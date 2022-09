Joe Biden waarschuwt Amerikaanse kiezers voor Trump en het vergaan van de democratie

Met een scherpe aanval op zijn voorganger en diens aanhangers heeft de Amerikaanse president Joe Biden zich donderdag in de strijd voor de tussentijdse Congresverkiezingen geworpen. „Gelijkheid en democratie liggen onder vuur”, zei Biden. Volgens hem zien de aanhangers van Donald Trump de bestorming van het Capitool, de mislukte poging om Bidens verkiezingsoverwinning ongedaan te maken, simpelweg als een voorbereiding op een nieuwe aanval op de rechtsstaat.

Tegen de rood-belichte muur van Independence Hall in Philadelphia, met twee militairen op wacht tegen de achtergrond, sprak Biden op hoge toon over „het directe gevaar” dat uitgaat van voormalig president Trump en diens aanhang. Zij weigeren de geldige uitslag van verkiezing te accepteren, tenzij ze zelf winnen, ze weigeren zich neer te leggen bij gerechtelijke uitspraken, ze hebben geen respect voor de grondwet en ze zijn bereid geweld te gebruiken om politieke macht te verwerven, aldus Biden. „Ze zijn op dit moment in staat na staat bezig de macht om de uitslag van verkiezingen te bepalen, aan partijgenoten en vriendjes te geven.” Afgelopen week zei hij nog in kleine kring dat de harde kern van Trumps aanhang „een soort semi-fascisme” zijn. Dat begrip nam hij nu niet in de mond.

'MAGA-extremisten'

Als Biden een brug had willen slaan naar het gematigde deel van zijn politieke tegenstanders om samen deze ‘MAGA-extremisten’ te weren, dan heeft hij deze gelegenheid laten lopen. In zijn ruim twintig minuten durende toespraak maakte Biden weliswaar onderscheid tussen ‘mainstream’ Republikeinen en MAGA-Republikeinen (naar de slogan van Trump: Make America Great Again), maar veel meer dan de opmerking dat gewone Republikeinen, een meerderheid volgens hem, ook niks van de MAGA-ideologie moeten hebben, zei Biden niet. Hij ging stilzwijgend voorbij aan het gegeven dat Trump onder alle Republikeinen nog altijd veruit de populairste politicus is.

Biden zei in algemene zin dat hij altijd goed heeft kunnen samenwerken met gematigde Republikeinen, en dat hij dat nog steeds kan. Maar bij de opsomming van de prestaties van zijn regering liet hij ongenoemd dat verschillende Republikeinen zijn wetten hebben gesteund. Hij waarschuwde voor de ontwrichtende gevolgen van Trumps ongegronde bewering dat de presidentsverkiezingen van 2020 oneerlijk zijn verlopen. Maar hij zei er niet bij dat juist Republikeinse bestuurders op cruciale momenten de rug recht hebben gehouden en Trump zijn zin („ik heb gewoon 11.780 stemmen nodig”) niet gaven.

Dominantie van Trump

Zo had de presidentiële redevoering over ‘de strijd om de ziel van de natie’ – niet toevallig ook het thema van zijn presidentscampagne – toch vooral veel weg van een verkiezingstoespraak van de Democratische partijleider. De midterm verkiezingen van november, waarin de Democraten een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als (krap) in de Senaat verdedigen, zijn van doorslaggevend belang voor het vervolg van Bidens presidentschap. Peilingen laten zien dat de Republikeinen in de afgelopen maand terrein hebben verloren en dat een tot voor kort zeker lijkende overwinning in het Huis en een mogelijke overwinning in de Senaat bepaald geen zekerheid is. De reden, zo denken zowel Democratische als Republikeinse politici: de dominantie van Donald Trump in het gesprek van de dag.

Sinds de huiszoeking van de FBI in Mar-A-Lago, waar Trump staatsgeheime documenten had liggen, voelen Republikeinse politici zich genoodzaakt loyaliteit aan de oud-president te bewijzen. Doen ze dat niet, dan worden ze afgestraft door de harde kern van Trumpkiezers. Maar doen ze dat al te opzichtig, dan kunnen ze gematigde kiezers afschrikken. Niet voor niets verwees Biden naar „politici” die gewelddadigheden voorspellen. Dat kon de Republikeinse senator Lindsey Graham in zijn zak steken, die had deze week gezegd dat eventuele vervolging van Trump zal leiden tot „geweld in de straten”.

Geen woord in de toespraak verwees naar zijn eigen politieke toekomst als mogelijke Democratische kandidaat voor de verkiezingen van 2024. Deze speech ging louter over de mogelijke Republikeinse kandidaat. Biden heeft de schijnwerper vol op Trump gezet, in de veronderstelling dat hij de Republikeinse achilleshiel in de huidige verkiezingscampagne is. „Blind vertrouwen in de leider is fataal voor de democratie”, zei Biden.