Bestuur PvdA ziet af van lijst met GroenLinks bij Eerste Kamerverkiezingen

De PvdA ziet af van het plan om een gezamenlijke kieslijst op te stellen met GroenLinks voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2023. Dat maakt het partijbestuur vrijdag bekend in een mail naar al zijn leden. Het opzetten van een gezamenlijke lijst zou voor te veel „statutaire en praktische problemen” zorgen. Het bestuur zegt hierom de statuten aan te willen passen, zodat ze „in de toekomst klaar zijn voor de volgende stap als onze leden die willen zetten”.

Een woordvoerder van het PvdA-bestuur zegt dat de huidige statuten van de partij enkel een lijst met PvdA-kandidaten mogelijk maken, en geen gezamenlijke lijst met een andere partij. Voor het wijzigen van de statuten zou een congres moeten worden georganiseerd, terwijl de PvdA op het eerstvolgende congres al de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer wil vaststellen. „Het tijdpad om dit allemaal te regelen is te lang voor de tijd die er nu nog is, dat maakt het moeilijk om het netjes volgens de regels te doen”, aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat het ook nog had afgehangen van of GroenLinks de gezamenlijke lijst zou willen en de procedure daarvoor intern op tijd kon organiseren.

In juni stemden de leden van zowel GroenLinks als PvdA met een ruime meerderheid voor een gezamenlijke senaatsfractie. Bij het PvdA-congres steunden leden ook nog eens het voorstel om, voorafgaand aan de Eerste Kamerverkiezingen van 2023, een gezamenlijke kieslijst te presenteren. Tijdens de Eerste Kamerverkiezingen worden de 75 leden van de Eerste Kamer verkozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten, vlak na de Provinciale Statenverkiezingen. Zo’n gezamenlijke lijst werd echter afgeraden door het partijbestuur, omdat het om praktische redenen lastig zou zijn om één lijst te vormen. Tijdens het congres beloofde PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent dat ze zich „maximaal zal inspannen om de meest verstrekkende motie uit te voeren”.

De discussie over intensievere samenwerkingen tussen de PvdA en GroenLinks loopt al langer, zowel binnen de partijtop als binnen de achterban. Toen beide partijen werden uitgesloten van de kabinetsformatie werd die discussie concreter: eind mei pleitten partijprominenten van beide partijen in een opiniestuk in de Volkskrant voor het „bundelen van krachten” in de Eerste Kamer. De oproep werd ondertekend door tweeëndertig politici, onder wie voormalig leiders van de PvdA Diederik Samsom, Wouter Bos en Job Cohen.

Correctie (2 september 2022): in een eerdere versie van dit bericht stond dat de gezamenlijke kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen zou worden opgesteld. Dat is onjuist, het is voor de Eerste Kamerverkiezingen die kort daarna plaatsvinden.