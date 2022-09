Feist trekt zich terug uit tour met Arcade Fire om beschuldigingen seksueel wangedrag

Als de Canadese indierockband Arcade Fire eind van deze maand naar de Ziggo Dome in Amsterdam komt, is dat zonder voorprogramma van Feist . Singer-songwriter Leslie Feist stapt uit de tour vanwege de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die tegen Arcade Fire-frontman Win Butler zijn geuit.

Feist, 46, speelde de eerste twee shows in Dublin van de nu bitter klinkende ‘The We Tour’ nog wel, maar besloot nu toch naar huis te gaan. „Ik las dezelfde koppen als jullie”, schrijft ze in een statement op sociale media, waarin ze aangeeft het een lastig dilemma te vinden. „Bij deze tour blijven zou uitdragen dat ik Butler ofwel zou verdedigen of de pijn die hij veroorzaakt heeft zou negeren, en als ik zou vertrekken zou het erop neerkomen dat ik de rechter en jury was.”

Haar eigen songs bepaalden uiteindelijk dat ze niet kon blijven. „Ik heb altijd liedjes geschreven waarin ik mijn eigen subtiele moeilijkheden benoem, naar mijn beste zelf streef en verantwoordelijkheid neem als dat nodig is.”

Ongevraagde foto’s

Drie vrouwen en een genderfluide persoon uitten de beschuldigingen afgelopen zaterdag bij muzieksite Pitchfork. De boomlange zanger zou zijn faam hebben misbruikt bij incidenten tussen 2015 en 2020. De beschuldigingen gaan van ongewenste aanrakingen tot het ongevraagd sturen van seksueel getinte berichten en foto’s, waaronder foto’s van zijn geslachtsdeel. Butler, getrouwd met Arcade Fire-bandlid Régine Chassange, heeft aan Pitchfork de buitenechtelijke relaties toegegeven, maar ontkent dat er sprake was van dwang. Arcade Fire laat weten het jammer te vinden dat Feist vertrekt. „We vinden het zeer spijtig dat Leslie naar huis gaat, maar we begrijpen en respecteren haar besluit helemaal.”

Muzikant Beck zou het stokje overnemen van Feist als voorprogramma voor het Noord-Amerikaanse deel van de tour. Hij heeft nog niet gereageerd.

Feist speelde voor het laatst in Nederland op Lowlands in 2017, daarvoor op Lowlands 2012. De opbrengsten van de twee concerten die ze wel speelde met Arcade Fire in Ierland, schenkt ze aan Women’s Aid Dublin, een organisatie die slachtoffers van huiselijk geweld steunt.

Arcade Fire is op tour met het onlangs uitgebrachte album We. De laatste keer dat Arcade Fire in Nederland speelde was in Ahoy in Rotterdam, in 2018, een concert dat niet uitverkocht. Ook hun concert op 29 september in de Ziggo Dome is niet uitverkocht.