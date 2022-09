Baas GasTerra: directe vermindering Gronings gas zou 5 miljard euro kosten

De beving van Huizinge in de zomer van 2012 stond niet op het „netvlies” van Gertjan Lankhorst, ceo van gashandelaar GasTerra (2006-2016). Dat vertelde hij vrijdag voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. „Dat de risico’s heel groot waren had ik toen niet op mijn radar staan. Het was geen groot nieuws. Het hield de media of de politiek niet bezig.”

Toch vroeg een topambtenaar van Economische Zaken, Jos de Groot, een paar maanden na die beving telefonisch om berekeningen naar wat Nederland minimaal nodig zou hebben aan Gronings gas. Dat bleek 27 miljard kuub, 20 miljard minder dan op dat moment werd gewonnen.

En dat zou datzelfde jaar nog kunnen. „We hadden al 30 miljard gas verkocht, dus het zou fors effect hebben op de overheidsinkomsten”, zei Lankhorst vrijdag in Den Haag. Maar het was mogelijk, al stonden er wel kosten tegenover. „Productievermindering dat jaar zou 5 miljard euro gescheeld hebben aan gasbaten voor de overheid.”

Hoewel het ministerie van Economische Zaken zelf om een onderzoek vroeg naar de minimale benodigde productie van het Gronings gas, werd er met dat onderzoek verder niks gedaan. „Er is geen reactie op gekomen vanuit Economische Zaken”, zei Lankhorst. Begin 2013 besloot Kamp de gasproductie zelfs te verhogen naar het hoogste niveau in decennia.

