In een kippenhok kan een haan (één haan!) voor de sfeer best goed zijn. Hij zorgt voor rust onder de hennen, waakt over zijn vrouwen en waarschuwt voor gevaar, zoals een kat of roofvogel. Met het benoemen van deze voordelen in regionale media worden soms toch weer haantjes uit het asiel gehaald.

Kukelekuuuuuuuuu, kuuuukelekuuuuuuuuuu, klinkt het vanuit een buitenhok aan de rand van de binnenplaats. Subtiel? Nee, krielhaantje Stef wil wel even laten weten dat hij hier zit. Hij is misschien klein van stuk, maar het geluid dat hij maakt, is zonder twijfel groots te noemen.

Kukelekuuuuuuuuu, kuuuukelekuuuuuuuuuu, klinkt het vanuit een buitenhok aan de rand van de binnenplaats. Subtiel? Nee, krielhaantje Stef wil wel even laten weten dat hij hier zit. In een kippenhok kan één haan voor de sfeer best goed zijn. Hij zorgt voor rust onder de hennen, waakt over zijn vrouwen en waarschuwt voor gevaar, zoals een kat of roofvogel. Met het benoemen van deze voordelen in regionale media worden soms toch weer haantjes uit het asiel gehaald. Stef heeft nog niet zoveel geluk gehad. Hij kukelekuut maar door in zijn hok. En dan, klik, heeft de fotograaf hem vastgelegd, met de snavel open.

Foto Peter Lipton