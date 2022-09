Vietnamese arbeidsmigrant betaalt 6.000 euro voor een baan bij een Taiwanese toeleverancier van DSM

Het minimumloon in Taiwan is een droom voor migranten uit armere buurlanden, zoals Vietnam. Elk jaar reizen duizenden arbeidsmigranten van het Vietnamese platteland naar de gigantische industrieterreinen rondom de Taiwanese hoofdstad Taipei. Een deel van hen komt bij Shinkong Synthetic Fibers Corporation terecht, dat onder meer aan het Nederlandse DSM levert. Ze komen daar werken om hun familie financieel te ondersteunen, maar het duurt vaak maanden of zelfs jaren voor ze geld naar huis kunnen sturen. Eerst moeten ze de leningen terugbetalen waarmee ze hun Vietnamese bemiddelaars hebben betaald. Die rekenen rond de 6.000 euro om ze aan zo’n baan in het buitenland te helpen. Daar moet de gemiddelde Vietnamees in eigen land al gauw drie jaar voor werken.

„Ik heb de recruiters het hele bedrag betaald voordat ik vertrok. Ik moest alles lenen”, vertelt een Vietnamese arbeider die recentelijk voor de DSM-leverancier is gaan werken en nu zijn lening moet gaan terugbetalen. (De redactie kent zijn naam, maar uit vrees voor zijn baan blijft hij anoniem.)

Over dit artikel Peter Bengtsen is een Deense onderzoeksjournalist, gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden bij Aziatische bedrijven die samenwerken met westerse concerns. Voor dit artikel interviewde hij negen Vietnamese arbeiders. Uit veiligheidsredenen worden zij anoniem opgevoerd. De namen zijn bekend bij de redactie. Bengtsen vroeg DSM, Continental en Shinkong Synthetic om een reactie. In dit artikel staan hun reacties.

Wanneer Vietnamese nieuwkomers in Taiwan aankomen met torenhoge schulden, kunnen ze het zich niet veroorloven hun baan te verliezen zolang ze hun leningen afbetalen. Dat kan jaren duren, en werkgevers profiteren ervan. Hun personeel is dan kwetsbaar voor wat schuldslavernij heet. Om dergelijke risico’s tegen te gaan, eisen multinationals als DSM van leveranciers dat hun werknemers niet hoeven te betalen voor banen.

Waarom gebeurt dat bij die Vietnamese arbeiders dan wel?

Stapelbed

Bij de fabriek van Shinkong Synthetic in Taipei, die plastics, polymeren en polyestervezels maakt, werken rond de vijfhonderd migranten. DSM is met diverse dochterbedrijven al zes jaar een van de grotere klanten. De dochters maken deel uit van DSM’s materialentak, die komend jaar van eigenaar wisselt.

Direct nadat de arbeiders zijn aangekomen in Taiwan, gaan ze zes dagen per week aan de slag. Ze draaien diensten van twaalf uur, dag en nacht, aan de lopende band van Shinkong Synthetic, in een volstrekt nieuwe omgeving. Baan, land, taal, collega’s en bazen – alles is anders.

Een van de betrokken Vietnamezen: „Alles ging zo snel. Ik was in het begin volledig uitgeput. Hoewel ik met honderden landgenoten in een dorm zat, voelde ik me zó eenzaam.” De eerste maanden bracht hij zijn wekelijkse vrije dag door in een stapelbed, slapend.

De tien arbeiders die voor dit artikel zijn geïnterviewd, vertelden dat ze hun bemiddelaars 5.850 tot 6.350 euro moesten betalen toen ze tussen begin 2015 en medio 2022 werden gerekruteerd. Dit is meer dan de Vietnamese wet toestaat. Sommigen ondertekenden papieren van Vietnamese recruiters waarin stond dat ze rond de 4.000 euro hadden betaald, terwijl het werkelijke bedrag hoger lag. Ze moesten alles tevoren afdragen, en allemaal moesten ze geld lenen. Sommigen gebruikten de grond van hun familie als onderpand. Meerdere arbeidsmigranten zeiden dat het meer dan een jaar kostte hun lening af te betalen. Sommigen zijn nog steeds aan het afbetalen.

