G7 akkoord over een prijsplafond voor Russische olie

De G7, een groep van zeven rijke landen en de EU, wil een maximumprijs voor Russische olie instellen. Dat staat in een verklaring na een virtuele bijeenkomst van de ministers van financiën van de G7 op vrijdag. Hoe hoog het plafond precies komt te liggen, is nog niet bekend. Dat hangt af van „een scala van technische factoren” en wordt door de landen samen besloten.

„We gaan Poetins mogelijkheden om zijn oorlog te financieren met olie-exporten inperken, door diensten zoals verzekeringen en financieringen van olie boven het prijsplafond te verbieden”, zegt de Britse minister van Financiën Nadhim Zahawi in de verklaring. Veruit de meeste verzekeringen voor scheepstransporten worden door EU-landen of het Verenigd Koninkrijk aangeboden, en zonder zulke verzekeringen is de handel nagenoeg onmogelijk.

Deels is het plan een versoepeling van eerder aangekondigde sancties. De EU heeft in zijn zesde sanctiepakket een totaalverbod op verzekeringen voor Russische olie afgesproken, waar landen buiten Europa en Rusland ook door getroffen zouden worden. Met een prijsplafond blijft de oliehandel mogelijk, mits onder de afgesproken prijs.

Rusland gaat helemaal geen olie meer verkopen aan landen die eraan meedoen, zei een woordvoerder van het Kremlin vrijdag volgens persbureau Reuters. „Deze zet zal leiden tot een destabilisering van de oliemarkten.”

Gasprijs

De G7 sprak de wens voor een prijsplafond al in juni uit, na een bijeenkomst in Elmau, Duitsland. De Franse president Emmanuel Macron zei toen volgens Politico dat hij het een goed idee vond, maar dat het wel „technisch ingewikkeld” is om in te voeren. Macron en andere EU-leiders wilden dat er niet alleen voor olie, maar ook voor gas een prijsplafond zou komen.

Vrijdag sprak Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, ook haar steun uit voor een maximumprijs voor het gas dat uit de Russische pijpleidingen komt. Volgens internationale persbureaus heeft ze vrijdag bij een bijeenkomst in het Duitse Murnau gezegd dat ze „stellig gelooft dat de tijd rijp is”. Hoe een prijsplafond in het geval van gas precies zou werken, is nog niet duidelijk. Volgende week vrijdag komen de EU-ministers die over energie gaan samen voor een noodvergadering over de gestegen prijzen.

