Akkoord met gemeente: ‘asielhotel’ Albergen zal minder mensen opvangen

In het Overijsselse Albergen zullen een stuk minder asielzoekers worden opgevangen dan het kabinet oorspronkelijk voor mogelijk hield. Dat zijn de gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overeengekomen, zo heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. In het ‘asielhotel’ ’t Elshuys zullen volgens de plannen 150 mensen worden opgevangen, in plaats van de maximaal 300 die het kabinet er eerder wilde huisvesten.

Het kabinet was aanvankelijk van plan maximaal tweehonderd asielzoekers in het hotel te huisvesten, en ook zo’n honderd mensen in tijdelijke woningen op het terrein rondom het hotel. Nu is tussen het kabinet, het COA en de gemeente afgesproken dat mensen enkel in het hotel worden opgevangen en er geen woonunits naast komen. Daarnaast is afgesproken dat ongeveer een derde van de toekomstige bewoners geen asielzoekers zullen zijn, maar statushouders zonder woning.

Het kabinet maakte vorige maand bekend dat er een azc in Albergen zou komen, wat daarmee de eerste plaats werd die gedwongen werd asielzoekers op te nemen. Na die aankondiging begonnen inwoners direct te demonstreren. Zo timmerden zij borden met leuzen als „Albergen zegt nee tegen azc!” aan het hotel en liepen zij een mars door het dorp. Volgens hen is het opvangen van 300 asielzoekers door een plaats met 3.600 inwoners „te veel”. De raad van Tubbergen bepaalde eerder deze week dat de gemeente maximaal 150 asielzoekers op wilde vangen. Het kabinet heeft nu besloten daarin mee te gaan.