Zesduizend euro of meer betalen voor een baan komt volgens lokale experts en onderzoek van VN-arbeidsorganisatie ILO veel voor onder de 170.000 Vietnamezen die in Taiwan werken. Ze vormen rond een derde van de migranten in de Taiwanese industrie, volgens het ministerie van Arbeid. Ze werken vooral in zogenoemde 3D-banen: dirty, difficult and dangerous.

Rekruteren van arbeiders in lagelonenland Vietnam voor hoge-inkomensland Taiwan is big business. Fabrikanten zelf houden zich zelden bezig met werving en besteden dit uit aan Taiwanese bemiddelaars, die samenwerken met recruiters in het land van herkomst.

Zowel de Vietnamese recruiters als de Taiwanese bemiddelaars brengen de migranten kosten in rekening. De buitenlandse arbeiders van Shinkong Synthetic moeten niet alleen hun leningen voor de Vietnamese recruiter afbetalen. Ook wordt 6 à 7 procent van hun maandelijkse basisloon (838 euro, exclusief overuren) ingehouden voor de Taiwanese arbeidsbemiddelaar. Dat is in Taiwan toegestaan. Deze kosten worden niet op hun loonstrookje vermeld. Volgens de arbeiders doen deze arbeidsbemiddelaars verder niks voor hen, maar zijn ze verplicht te betalen.

Peter Nguyen van Hung, een katholieke priester die zich in Taiwan inzet voor arbeidsmigranten: „Wanneer de Vietnamezen hier aankomen, zijn ze met handen en voeten gebonden door hun schulden. Ze zijn overgeleverd aan bemiddelaars en werkgevers; ze zitten vast en kunnen niet weg.”

Taiwanese bemiddelaars en Vietnamese recruiters brengen arbeidsmigranten naar schatting meer dan 1 miljard euro per jaar in rekening. Dat staat gelijk aan 650.000 keer het Vietnamese minimumjaarloon.

Opgesloten

Hoewel Taiwan de coronapandemie redelijk goed heeft doorstaan en nooit een volledige lockdown afkondigde, hebben veel Taiwanese werkgevers hun buitenlandse werknemers een strenge avondklok opgelegd. Daardoor mochten ze de afgelopen anderhalf jaar soms weken of zelfs maanden het fabrieksterrein niet af.

Het terrein van Shinkong Synthetic, waar zowel de fabriek als de slaapzalen zijn, ligt in de sterk geïndustrialiseerde stad Taoyuan, iets ten oosten van Taipei. Honderden migranten slapen er op stapelbedden in vierpersoonskamers. Hoewel ze vooral aan het werk zijn en weinig tijd hebben om naar buiten te gaan, zeggen alle geïnterviewden dat de avondklok een zware tol eiste. Sommigen vinden de avondklok, die alleen voor migranten gold, discriminerend.

„We voelen ons opgesloten. We mochten de afgelopen twee maanden helemaal niet naar buiten”, zei een Vietnamese arbeider in mei. „En halverwege 2021 mochten we ook maandenlang niet naar buiten.”

Arbeiders die zich niet aan de regels houden, worden gestraft. Werknemers van Shinkong vertelden dat ze een half tot anderhalf dagloon boete kregen voor fouten aan de lopende band of overtredingen van de regels op slaapzalen, zoals te laat wakker zijn, lawaai maken, roken of drinken. Arbeiders die met elkaar op de vuist gaan, lopen het risico gedeporteerd te worden. Tot enkele jaren terug, vertellen arbeidsmigranten, namen hun bazen vaak paspoorten in. Dit komt nu niet meer voor, maar het gebeurt wel met fabriekspasjes. „Als we klagen, lopen we het risico dat we geen overwerk meer krijgen of dat onze contracten niet worden verlengd”, vertelt een van de Vietnamese arbeiders.

