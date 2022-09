Eerste Formule 1-fans in Zandvoort voor raceweekend

De eerste Formule 1-fans zijn vrijdagochtend aangekomen in Zandvoort, waar dit weekend de Grand Prix plaatsvindt. Volgens persbureau ANP lopen „honderden” bezoekers, veelal gehuld in oranje of een shirt van een raceteam, over de Zandvoortse boulevard richting het circuit. Vanaf 12.30 uur staan de eerste F1-trainingen gepland. Zaterdag moeten de coureurs zich kwalificeren en de race zelf vindt zondagmiddag plaats, met Max Verstappen als grote favoriet.

Ook op stations rond Zandvoort is het druk met fans. Zo kwamen volgens de NS rond 07.00 uur de eerste bezoekers aan op Amsterdam Centraal om vanaf daar door te reizen naar Zandvoort, en stonden om 07.30 uur al tientallen fans op het station van Haarlem. „De sfeer is feestelijk”, aldus de NS.

De spoorvervoerder waarschuwt met name op Amsterdam Centraal voor „grote drukte in de treinen en op de stations”. De NS verwacht meer treinreizigers dan tijdens de race van vorig jaar, omdat destijds door coronamaatregelen beperkingen golden voor hoeveel bezoekers naar het circuit mochten komen. Alsnog kwamen toen dagelijks zo’n 65.000 fans op het evenement af. Nu rekent de organisatie op ruim 100.000 bezoekers per dag.

Het is in het openbaar vervoer rondom Zandvoort bovendien extra druk omdat F1-bezoekers niet met de auto kunnen komen. De N200 en N201, toegangswegen van de badplaats, zijn dit weekend dicht voor iedereen behalve bewoners van het gebied en hulpdiensten. Met de fiets komen is wel mogelijk. „Strandgangers wordt aangeraden om een andere badplaats te bezoeken”, aldus de ANWB. De gemeente verwacht dat het met name tussen 08.00 uur en 13.00 uur druk is met mensen die binnenkomen, en tussen 17.00 en 21.00 met weer vertrekkende bezoekers.