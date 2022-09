Hondenweer, motregen, spreeuwenwolken: hoe dieren omgaan met het weer

Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding – makkelijk gezegd als je een mens bent. Maar hoe zorgen nijlpaarden dat ze niet verbranden, wat doen muggen tijdens een hoosbui, waar schuilt een vogel bij code rood? En voelt een slak überhaupt of het buiten regent? Deze drie zomerweerberichten laten zien hoe weerbaar diverse dieren zijn.

Meeuwen staan er om bekend een ‘regendansje’ te doen, waarmee ze druppels nabootsen

Hevige regenbuien

Kans op: neerstorten of predatie

Je zult maar een mug in een regenbui zijn. Eén druppel is algauw vijftig keer zo zwaar als je eigen lijf. Schuilen lijkt de beste optie. Maar wat als je te laat bent, of als er geen vegetatie in de buurt is om in te schuilen? Stort je dan niet onherroepelijk neer?

In 2012 ontdekten Amerikaanse biologen dat muggen in een regenbui baat hebben bij hun sterke exoskelet en geringe gewicht. Ze filmden malariamuggen die tijdens hun vlucht door de regen vlogen. De muggen zelf hebben een lijf van zo’n 3 millimeter lang en wegen zo’n 2 microgram, de nagebootste regendruppels tot wel 100 microgram. „Vergelijk het met een mens die onder een bus ligt”, schrijven de onderzoekers in PNAS.

Maar omdat de mug zo licht is, spat de druppel niet uiteen en blijft min of meer onveranderd van vorm. Dat verlaagt de impact van de botsing. Daardoor, én door zijn beschermende exoskelet, overleeft de mug. De lange vleugels en poten worden overigens veel vaker geraakt dan het relatief kleine lijf. Maar waar hij ook geraakt wordt, de vliegende mug weet altijd zijdelings te ontsnappen míts hij hoog genoeg vliegt. Eerst valt hij samen met de druppel 5 tot 20 lichaamslengtes, daarna weet hij zich los te maken en vliegt weg. Dat losmaken gebeurt vermoedelijk dankzij de hydrofobe haartjes op het insectenlijf. Een mug die vlak boven de grond vliegt heeft pech, en kan te pletter slaan of verdrinken.

Muggen kunnen regendruppels dus niet ontwijken. Andere insecten kunnen dat mogelijk wél, suggereren de onderzoekers, door snel achteruit of opzij te vliegen – maar of en hoe vaak dat echt lukt, is onbekend. Grotere insecten, zoals libellen en hommels, hebben de pech dat een druppel wél op hen uiteenspat, schrijven natuurkundigen in Physics of Fluids. Dat zij zo’n krachtige botsing toch overleven, heeft er vermoedelijk mee te maken dat hun vleugelbewegingen de impact verminderen. Bovendien hebben vrijwel alle vliegende insecten waterafstotende vleugels, die met nanoschubben zijn bekleed. Vlindervleugels zijn daar een goed voorbeeld van.

Ook vleermuizen ondervinden hinder van de regen, stond in 2011 in Biology Letters. Niet alleen wordt hun echolocatie – waarmee ze insecten opsporen – bemoeilijkt, het kost ze ook meer energie om warm te blijven. Ze hebben dus méér voedsel nodig terwijl er minder te vinden is.

Vogels vliegen weleens tijdens lichte buien, maar geven de voorkeur aan droog weer. Net vóór een bui zie je ze vaak laag boven de grond vliegen, omdat dan de luchtdruk daalt en insecten daardoor ook dichter bij de grond vliegen. En sommige vogelsoorten profiteren op een ándere manier van de regen. Meeuwen staan er om bekend een ‘regendansje’ te doen, waarmee ze druppels nabootsen. Door hun getrappel in het gras komen de regenwormen massaal boven de grond – en nog voor ze doorhebben dat ze gefopt zijn, belanden ze al in de snavel van een hongerige meeuw.

