10 jaar cel voor oud-politieagent na Capitoolbestorming

Een Amerikaanse oud-politieagent is veroordeeld tot tien jaar celstraf vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. Dat heeft een federale rechter in Washington DC donderdag besloten. Thomas Webster viel die dag met een metalen vlaggenmast een agent aan en brak als eerste door de politielinie heen. Het is de hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld voor de bestorming van het Capitool.

De 56-jarige Webster, die bijna 25 jaar voor de politie in New York en als marinier werkte, beweerde in de rechtbank te hebben gehandeld uit zelfverdediging. In mei ging de jury daar niet in mee en bevond hem schuldig aan zes strafbare feiten, waaronder mishandeling. Openbaar aanklagers eisten vervolgens een staf van 17 jaar, omdat Webster juist als oud-agent „de democratie zou hebben aangevallen die hij ooit eervol verdedigde en diende”.

Op 6 januari 2021 bestormde een groep relschoppers het Capitool in Washington D.C., waar de Amerikaanse volksvertegenwoordiging huist. Die dag boog het Congres zich over de formele bevestiging van de verkiezingsuitslag, waarvan de juistheid door toenmalig president Donald Trump en zijn aanhangers zonder concreet bewijs in twijfel werd getrokken. Zij wilden met het protest en de bestorming voorkomen dat Trump de macht zou moeten overdragen aan zijn Democratische opvolger Joe Biden. Volgens de commissie die de bestorming onderzoekt, „ontstak Trump het vuur van deze aanval” waarbij vijf doden vielen. Inmiddels zijn bijna 250 relschoppers veroordeeld. Zo’n 870 mensen zijn aangeklaagd.