Arbeiders zeggen dat ze weinig of geen mogelijkheid hebben te klagen. Velen zijn bang voor een slechte naam bij de bazen en straffen als uitsluiting van overwerk – wat de migranten wel graag willen – of van contractverlenging, gevolgd door deportatie. Verreweg de meeste arbeidsmigranten in Taiwan worden niet ondersteund door een vakbond.

Shinkong Synthetic benadrukt dat het zich aan de wet houdt. Het bevestigt dat zijn Vietnamese werknemers rekruteringskosten betalen aan recruiters in Vietnam en maandelijkse ‘servicekosten’ aan de arbeidsbemiddelaar in Taiwan. Wat Shinkong Synthetic niet vertelt is dat het eigenaar is van deze arbeidsbemiddelaar en zo een deel van de lonen terugvordert.

Dat er geregeld een avondklok gold, bevestigt het bedrijf ook. Dat volgde uit richtlijnen van de regering. Die verplichten werkgevers echter niet migranten maandenlang een uitgaansverbod op te leggen. Volgens Shinkong konden migranten elk moment een ingenomen identiteitskaarten terugvragen. En boetes, nog zo’n klacht, worden ingehouden op bonussen, niet op het contractueel overeengekomen salaris.

Maar is dan toch niet sprake van dwangarbeid? Shinkong Synthetic ontkent dat. „Dwangarbeid is in de decennialange geschiedenis van dit bedrijf nooit voorgekomen en zal ook in de toekomst niet voorkomen.”

En wat zegt DSM?

Progressieve multinationals kunnen landen met povere werknemersrechten soms aanzetten tot verandering. Veel multinationals, zoals DSM, verbieden in hun gedragscodes dwangarbeid en eisen van hun leveranciers dat zij aan ethische of zero-fee recruitment doen. Dat houdt in dat niet werknemers maar werkgevers de wervingskosten moeten betalen. Maar de praktijk blijkt soms anders.

Tijdpad

DSM, dat een goede reputatie heeft op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen, zegt regelmatig zijn leveranciers door te lichten, inclusief Shinkong Synthetic. Daarbij controleert het onder meer op naleving van mensenrechten en arbeidsrechten. Het concern antwoordt niet op de vraag waarom in zijn audits niet eerder aan het licht is gekomen dat arbeiders voor hun banen betalen. Evenmin wil het uitleg geven over zijn auditresultaten of rapporten delen.

DSM zegt inmiddels met Shinkong Synthetic samen te werken om ervoor te zorgen dat het bedrijf aan DSM’s eisen voldoet. Het concern is tegenover de Taiwanese fabrikant „zeer duidelijk” geweest over het gedrag dat het van zijn toeleveranciers verwacht. „Dit omvat ook de naleving van onze eisen op het gebied van mensenrechten. Wij nemen deze aantijgingen zeer serieus en hebben hun een tijdpad gegeven om te bewijzen dat zij aan onze verwachtingen kunnen voldoen. We zullen Shinkong Synthetic daarbij helpen, maar hebben ook duidelijk gemaakt dat als dit ze niet tijdig lukt, we niet meer met hen samenwerken.”

Continental, in grootte de vierde bandenproducent ter wereld, doet al ruim tien jaar zaken met Shinkong Synthetic. Ook dit Duitse concern eist van zijn toeleveranciers dat werknemers er niet betalen voor een baan – een probleem dat het de afgelopen jaren bij Shinkong Synthetic over het hoofd zag. Inmiddels bespreekt Continental de kwestie met het bedrijf „om samen corrigerende maatregelen te ontwikkelen”.

DSM erkent dat nationale wetgeving in sommige landen kan afwijken van de internationale mensenrechtennormen, maar wil zelf de hoogste norm hanteren. Het lijkt erop dat Shinkong Synthetic luistert naar de kritiek. Het verklaarde afgelopen maand bereid te zijn de VN-conventie inzake dwangarbeid in het bedrijfsbeleid op te nemen. „Ons auditteam zal dienovereenkomstig plannen en nalevingsmaatregelen opstellen, en elk jaar interne audits uitvoeren.”