De kamelenneus blijkt van binnen een intrigerend labyrint

Hittegolf

Kans op: uitdroging, oververhitting of verbranding

Sommige dieren, zoals slakken en salamanders, ademen door hun huid en hebben juist baat bij regen. Als het te warm en te zonnig is, moeten ze schuilen op vochtige plaatsen – anders drogen ze uit en kunnen ze geen zuurstof meer opnemen.

Vooral naaktslakken zijn gevoelig voor uitdroging, huisjesslakken kunnen zich nog verschuilen in hun slakkenhuis. Als ze tijdens zo’n droge periode ‘binnen’ zitten, zijn ze trouwens nog altijd uitstekend op de hoogte van het weerbericht: door het dunne kalkhuisje heen kunnen ze elke aanraking voelen, ook die van regendruppels.

In de woestijn levende diersoorten hebben vaak speciale aanpassingen om met langdurige droogte om te gaan. Zo zijn de zandduinen op de grens van Namibië en Zuid-Afrika het domein van de woestijnregenkikker, Breviceps macrops. In die regio regent het vrijwel nooit, en dus neemt de kikker vocht op uit het zand, via zijn transparante buik. Hoe droger het is, des te dieper hij graaft.

Een Australische kikkersoort, Cyclorana australis, produceert tijdens droge perioden een slijmcocon en verschuilt zich onder de grond in een soort ‘droogteslaap’ totdat het weer natter wordt, en leeft ondertussen van het vocht in zijn blaas. Een andere Australische woestijnbewoner is de bergduivel (Moloch horridus), een hagedis met extreem stekelige schubben. Over die gehoornde huid lopen ook allerlei piepkleine kanaaltjes, waarmee hij water uit de lucht of de omgeving kan opnemen. Via die kanaaltjes loopt het water vervolgens richting zijn bek.

Langs de droge zuidwestkust van de Verenigde Staten leven kangoeroeratten die al hun vocht halen uit de zaden die ze eten. Hun urine is ontzettend geconcentreerd, en ze zweten nooit. Sommige kangoeroeratsoorten kunnen zelfs hun ademhaling vertragen, waardoor ze minder vocht kwijtraken met uitademen.

Arabische zandgazelles hebben volgens een artikel uit 2006 ook een manier gevonden om hun ademhalen te verlagen: hun lever en hart – organen die relatief veel zuurstof gebruiken – zijn uitzonderlijk klein. Daardoor is er geen enkel hoefdier dat zo weinig water verdampt als de gazelle.

Naast uitdroging is oververhitting een ander gevaar in de woestijn. De fennek, een woestijnvos, heeft om die reden uitzonderlijk grote oren, waarlangs hij veel warmte verliest: dat helpt tegen oververhitting.

En kamelen en dromedarissen slaan geen vocht op in hun bulten, wat vaak gedacht wordt, maar vet. Dat vet komt van pas als ze lange periodes zonder voedsel moeten doorstaan, maar werkt ook om de lichaamstemperatuur te reguleren. Overdag absorbeert het vet warmte, en tijdens de koude nachten in woestijngebieden wordt die warmte geleidelijk weer afgegeven.

Wat betreft de waterschaarste heeft een kamelenlijf overigens een andere aanpassing: de kamelenneus blijkt van binnen een intrigerend labyrint waardoor het oppervlak aan slijmvlies extra groot is. Bij het uitademen koelt de lucht in dat neusgatenlabyrint zodanig af dat het vocht eruit condenseert en door de kamelen kan worden geabsorbeerd. Ook het bloed van de kameel zou volgens het boek Medicine and surgery in camelids zijn aangepast aan langdurige droogte. Zo zou de ovale vorm van de rode bloedcellen ervoor zorgen dat de soort in één keer grote hoeveelheden kan drinken zonder dat er schadelijke vochtophoping ontstaat.

