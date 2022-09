Drie Nobelvrouwen verdienen meer dan een driestuiversroman

Marie Curie is zonder twijfel de bekendste vrouwelijke natuurwetenschapper aller tijden. Ze won tweemaal een Nobelprijs: een voor natuurkunde – samen met Henri Becquerel en haar echtgenoot Pierre – voor de ontdekking van het verschijnsel radioactiviteit, en acht jaar later nog een voor scheikunde, voor de ontdekking en bestudering van het element radium.

De Curies waren een bijzonder gezin, want ook haar oudste dochter Irène en schoonzoon Frédéric Joliot zouden later een Nobelprijs delen. Jongste dochter Ève werd geen natuurwetenschapper, maar onderscheidde zich als journalist, schrijver en diplomaat. Drie succesvolle vrouwen, die voor dat succes hard hebben moeten vechten in een wereld die volledig door mannen werd gedomineerd.

Claudine Monteuil: Marie Curie en haar dochters Drie uitzonderlijke vrouwen. Querido, 302 blz. € 25,99 ●●●●●

Het is daarom geen slecht idee om aan de hand van hun levensverhalen de aandacht te vestigen op de ondergeschikte positie van vrouwen. Het boek van Claudine Monteuil had dan ook een interessant en nieuw perspectief kunnen bieden op drie vrouwen over wie toch al zo veel is gepubliceerd. Het probleem is alleen dat haar boek volledig aan zijn doel voorbijschiet.

Allereerst heeft ze ervoor gekozen de levens van haar drie hoofdpersonen te beschrijven als hagiografie, zonder ook maar enige vorm van kritische reflectie. Daarnaast romantiseert ze het leven van haar hoofdpersonen, wat ertoe leidt dat we telkens geconfronteerd worden met hun diepste gedachten, of dat scènes uit het dagelijks leven zich voor de ogen van de lezer voltrekken: „In de stilte van de nacht, de kat die tegen haar aan ligt liefdevol aaiend, raakt ze verstrikt in haar gevoelens. Ze is bang.”

Werkelijk hilarisch

En als ze zoiets hier en daar zou doen, ter verlevendiging van haar verhaal en enigszins gestoeld op feiten, dan kan dat prachtig uitwerken, maar het gaat verkeerd als een biografie-met-een-boodschap verwordt tot een driestuiversroman.

Hier en daar is het werkelijk hilarisch: „Ze rijdt snel door naar Caïro, krijgt een malaria-aanval en moet het bed houden. ’s Nachts wordt er geschreeuwd, op de deur geklopt, gebonkt. Een overval? Nee, een onheilstijding.”

Verder beschikt Monteuil niet over de benodigde natuurwetenschappelijke kennis om, al was het maar op heel basaal niveau, inzicht te bieden in het wetenschappelijk werk van Marie Curie en haar oudste dochter, wier werk overigens nauwelijks beschreven wordt, terwijl wat er staat nog vaak verkeerd is ook: zo blijft het een mysterie waarvoor ze de Nobelprijs heeft gekregen, iets wat overigens in een bijzin wordt vermeld, en heeft ze in tegenstelling tot wat Monteuil beweert, niet de kernsplitsing ontdekt.

Maar ook als het over niet-wetenschappelijke zaken gaat slaat de schrijfster de plank vaak mis. Als Ève aangeeft concertpianiste te willen worden, staan haar moeder en zus versteld „omdat er dan acht uur per dag toonladders zullen klinken in hun gezamenlijk appartement”.

Tenslotte is het boek slecht geschreven, vertaald en bewerkt. Sommige feiten worden verschillende keren vermeld, gebeurtenissen als de affaire Stavisky (?) alleen genoemd zonder verdere uitleg alsof iedereen moet weten wat ermee bedoeld wordt. En wie het Institute for Advanced Study in Princeton, waar Einstein het laatste deel van zijn leven werkzaam was, vertaalt als het ‘Instituut voor Hoger Onderwijs’, weet niet waar die het over heeft. Een gemiste kans dus.