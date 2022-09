Degene die bij reclamereus JCDecaux de screening doet, had even vakantie. In Nijmegen doken zaterdag allerlei posters op, met in VVD-campagneletters: ‘Jullie willen alleen maar neuken.’ Een paar dagen later verschenen er door het hele land posters van Gendertwijfel. ‘De nieuwe transgenderwet raakt iedereen!’ Daaronder de link naar een manifest, waar je het wel, niet of (zoals ik) deels mee eens kunt zijn, maar het punt is dat zo’n buitenreclamebedrijf zich verre zou moeten houden van politieke boodschappen, zeker buiten verkiezingstijd.

In coronatijd hing Alexander Klöpping een anti-Willem Engel-tweet in de abri’s. Herstel-NL lanceerde een campagne tegen de coronastrategie. Wanneer krijgen we de billboards met omgekeerde vlaggetjes en alternatieve feiten over stikstof en klimaat? Wie het kan betalen, koopt zijn eigen waarheid. Die is tegenwoordig even groot als het aantal aanhangers.

Het stormpje doorloopt de voorspelbare koers. Er zijn borden beklad. Het bedrijf zegt de posters te willen verwijderen. Gendertwijfel voelt zich gecanceld. Het andere kamp voelt zich diep gekrenkt. Het beoogde ‘fatsoenlijke en inhoudelijke debat’ komt geen stap verder. Hoe dacht men dat te doen, met zo’n poster met de silhouetten van een stereotype man en een dito vrouw, met de labels ‘man’ en ‘vrouw’ verwisseld? Lees: dat wordt me een tegennatuurlijk rommeltje, als iedereen zich maar man of vrouw mag noemen.

Want daar is het die nieuwe wet om te doen. Vanaf zestien jaar mag je het geslacht in je paspoort wijzigen, ook zonder officieel transitietraject. Hoe moet dat straks in de kleedkamers? Wie krijgt daar welk geslacht onder ogen? Dat lijkt de grootste zorg. Maar wat lost zo’n juridische administratie precies op? Heeft een van de kampen dan ‘gewonnen’? Geeft de Tweede Kamer elke kleedkamer dan verplicht een korfbaldouche? Welnee, op de verenigingen, in de samenleving zelf, daar vindt het fatsoenlijke, inhoudelijke gesprek plaats.

Wat in elk geval niet helpt, is het opvoeren van een extreem geval door de VPRO: een 31-jarige die voorheen man was, vóélt zich nu eenmaal een 15-jarig meisje. Na lang zoeken bleek één voetbalclub bereid deze Marjolein tussen de pubermeiden te laten douchen.

Zo’n absurde uitwas heeft weinig te maken met die wet. Het is eerder een geval-Emile Ratelband, die zich via de rechtbank twintig jaar jonger wilde laten verklaren. Ophef per abri had trouwens ook een recept van die charlatan kunnen zijn. Straks nog een kort geding, zoals hij laatst aanspande tegen een documentaire, en de talkshows schudden een stoelkussentje op waarop het narcisme mag plaatsnemen.

Dat lijkt de droom van elke abri-activist. Misschien zat die anonieme Nijmeegse spreukenmaker nog wel het dichtst bij de waarheid. Iedereen wil alleen maar zelfexpressie bedrijven.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.