewogen blaadje te zien is.

Grijssnuitslurfhondje Foto Alexis de Roode

Op zo’n wildcamera werd in 2005 het grijssnuitslurfhondje ontdekt. Tot dan toe waren er vier soort slurfhondjes bekend, het dier op de camerabeelden week af. De Italiaanse bioloog Francesco Rovero zette een grote expeditie op touw om er een te vangen, maar ondanks het inzetten van allerlei soorten vallen kregen de wetenschappers het niet voor elkaar. Ten einde raad vroeg hij Ruben Mwakisoma, een plaatselijke bewoner die de expeditie als ex-jager assisteerde, om hulp. „Ik vroeg of ik mijn traditionele kennis mocht gebruiken, dat mocht”, vertelt Mwakisoma een dag voor onze trek. „Ik zocht het nest op en plaatste een paar lussen van natuurlijk touw vlak bij de grond, op de aanlooproutes. ‘Denk je dat dit gaat werken?’ vroegen de wetenschappers vol ongeloof. Maar toen we ’s avonds gingen kijken, zagen we al vanuit de verte gespartel. Iedereen was door het dolle heen.” Bij de volgende val was het weer raak. Voor het eerst in 120 jaar was er een nieuw soort slurfhondje ontdekt. Ook de lokale bevolking had het dier nog nooit gezien. Het grijssnuitslurfhondje bleek een reus, 25 procent zwaarder dan andere bekende soorten. Een succes voor de wetenschap, maar niet voor de twee gevangen slurfhondjes, die een paartje bleken: als Romeo en Julia werden ze samen geëuthanaseerd, om als specimens in natuurmusea bewaard te worden.

Magie

Om kans te maken op het zien van slurfhondjes rijden we naar een ander deel van het park voor de trek naar de 270 meter hoge Sanje waterval. Dit is de meest toeristische route in het park, maar tot onze vreugde vertelt Paul Baharia, een van de jonge gidsen, dat hij hier vorige week nog een grijssnuitslurfhondje heeft gezien, gewoon op het pad. Langs de route staan naambordjes bij de grote oerwoudbomen: Sterculia quinqueloba, Parkia filicoidea. We richten onze ogen op de bosvloer die bezaaid ligt met dood blad. Slurfhondjes maken hun nest in ondiepe kuilen onder hoopjes bladeren. We hopen vurig op een snelle schim in rood, zwart en grijs.

Ineens gebaart Paul, die vooroploopt, dat we stil moeten zijn. We sluipen dichterbij en turen langs zijn wijzende hand de bush in. Nog net zien we een gestreepte rug met een dikke penseelstaart uit het blikveld verdwijnen: een zebramangoeste. Een prachtig klein roofdier, dat wel.

Even later wijst Paul de plek aan waar hij vorige week het grijssnuitslurfhondje zag langs flitsen. Net als iedereen die het dier heeft gezien, benadrukt hij hoe snel het was. Het is misschien de reden dat het zo laat werd ontdekt, terwijl het dier hier al miljoenen jaren moet wonen, ver voor er mensen naar dit oerwoud kwamen. Slurfhondjes behoren tot de oude Afrikaanse zoogdierengroep Afrotheria, samen met onder meer olifanten, aardvarkens, klipdassen en zeekoeien. Aangezien het grijssnuitslurfhondje alleen in de Udzungwa’s leeft, kan een ecologische ramp genoeg zijn om de soort voorgoed uit te wissen. Naast dieren zijn ook veel mensen afhankelijk van het gebied: de waterreservoirs in de bergen zijn de levensader voor een groot, veel droger gebied eromheen.

Aan het eind van de dag hebben we maar één onmogelijk dier op ons lijstje afgevinkt, de Mangabey aap. Wie weet hoeveel slurfhondjes, bospatrijzen, schubdieren en aardvarkens ons hebben gehoord, geroken of gezien. De Amerikaan Peter Matthiessen publiceerde in 1978 de wereldwijde bestseller The Snow Leopard. Hij schreef dat iedereen hem naar aanleiding van zijn boek vroeg: „Have you seen the snow leopard?” Zijn antwoord luidde steevast: „No! Isn’t that wonderful?”

Bij elke ingeloste verwachting verdwijnt wat van de betovering van het onbekende. Maar we realiseren ons ook dat de magie van onzichtbare dieren aan één belangrijke voorwaarde gebonden is: ze moeten nog wel bestaan.