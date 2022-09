Niets wijst erop dat de 24-jarige Hadi Matar een opdracht had gekregen om Salman Rushdie te vermoorden. Hij schijnt wel een bewonderaar te zijn van Ruhollah Khomeiny, de ayatollah die in 1989 de fatwa tegen Rushdie uitsprak na de publicatie van De duivelsverzen. Voor zijn vermeende daad van literaire blasfemie moest Rushdie van de sjiitische geestelijke leider sterven. Maar er is vooralsnog geen bewijs dat Matar, een Amerikaan van Libanese afkomst, iets te maken had met officiële instanties in Iran. Toch noemde een schrijver in The Washington Post Matars poging tot moord een „state-promoted” terreurdaad.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Dat lijkt me niet onjuist. Aangemoedigd door de staat is niet hetzelfde als betaald door de staat, of door de staat bestuurd. Hoewel de fatwa tegen Rushdie nooit is herroepen, heeft de regering van Iran niet getracht het doodsvonnis ook daadwerkelijk uit te voeren. Toch treft de staat wel degelijk blaam voor het stimuleren van moorddadige fanaten zoals Hadi Matar.

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat een moordenaar werd opgehitst door extreme woorden. Anders Breivik, de Noorse einzelgänger die in 2011 massamoord pleegde op 69 jongeren in een sociaal-democratisch zomerkamp, was een enthousiast lezer van opgewonden standjes, waaronder Geert Wilders, die ons waarschuwden dat de westerse beschaving aan de islam ten onder zou gaan. En die kwaadaardige moslims, zo las Breivik via sociale media, zouden zijn vertroeteld door de ‘linkse kerk’ – vandaar de aanslag op een links zomerkamp. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat de mensen uit wier uitlatingen Breivik inspiratie putte ook verantwoordelijk waren voor zijn bloedige acties.

Kwetsen en beledigen

Rushdies opkomst voor de vrijheid van meningsuiting wordt nu terecht alom geprezen. Het recht van extremisten om te beweren dat de islam een existentiële bedreiging vormt voor de westerse beschaving en dat wij met moslims en hun linkse apologeten in staat van oorlog verkeren wordt in de Verenigde Staten door de grondwet beschermd, zolang dit geen „direct en onmiddellijk gevaar” oplevert. Je mag geen individu bedreigen, maar je mag zeggen wat je wilt over een mening of een geloof.

Lees ook dit artikel van Margaret Atwood: Rushdie belichaamt het vrije woord

De regels in Europese landen zijn wat strenger. Hier is „iedere discriminatie” op grond van afkomst, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, taal, godsdienst of overtuiging verboden. Je kunt van de islam, of een andere godsdienst, best zeggen dat je het afkeurt, maar je mag een gelovige niet kwetsen, want dat is discriminerend.

Kwetsen is niet altijd hetzelfde als beledigen, laat staan bedreigen. Een belediging is een bewuste poging om iemand pijn te doen. Maar iemand kan zich ook gekwetst voelen door een mening die niet beledigend was bedoeld. Een belediging kan een schrijver worden aangerekend, maar het feit dat iemand zich gekrenkt voelt niet. Rushdie was er niet op uit om in De duivelsverzen iemand te beledigen, maar veel mensen, of zij het boek nu gelezen hadden of niet (wat meestal het geval was), voelden zich wel gekwetst.

Religie ligt extra gevoelig omdat het voor veel gelovigen zo veel meer betekent dan een overtuiging. Net als nationaliteit wordt godsdienst vaak gevoeld als een kern van de individuele identiteit. Als ons gevoel van wie we zijn wordt aangetast, ervaren wij het als een belediging, ook als het niet als zodanig is bedoeld.

Rushdie, noch iedere andere schrijver, is verplicht hier rekening me te houden. Wetten zijn er om mensen te behoeden voor direct gevaar, of, zoals in Europese landen het geval is, voor discriminatie of persoonlijke belediging. Maar er is geen enkele reden waarom een geloof of een overtuiging zou moeten worden beschermd tegen kritiek of spot.

Opruiing

Maar er is nog een andere distinctie die we onder ogen moeten zien. Veel hangt af van wie wat zegt tegen wie. Anders Breivik mag zich hebben laten inspireren door extreme meningen over de islam of over de ‘linkse kerk’, maar bloggers of andere personen die die meningen verkondigen zijn, zoals gezegd, niet verantwoordelijk voor zijn moordpartij. Zij hadden zich wellicht meer rekenschap kunnen geven voor de mogelijke gevolgen van hun haatspuierij. Je kunt hun meningen op morele gronden afkeuren. Maar hun woorden hebben geen officieel gezag.

Een anti-Rushdie demonstratie georganiseerd door het pro-Iraanse Hezbollah in Beiroet, 1989. Foto Nabil Ismail / AFP

Veel ernstiger is het wanneer dreigende taal wordt gebezigd door politieke of religieuze leiders. De gevolgen van de fatwa van ayatollah Khomeiny zijn bekend. Rushdie is ternauwernood aan de dood ontkomen, maar de Japanse vertaler van De duivelsverzen is in 1991 vermoord en de Noorse uitgever van het boek bijna.

Geestelijken in Iran zijn helaas niet de enigen die zich schuldig maken aan opruiende taal. De politiek in de VS en ook, zei het in iets mindere mate, in West-Europa, wordt steeds meer verziekt door verbaal geweld.

De democratische open samenleving berust op een verstandhouding dat politieke conflicten en de strijd om macht op vreedzame wijze kunnen worden beslecht. Maar zo denken de Trump-aanhangers in de Republikeinse partij er niet over. Democraten worden nu dikwijls door Republikeinse politici beschreven als ‘landverraders’ die zouden moeten worden geëxecuteerd. (Hun na-apers in Nederland dreigen ook met ‘tribunalen’ voor politieke tegenstanders.) Er zou volgens sommige politici in de VS nu al een ‘burgeroorlog’ aan de gang zijn. ‘Patriotten’ worden opgeroepen om de wapens op te nemen. De gevolgen van dit soort uitlatingen werden duidelijk op 6 januari 2021.

Er is dus wel een verschil tussen haatdragende dwazen en fanatici die er extreme opinies op nahouden en leidinggevende figuren die dat doen. Mensen die via de tv of het internet angst en haat verspreiden zijn verwerpelijk en soms gevaarlijk. Maar zodra politici en geestelijke leiders oproepen tot geweld, voelen ontspoorde eenlingen zoals Breivik en Hadi Matar zich vrij om te gaan moorden.