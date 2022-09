Het ‘waterding’ kan goed zien

Literatuur bevat diepgang en een zekere gelaagdheid. Voor een lezer is het fijn die lagen te ontdekken en een schrijver heeft er plezier in ze in zijn of haar werk te weven. Het is dan niet meer dan logisch dat de insecten die schrijvertjes genoemd worden, meerdere lagen zien.

Vier ogen

Een schrijvertje is een kever behorend tot de familie Gyrinidae. Als je de kop van zo’n dier bekijkt, lijkt het alsof hij vier ogen heeft: twee aan de bovenkant, die de wereld kunnen zien boven het wateroppervlak waarop hij zwemt, en twee verscholen aan de onderzijde, die in de diepte kijken. Feitelijk zijn het gewoon twee ogen aan weerszijden van de kop, maar die zijn in tweeën gesplitst, gescheiden door de inplanting van de antennen.

Vaak zie je meerdere schrijvertjes over het wateroppervlak scheren, waarbij ze boogvormige figuren beschrijven die wel wat op letters lijken

Deze veelzijdige blik stelt een schrijvertje in staat insecten die op het water vallen te grijpen, maar ook kleine prooien die onder hem langs zwemmen, zijn niet veilig voor het voorste potenpaar. De andere poten, kort en breed, gebruikt hij om te zwemmen. En dat kan hij bijzonder goed. Vaak zie je meerdere schrijvertjes over het wateroppervlak scheren, waarbij ze boogvormige figuren beschrijven die wel wat op letters lijken.

Al in 1857 verbaasde dichter Guido Gezelle zich hierover, en het is dit gedrag waaraan dit ‘krinklende winklende waterding’ zijn Nederlandse naam dankt. Het feit dat ze meerdere lagen kunnen zien heeft er dus niets mee van doen. Dat ze tijdens hun razendsnelle zwembewegingen steeds om elkaar heen draaien zonder ooit daadwerkelijk in botsing te komen, heeft er evenmin mee te maken, al zijn er ook veel auteurs die daar zeer bedreven in zijn.

Hongerige vissen

Behalve prooien signaleert een schrijvertje ook gevaren op meerdere vlakken. Onder hem zwemmen hongerige vissen. Boven zijn hoofd zijn er vogels die wel een kever lusten of kan hij een enthousiaste entomoloog zien die hem te pakken probeert te krijgen. Als snavel of net in zijn richting bewegen, weet het schrijvertje razendsnel de diepte in te duiken en uit het zicht te verdwijnen. Wordt dit glibberige beestje dan toch bemachtigd, dan blijkt hij onsmakelijk. Die kennis heb ik uit de literatuur.

Schrijvertjes werden door de beschreven unieke eigenschappen voorgesteld om mee te dingen naar de titel Insect van het Jaar. Omdat we daarbij steeds een enkele soort nomineerden en niet een hele familie, moest ik er eentje selecteren. Mijn keuze viel al snel op het plasschrijvertje, Gyrinus marinus. Deze soort komt redelijk algemeen voor en kan dus door veel mensen worden gezien. Schrijver Peter Middendorp, die had toegezegd op te treden als ambassadeur, reageerde weinig enthousiast toen ik hem liet weten welk bijzonder insect hij zou gaan vertegenwoordigen. Dat kwam door de Nederlandse naam.

Zelf denk ik bij het woord ‘plas’ aan een watertje, niet aan wateren, maar Peter en zijn omgeving dachten daar anders over. Bijgevolg werd het groot schrijvertje, Gyrinus paykulli, de soort die genomineerd werd.

Deze kever wist de titel Insect van het Jaar niet te winnen, ondanks de fijne contradictio in adjecto van de Nederlandse naam.