Gazprom: Nord Stream 1 blijft dicht vanwege olielek

Nord Stream 1, de pijpleiding die aardgas van Rusland naar Duitsland vervoert, kan voorlopig niet opengaan vanwege een olielekkage. Dat meldt het Russische staatsgasbedrijf Gazprom op Telegram. Het is onduidelijk wanneer de gastoevoer weer opengaat.

Tijdens ongeplande onderhoudswerkzaamheden, die woensdag begonnen en zaterdag weer klaar zouden zijn, is volgens de verklaring een olielekkage ontdekt. Het gasbedrijf deelt ook een foto waarop olie op een serie kabels is te zien. Vanwege schade aan een gasturbine zou de pijplijn niet meer veilig kunnen werken.

In eerdere jaren kwam het zelden voor dat Gazprom de leiding door de Oostzee afsloot. Dat het bedrijf nu twee keer in enkele maanden onderhoud pleegt, wekt argwaan bij Europese politici die het zien als een middel van Rusland om Europa onder druk te zetten. Vooral in Duitsland, dat relatief afhankelijk is van Nord Stream, leeft de vrees dat de pijplijn lange tijd dichtgaat.

Turbine in Canada

Een woordvoerder van het Kremlin voorspelde eerder op vrijdag al dat Nord Stream 1 vaker verstoord zou kunnen worden, citeert persbureau Reuters. „Het is niet onze schuld dat de middelen ontbreken.” Als oorzaak wees hij op de sancties tegen Rusland, die het onmogelijk zouden maken om gasturbines van Siemens te laten repareren in Canada. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly bestrijdt dat. Zij zegt dat Gazprom een gerepareerde turbine juist niet wil aannemen.

De Duitse gasopslag is belangrijker geworden nu de pijplijn uit Rusland langer dicht blijft, reageert Klaus Müller, hoofd van het Duitse agentschap voor onder meer gas. „Goed dat Duitsland intussen beter voorbereid is. Nu komt het op iedereen aan.”

