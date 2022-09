Hoe denken we in Nederland eigenlijk over mensenrechten? Dit lijkt een gekke vraag, want mensenrechten hebben net zo’n vanzelfsprekend goed imago als vrede en puppy’s. Toch is onze verhouding ermee niet altijd helder.

Vorige week dinsdag twitterde Mark Rutte dat hij had gepraat met de Chinese premier Li Keqiang over „de oorlog in Oekraïne, stabiliteit in de Indo-Pacific, economische en klimaatsamenwerking, en mensenrechten”. Drie dagen later maakte de coalitie bekend dat asielzoekers pas na vijftien maanden hun gezinsleden mogen laten overkomen. Asielexpert Mark Klaassen noemde dit in de Volkskrant „bewust traineren” en dus „in strijd met de richtlijn” die recht geeft op gezinshereniging.

Wat onderscheidt de ene soort mensenrechten van de andere? Wat maakt dat Mark Rutte de Chinese premier kan aanspreken op de Chinese omgang met mensenrechten (ik neem althans aan dat de verhoudingen zo lagen en niet andersom) en dat hij dezelfde week mensenrechten in eigen land opschort?

Al in 1949, een jaar na de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, benoemde de filosoof Hannah Arendt in een essay deze paradox: mensenrechten zijn universeel, maar het zijn soevereine staten die die rechten moeten beschermen. Als die staten even geen boodschap hebben aan de zogenaamd ‘onvervreemdbare’ mensenrechten van niet-burgers (zoals vluchtelingen) dan zijn die rechten dus weinig waard. Zonder een „recht om rechten te hebben”, oftewel om bij een politieke gemeenschap te horen, sta je als mens met lege handen.

In het VVD-verkiezingsprogramma is Arendts paradox goed te zien. De partij benadrukt het belangrijk te vinden dat staten de mensenrechten van hun burgers respecteren. Een EU-lidmaatschap voor Turkije is bijvoorbeeld „niet realistisch” vanwege „de verslechtering van onder meer mensenrechten en democratie” in het land. Maar in de passage over asiel komt het woord mensenrechten niet voor. Wel staat er dat het „indien nodig” mogelijk moet zijn het Vluchtelingenverdrag op te zeggen of aan te passen. De VVD wil kennelijk af van het recht om rechten te hebben, althans in Nederland.

Deze ontwikkeling zie je niet alleen hier. De Turks-Amerikaanse jurist en filosoof Seyla Benhabib merkte twee jaar geleden op dat steeds meer liberale democratieën het niet meer zo nauw nemen met de mensenrechten: ze stoppen vluchtelingen in detentiecentra en besteden het tegenhouden van migranten uit aan landen als Libië en Turkije. Het tijdperk dat begon met het Vluchtelingenverdrag in 1951 loopt misschien wel ten einde, schreef ze: we bewegen toe naar een ‘new sovereigntism’, met meer bewegingsruimte voor de natiestaat. Benhabib weet dat aan een combinatie van groeiende migratiestromen en de onzekerheid van burgers in snel veranderende samenlevingen.

Is dit inderdaad het einde van een tijdperk? Is het utopisch om van mensen solidariteit te verwachten met verre vreemden die gebruik willen maken van dezelfde schaarse middelen? Het is een nogal fundamentele vraag: filosofisch interessant en ook brandend actueel. Maar wordt hier in Nederland een echte discussie over gevoerd? Natuurlijk niet. Het debat over de huidige asieltoestanden komt niet verder dan bakkeleien over wie de feiten op een rijtje heeft. Komt 10 procent uit veilige landen, zoals Joost Eerdmans zei, of toch 3? Staan de azc’s allemaal in de periferie of valt dat wel mee? Hebben migranten dit land opgebouwd, zoals Jesse Klaver beweerde? Zijn de kabinetsplannen juridisch haalbaar?

Dit soort feiten zijn belangrijk, maar zonder normatief kader om ze in te plaatsen, schiet je er niets mee op. Over dat kader wordt gezwegen. Wie weet voeren ze in de krochten van politieke partijen wél discussies over de verhouding tussen de natiestaat en universele mensenrechten – bij de wetenschappelijke bureaus, of aan de borreltafel van het partijcongres. Maar in de Tweede Kamer en aan de talkshowtafels blijft het stommelen in het duister.

Het is een belediging voor alle betrokkenen. Uiteraard voor de vluchtelingen, maar ook voor de burgers die vrezen dat de verzorgingsstaat geen plek heeft voor veel extra mensen. En, natuurlijk, voor de burgers die een antwoord willen vinden op de vraag: vinden wij mensenrechten überhaupt nog belangrijk?

