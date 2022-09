GasTerra-leidinggevende: meteen na beving Huizinge kon gasproductie wél omlaag

Jarenlang lag de focus van gashandelaar GasTerra op „het maximaliseren” van de gasproductie in Groningen, vertelde Anton Broenink, leidinggevende bij GasTerra (2007-2016) vrijdag aan de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. Dat veranderde na de beving van Huizinge in 2012, met een kracht van 3.6 de zwaarste ooit.

Na ‘Huizinge’ besloot Broenink te berekenen wat er minimaal nodig was aan Groningse gasproductie voor de leveringszekerheid. Na een week rekenen kwam GasTerra uit op 27 miljard kubieke meter aardgas, 20 miljard minder dan op dat moment uit Groningen werd gewonnen.

Die bevinding werd tweemaal met ambtenaren van Economische Zaken gedeeld. „Dat werd voor kennisgeving aangenomen.” Donderdag noemde Jos de Groot, topambtenaar van Economische Zaken, GasTerra’s berekening voor de commissie „een vingeroefening”. Maar dat bestreed Broenink vrijdag: „Dit was serieus werk, met ‘vingeroefening’ doe je mijn analytisch team te kort.”

De verlaging kon meteen omlaag

De vraag bleef tot nu toe in het midden of een verlaging van de Groningse gaswinning na Huizinge ook technisch snel mogelijk was. Ja, dat kon, antwoorde Broenink. „Als op 1 januari 2013 het besluit van productieverlaging was genomen dan had je naar 30 miljard kubieke meter aardgas gekund, had je halverwege het jaar het besluit genomen dan zou je op 40 miljard uitkomen.”

Maar, „dat is niet gebeurd”, zei Broenink. Sterker nog, de gaskraan werd maximaal opengedraaid na de beving in Huizinge,m tot het hoogste niveau sinds halverwege de jaren zeventig. En dat moest vanwege de leveringszekerheid, beargumenteerde voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) jarenlang. Maar die argumentatie blijkt nu niet waterdicht te zijn geweest.

