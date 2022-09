De 9 beste interviewpodcasts van dit moment volgens NRC

1 The Rachman Review

Would China go to war over Taiwan?

Nog voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne leek de interesse in geopolitieke kwesties te groeien. Ook podcastland bewoog mee; de Podcastclub tipte eerder al eens de podcasts Wereldmachten, Tug of War en Café Europa.

Maar in The Rachman Review hoor je pas écht interessante gasten. Harvard-politicoloog Graham Allison en voormalig hoofd van de World Trade Organisation Pascal Lamy bijvoorbeeld. Een Oekraïens politicus vertelt over het draaiende houden van het parlement tijdens de belegering van Kiev, en er wordt gespeculeerd over de toekomst van Taiwan in de aflevering Would China go to war over Taiwan?.



Presentator is Gideon Rachman, columnist en chef van de buitenlandredactie van de Financial Times. Een man die altijd de juiste vragen stelt en de gesprekken over sluimerende dreigingen toch positief weet te houden.

2 Yous & Yay: New Emotions

#67 - Yous & Yay & Wibi Soerjadi

De praatpodcast kun je inmiddels wel een vast genre van het medium noemen. Toch wil ik opperen daar een subcategorie aan toe te voegen: de subtiele interviewpodcast. Een praatpodcast, een makkelijk verteerbaar gesprek over koetjes en kalfjes, waaruit ongemerkt ineens een best goed interview ontstaat.

De eerste vraag die Yous (Yousef Gnaoui, oftewel Sef) en Yay (Pepijn Lanen, oftewel Faberyayo) aan hun gasten stellen is altijd: hoe ziet een dag er voor jou uit? De muzikanten willen de rituelen van hun gasten leren kennen. Hoe laat staan ze op, wat eten ze, hoe kiezen ze hun kleren uit? Vanuit daar ontstaat dan een gesprek over korte broeken, havermout of vaderschap. Ineens doet daar zich een bruggetje voor naar een dieper gesprek. Dat voelen Yous en Yay feilloos aan.

3 How i built This with Guy Raz

HIBT Lab! Yolélé: Pierre Thiam

Guy Raz is een beroemdheid in podcastland. De voormalig correspondent trekt met zijn succesvolle podcasts bij een aantal grote Amerikaanse omroepen wekelijks miljoenen luisteraars. In How I Build This doorloopt hij samen met ondernemers de oorsprong en groei van hun bedrijven.

Niet alleen is het interessant om te horen wie er achter grote bedrijven als Airbnb, Instagram of dating platform Bumble zitten, of wie er (per ongeluk) de populaire dansworkout Zumba heeft uitgevonden, het is ook boeiend om meer te weten te komen over de toevalligheden, visies en werkethiek die aan zo’n groot project voorafgaan.

Raz is tot in de puntjes voorbereid. Hierdoor hebben de interviews een interessante opbouw waarin hij voor luisteraars onverwachte wendingen kan laten ontstaan. Een betekenisvolle ontmoeting bijvoorbeeld, of een crisis die het voortbestaan van een bedrijf onzeker heeft gemaakt. Gelukkig maar - was je bijna voor die magische American Dream gevallen.

4 Grounded with Louis Theroux

1. Jon Ronson

In de tijd dat iedereen stil kwam te zitten vanwege corona, was ook Brits documentaire-icoon Louis Theroux, die inmiddels meer meme dan mens lijkt te zijn geworden, niet meer in staat om naar een obscure sekte in een Amerikaans nomansland af te reizen voor een programma.

Maar eenmaal een interviewer, altijd een interviewer. Dus gebuikte Theroux de lockdown om vanuit huis een podcast te maken waarin hij de mensen sprak die hij altijd nog eens had willen interviewen en die nu - gelukkig voor hem - ook aan huis gekluisterd waren.

Onder hen zijn FKA Twigs, Boy George, Helena Bonham Carter en als afsluiter zijn eigen broer. Interviews zonder al teveel geslijm, in Theroux’ kenmerkende droge stijl.

5 100 vrouwen van Marcel

004 Mirjam Luif – Comédienne, Jiskefet, DJ, vriendin

Voormalig acteur Marcel Musters koestert vrouwen. Niet om te begeren, hij valt op mannen, maar om van te leren. Veel van wat hij aan levenswijsheid heeft opgestoken, is afkomstig van vrouwen. Dat kunnen vrouwen zijn die hij toevallig heeft ontmoet, en actrices met wie hij in het verleden heeft gespeeld, zoals Monic Hendrickx.

