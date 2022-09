Serena Williams op de US Open tijdens een pot tegen de Estse Anett Kontaveit. Na een interview in Vogue eerder dit jaar wordt aangenomen dat dit haar afscheidstoernooi is, al blijft ze hier zelf vrij geheimzinnig over. „Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè”, zei Williams. „Ik blijf vaag, want je weet het nooit.” De pot tegen Kontaveit won ze: 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Foto Frank Franklin II / AP