Naast oververhitting en uitdroging is een derde risico bij zonnig weer verbranding. Als mensen kunnen we ons beschermen met zonnebrandcrème, kleding en parasols, maar in het dierenrijk zijn ook allerlei andere oplossingen te vinden. Het zweet van nijlpaarden, bijvoorbeeld, bevat onder andere oranje pigment, dat uv-straling absorbeert. Daardoor werkt het volgens een Nature-artikel uit 2004 als natuurlijke zonnebrandcrème. En in 2015 schreven Amerikaanse biologen in eLife dat vissen de stof gladusol kunnen produceren, die beschermt tegen schadelijke uv-straling.

Zelfs voor zeevogels is het onwenselijk om in een échte storm terecht te komen

Zomerstorm

Kans op: wegwaaien of te pletter slaan

Sommige vogels zijn gemaakt voor een beetje wind. Zwartvoetalbatrossen, bijvoorbeeld, profiteren van sterkere westenwinden tijdens het klimaatfenomeen El Niño, aldus een artikel uit 2016 in het Journal of the Royal Society Interface. Rond die periode zijn ze soms dagenlang naar voedsel aan het zoeken voor hun jongen, en een beetje wind in de rug kan dan helpen. Uiteraard is het van belang dat de wind daarna weer gaat luwen, anders hebben ze op de terugvlucht alsnog pech. En ook van vrouwelijke grote albatrossen is bekend dat ze dankzij sterkere windstromingen hun voedselzoekgebied kunnen uitbreiden, wat resulteert in een groter broedsucces.

Toch is het zelfs voor zeevogels onwenselijk om in een échte storm terecht te komen: na tropische cyclonen worden vaak grote hoeveelheden dode vogels gevonden. Op land levende soorten kunnen zo goed en zo kwaad als het gaat nog schuilen in bomen of inhammen, maar op zee is er geen toevluchtsoord – ténzij je je precies in de luwte bevindt. In een recent preprint-artikel van bioRxiv schrijven Japanse biologen over een project waarbij ze gestreepte pijlstormvogels van gps-trackers voorzagen. Tijdens een cycloon blijken de vogels juist naar het oog van de storm toe te vliegen, omdat het daar windstil is.

Niet elke vogel kiest die tactiek. Uit andere onderzoeken blijkt dat sommige zeevogels, waaronder roodpootgenten en fregatvogels, juist tot honderden kilometers omvliegen om een tropische storm te ontwijken. Ook sommige landvogels staan erom bekend dat ze stormen bijtijds kunnen ontwijken. Zo stond eind 2014 een artikel in Current Biology waaruit bleek dat geelvleugelzangers (Vermivora chrysoptera) zo’n 1.500 kilometer omvlogen om een orkaan te ontwijken. Vermoedelijk hoorden ze de storm naderen dankzij heel laag, voor mensen onhoorbaar infrageluid, schrijven de onderzoekers. (Overigens zijn er ook andere weersomstandigheden die trekvogels van hun route kunnen doen afwijken, zoals mist. Waar mogelijk proberen vogels mist en lage wolken te mijden, maar als ze er toch in belanden dan raken ze elkaar én de route sneller uit het oog, schreven Italiaanse biologen in 2019 in Frontiers of Ecology and Evolution.)

Ook onder water reageren dieren op slecht weer. Zo stond in 2003 in The Journal of Fish Biology hoe jonge zwartpunthaaien dieper de zee in zwommen voor een naderende storm: vermoedelijk reageerden ze op de plotseling dalende luchtdruk. Van diverse andere vissoorten is eveneens bekend dat ze hun zwemgedrag wijzigen als gevolg van luchtdrukveranderingen.

Op het land proberen veel diersoorten storm te mijden door te schuilen of te vluchten. Dat lukt niet altijd: uit de VS zijn voorbeelden bekend van koeien die door een tornado werden meegesleurd, of simpelweg verpletterd raakten onder het dak van een door de storm instortende stal.