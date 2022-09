Er was diepnachtelijk overleg voor nodig, maar uiteindelijk lag het er dan. Woensdagochtend rond 05.00 uur bereikte de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie dan eindelijk een akkoord over een pakket aan maatregelen dat de ergste pijn van de enorme voorspelde koopkrachtdaling moet dempen. Voor een kleine 15 miljard euro aan maatregelen bleek er te zijn afgesproken, zo lekte dezelfde dag nog uit. Ruim twee keer zo veel als er voor de zomer al waren aangekondigd.

De situatie is er dan ook naar. Elke dag komen er honderden gezinnen bij die geconfronteerd worden met torenhoge energieprijzen. Die zijn zo hoog, dat niet alleen de armsten, maar ook grote groepen middeninkomens niet meer weten hoe ze aan het eind van de maand de rekeningen moeten betalen. Een sociaal drama dreigt.

De details van het pakket zullen pas op Prinsjesdag bekend worden, net als het effect op de koopkracht van gezinnen. Toch kan al worden vastgesteld dat het kabinet op een aantal punten de juiste knoppen gevonden heeft om aan te draaien. Zo verhoogt de coalitie het minimumloon per 1 januari 2023 in een klap met 10 procent. Dat zet zoden aan de dijk, ook omdat werkgevers hierdoor zullen bijdragen aan de koopkrachtreparatie. Ook wordt de inkomstenbelasting verlaagd, waar iedereen, maar de lagere inkomens het meest van profiteren. Het efficiëntst lijken de verhoging van het kindgebonden budget en de verhoging van de huur- en zorgtoeslag. Die zijn inkomensafhankelijk en helpen dus het meest waar de pijn het grootst is.

Daarmee is het pakket in elk geval gerichter dan het vorige van voor de zomer. Gerichter, maar helaas nog steeds zeer algemeen en dus duur. Zo is de verhoging van het minimumloon an sich een goede maatregel, maar leidt de doorwerking daarvan naar bijstand en met name AOW tot een extraatje voor alle gepensioneerden. Dus ook degene met een vorstelijk pensioen naast de AOW. Dat is duur en onnodig.

Datzelfde geldt voor de verlenging van de verlaagde accijnzen op brandstof en de verlaagde energiebelasting. Uit eerdere berekeningen is al gebleken dat die voor het grootste deel terechtkomt bij de rijkere huishoudens (die stoken meer en verbruiken ook meer benzine en diesel).

Het echte nieuws van het koopkrachtpakket zit hem in de dekking die gezocht is voor de maatregelen. Het grootste deel kan betaald worden uit eenmalige meevallers (in de winstbelasting, de btw en in de aardgasbaten). Voor het structurele deel heeft Rutte IV het eindelijk aangedurfd iets aan de scheve verhouding in het fiscale stelsel te doen. De belasting op arbeid gaat omlaag (de eerste schijf in de inkomstenbelasting), en de belasting op vermogen (voor bedrijven en vermogende particulieren) gaat iets omhoog. Het is een kleine stap, maar veelbetekenend. Ook het verkleinen van de zelfstandigenaftrek, waarmee het fiscale voordeel voor kleine zelfstandigen iets wordt ingeperkt, is een klein, maar betekenisvol signaal.

Met het koopkrachtakkoord kan de pijn in 2023 waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel worden verzacht. Dat is fijn, maar het ontslaat de coalitiepartijen niet van de plicht te blijven nadenken hoe de gezinnen die dat nú nodig hebben nog dit jaar kunnen worden geholpen. Onorthodoxe maatregelen mogen daarbij niet buiten beeld blijven. Welke rol kunnen energiemaatschappijen bijvoorbeeld spelen bij het betaalbaar houden van de rekening? En, hoe complex wellicht ook, kan de fiscus misschien nog een rol spelen via de toeslagensystematiek? Wees creatief, de geplaagde gezinnen hebben er recht op.