Bovendien zegt het bedrijf per 2023 een zero-fee-beleid voor arbeidsmigranten in te voeren. Dat gaat veel verder dan de Taiwanese wet voorschrijft.

Shinkong Synthetic weigert echter bemiddelingskosten terug te betalen, ook al hebben sommige werknemers hoge schulden. En nieuwe werknemers betalen nog steeds wervingskosten.

Is dat goed genoeg voor DSM en Continental, die langdurig hebben geprofiteerd van het werk van deze arbeidsmigranten? Beide multinationals willen niet zeggen of ze de werknemers zelf zullen compenseren.

Terugbetalen van bemiddelingskosten aan werknemers krijgt langzaam momentum. Honderden bedrijven, van de Golfstaten tot Oost-Azië, betaalden al honderden miljoenen dollars terug aan ruim 100.000 arbeidsmigranten uit onder meer Bangladesh, India, Indonesië, Nepal, Myanmar en Vietnam. In Maleisië zegde onlangs een tiental fabrikanten van wegwerphandschoenen 100 miljoen dollar toe om arbeidsmigranten terug te betalen, na internationale media-aandacht en een Amerikaans invoerverbod.

„Arbeidsmigranten in Taiwan zijn minder kwetsbaar in dwangsituaties als ze zich niet in de schulden hebben gestoken om een baan te krijgen”, aldus de speciaal rapporteur voor hedendaagse vormen van slavernij van de VN, Tomoya Obokata.

Ontransparant

Is de omstreden gang van zaken bij Shinkong Synthetic een uitzondering in DSM’s streven naar een fatsoenlijke toeleveringsketen? Dat is niet met zekerheid te zeggen. DSM maakt, net als de overgrote meerderheid van Nederlandse bedrijven, zijn leveranciers niet openbaar. Ook Nederlandse en EU-autoriteiten bieden geen publieke toegang tot handelsgegevens van bedrijven, zoals dat wel gebeurt in bijvoorbeeld de VS en India. Zonder die transparantie is het moeilijk claims over maatschappelijk verantwoord ondernemen te verifiëren. Nederlandse bedrijven zijn niet wettelijk verplicht tot transparantie over leveranciers, en niet of nauwelijks aansprakelijk voor dwangarbeid bij buitenlandse toeleveranciers.

„De vrijwillige maatregelen van de afgelopen decennia hebben de misstanden bij toeleveranciers van Nederlandse of internationale bedrijven nauwelijks verbeterd”, zegt Martin Witteveen, lid van Amnesty Internationals expertgroep Corporate Criminal Accountability en als advocaat-generaal betrokken bij bestrijding van mensenhandel.

VN-rapporteur Obokata is het met hem eens: „Veel bedrijven verbieden dwangarbeid in hun beleid, maar die blijft welig tieren in toeleveringsketens wereldwijd, zonder sancties of consequenties voor bedrijven.”

Daar kan verandering in komen nu steeds meer landen wetgeving invoeren om mensenrechtenschendingen in internationale toeleveringsketens te voorkomen. Frankrijk was in 2017 het eerst. In Duitsland treedt relevante wetgeving komend jaar in werking. De Nederlandse regering kondigde vorig jaar aan binnenkort met een wetsvoorstel te komen. De EU-commissie is dit jaar ook met een voorstel gekomen.

Martin Witteveen stelt voor om voor inspiratie naar de VS te kijken: „We hebben wetgeving nodig die kopen, vervoeren, importeren, verhandelen en verkopen verbiedt van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd, zoals de Amerikaanse Tariff Act. En we hebben behoefte aan goede handhaving door overheden, die voldoende capaciteit moeten opbouwen om er niet alleen voor te zorgen dat deze producten hun land niet binnenkomen, maar ook om gevallen van dwangarbeid strafrechtelijk te onderzoeken. Want profiteren van een misdaad als dwangarbeid is op zichzelf ook een misdaad.”