Een kuiken kan 3 van 5 aftrekken

Kunnen vissen tellen? Volgens neuropsycholoog Brian Butterworth (1944) wel. Zowel gewervelde als kleine ongewervelde dieren hebben een aangeboren numeriek vermogen, schrijft Butterworth in zijn nieuwe boek. Dat dieren geen woorden gebruiken om te tellen, wil niet zeggen dat ze het niet kunnen. Butterworth vergelijkt het met de Warlpiri, Aborigines uit Australië, die tot niet eens zo heel lang geleden zonder telwoorden leefden. Toch hadden ze wel telprincipes, ze hadden alleen geen handige manier om ze te uiten.

Brian Butterworth: Kunnen vissen tellen? Het opmerkelijke rekenkundige brein van mens en dier Vert. Rob de Ridder. Fontaine Uitgevers, 352 blz. €25,- ●●●●●

Er zijn honderden wetenschappelijke artikelen verschenen over de telvermogens in het dierenrijk. In Kunnen vissen tellen? brengt Butterworth die in kaart voor de algemene lezer. Het leest soms iets te veel als één grote opsomming van onderzoeksmethoden en -resultaten. De ruim 400 eindnoten verraden het ruimschootse onderzoek dat aan het boek vooraf moet zijn gegaan.

Butterworth is graag volledig. Dat haalt de vaart een beetje uit de tekst. Maar wat we te weten komen over tellende zandslakken, bidsprinkhaankreeften en roodrugsalamanders is beslist léúk.

Vogels zijn de kampioenen van de getallen. Ze kunnen uitstekend navigeren. Net als bultruggen en zeeschildpadden, overigens. Ze moeten allemaal iets hebben dat gelijkwaardig is aan Google Maps. Experimenten met kuikens bewijzen dat ze drie van vijf kunnen aftrekken.

De mannelijke tungarakikker telt het aantal klikken in het kwaken van zijn rivalen en voegt er aan zijn eigen gekwaak één toe, om aantrekkelijker te zijn voor vrouwtjes. Cicadenfamilies hebben een priemgetallenlevenscyclus. Ze zijn in staat om ondergronds het verstrijken van 13 of 17 jaar bij te houden, een wonderlijke eigenschap die hun evolutionaire voordelen biedt.

Indrukwekkende prestaties, maar de hamvraag is natuurlijk hóé dieren tot zoiets in staat zijn. Helaas: „Veel vragen over hoe de hersenen van die dieren [...] zich numerositeiten voorstellen zijn nog onbeantwoord”, aldus Butterworth.