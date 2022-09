Aanklager in beroep tegen tuchtvrijspraak ING-topman Hamers

De voormalige top van ING die betrokken was bij een flinke salarisverhoging voor topman Ralph Hamers in 2018 maakt nog altijd kans op een tuchtstraf. De aanklager is in beroep gegaan tegen de eerdere vrijspraak, meldt de Stichting Tuchtrecht Banken vrijdag.

Volgens de uitspraak in eerste aanleg van de Tuchtcommissie zouden twee commissarissen, Jeroen van der Veer en Henk Breukink, en bestuursvoorzitter Ralph Hamers niet in strijd hebben gehandeld met de Bankierseed, toen in 2018 werd voorgesteld om Hamers een loonsverhoging van 50 procent te geven waardoor zijn loon zou uitkomen op ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Wel was de Tuchtcommissie van mening dat het beloningsvoorstel „niet heeft bijgedragen aan het maatschappelijke vertrouwen in de bankensector”.

De top van ING meende destijds dat een loonsverhoging nodig was omdat het salaris van Hamers te veel uit te pas liep met de verdiensten van de topbestuurders van andere grote Europese banken. Een paar dagen later na grote pubieke en politieke ophef werd het voorstel ingetrokken. „De raad heeft de publieke reactie in Nederland onderschat in deze gevoelige kwestie”, zei president-commissaris Jeroen van der Veer destijds.

De aanklager van de Stichting Tuchtrecht Banken betoogt in de zaak dat de drie topmannen niet de moreel-ethische afweging hebben gemaakt die de Bankierseed, die alle medewerkers van een bank moeten afleggen, zou vragen. De aanklager eist een beroepsverbod van twee jaar voor de twee commissarissen en een voorwaardelijk beroepsverbod van een jaar voor Hamers. De Commissie van Beroep gaat zich nu nogmaals buigen over de aanklacht en de strafeis.

Simon Lelieveldt was degene die in 2018 melding deed bij de aanklager van de Tuchtcommissie van een mogelijke overtreding van de bankiersreed door Hamers en de commissarissen. De voormalig medewerker van de Nederlande Vereniging van Banken noemt het „heel fijn” en „maatschappelijk ook erg belangrijk” dat beroep is aangetekend. „Het is voor mij evident dat de tuchtrechter de vingers niet wil branden aan deze zaak die inhoudelijk, moreel, maar ook reputatietechnisch voor de betrokken tuchtrechters nogal gevoelig ligt. Maar deze zaak verdient een meer gedegen behandeling dan nu het geval is geweest.”

Het is uitzonderlijk dat beroep wordt aangetekend door de aanklager. Jaarlijks worden ongeveer 25 uitspraken gedaan in eerste aanleg, waarna gemiddeld maar in één zaak een beroep volgt.

Hamers is in 2020 vertrokken naar het Zwitserse UBS, waar hij afgelopen jaar omgerekend 11,5 miljoen euro verdiende. Naast de tuchtzaak - met alleen een mogelijke Nederlandse schorsing tot gevolg - loopt in Nederland nog een strafzaak tegen hem. Het Openbaar Ministerie maakt binnenkort bekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.