Maar ook mevrouw De Beer behoort tot de 100 vrouwen van Marcel. Ze is 86 en de vrouw van de tandarts uit Marcels jeugd in Tilburg. Marcel ontdekte haar helemaal in het begin van zijn carrière tijdens een voorstelling, zittend in het publiek, hij had haar meer dan 20 jaar niet gezien. Hij keek haar aan en zei, dwars tussen de zinnen van zijn toneeltekst door: „Het zit er allemaal nog in!”

6 Vox Conversations

The price of keeping secrets

Om op een ontspannen manier aan een schat van informatie te komen is Vox Conversations de ideale podcast.

Twee keer per week nodigt de redactie van Vox allerlei denkers uit om te vertellen over innovaties binnen hun vakgebied. Op een luchtige en heldere manier bevragen de presentatoren vooraanstaande wetenschappers, journalisten en academici, met als doel onze aannames op te schudden met frisse ideeën en vooruitstrevende theorieën.

Klinkt pittig, maar de kundige presentatoren zorgen ervoor dat ook de wat abstracte onderwerpen gemakkelijk te volgen blijven.

7 Sway

Best Of: Monica Lewinsky

Ze wordt wel „Silicon Valley’s most feared and well liked journalist genoemd”, als reactie op de jarenlange onderzoeken die zij deed rond de opkomst van grote techbedrijven. Als journalist en opinieschrijver is Kara Swisher respectvol en brutaal tegelijk, een techkenner met een rock-’n-roll-vibe, die haar meningen niet voor zich kán houden en daardoor eigenlijk op een heel gekleurde manier interviewt.

Dit jaar keert Swisher terug naar de Amerikaanse mediazender Vox, waarvoor zij al eerder werkte. En dus stopt Sway, de zeer populaire interviewserie die zij voor de The New York Times maakte. Daarom is er nu een best-of te vinden in de feed van Sway, met interviews met o.a. Elon Musk en Matthew McConaughey. Vooral het gesprek met Monica Lewenski, waarin zij de mediastorm sinds haar affaire met Bill Clinton in de huidige tijd plaatst, is een echte aanrader.

8 PepTalk

#99 | Peptalk met Maxim Hartman - Wat doet testosteron met je?

Een podcast met, jawel, een woordgrap in de titel. Sceptisch begon ik aan het nieuwe seizoen van PepTalk, een podcast die in eigen beheer al sinds 2016 bestaat, maar sinds dit jaar door mediabedrijf De Stroom wordt uitgegeven - nu opgesierd door een olijk plaatje waarop presentator Pepijn Schoneveld een reusachtig vraagteken vasthoudt. Maar de originele onderwerpen en de ontwapende manier waarop de cabaretier zijn (soms lastige) gasten benadert, getuigen van meer inhoud dan je in eerste instantie zou vermoeden.

Met Maxim Hartman spreekt Schoneveld over de invloed van testosteron. Dat wordt algauw een discussie over de betekenis van mannenlijkheid. Met rapper Willie Wartaal van De Jeugd van Tegenwoordig bespreekt hij de oorzaak van zijn angst voor rappers. Een knullige insteek waarmee Schoneveld de weg legt voor een open gesprek over racisme. Aan ondernemer, mediakenner en oud-tafelgast bij DWDD Alexander Klöpping stelt Schoneveld de vraag: „Waarom worden mediapersoonlijkheden vaak clowntjes?” Deze eerlijke, ongecompliceerde vraagstelling werkt als een tierelier.

9 Alles Gesagt?

Thomas Zurbuchen, wann findet die Nasa Leben im Weltall?

Ooit tipte een lezer van de Podcastclub-nieuwsbrief die graag in het Duits luistert deze podcast. Het originele concept sloeg ook op de redactie van NRC meteen aan. In deze interviewpodcast van Die Zeit is het namelijk niet de interviewer maar de geïnterviewde die aangeeft wanneer alles gezegd is. En dat heeft grote gevolgen: historicus Yuval Harari vond het na bijna vier uur wel genoeg, maar schrijfster Juli Zeh hield het acht (!) uur vol.

De laatste paar afleveringen van deze succesvolle maandelijkse podcast, die al vier jaar erg goed beluisterd wordt, tikken allemaal de zes uur aan. Ondenkbbaar in de meeste media, maar in podcastvorm is het op een goede dag, tijdens een leuke activiteit of in een aantal sessies, eigenlijk best te doen.

