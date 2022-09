Wie is schrijfster Anjet Daanje? En moeten we dat wel willen weten?

Wie ís deze schrijfster? Wie is zij, dat ze het vermag zó’n boek te schrijven? Er kleeft iets nieuwsgierigmakend ongrijpbaars aan Het lied van ooievaar en dromedaris, de fenomenale roman van Anjet Daanje die deze zomer alom is geprezen, en waarvan de elfvoudige vertelling evenzeer ontzag inboezemde om de duizelingwekkende constructie vol ingenieuze verwijzingen en de stilistische brille, als om de meeslepende menselijkheid en de diepgaande zeggingskracht van de verhalen. In haar roman schiep Daanje een mythische schrijfster, geënt op Emily Brontë, en haar rijke leven-na-de-dood: ze leefde voort in het literaire meesterwerk dat ze naliet, en in talloze verhalen en herinneringen.

Op de radio noemde een bespreker -Anjet Daanje een „ongelofelijk grote aanwinst” voor de Nederlandse literatuur – wat welbeschouwd iets geks was om te zeggen, aangezien de 57-jarige Daanje al bijna dertig jaar boeken publiceert. Ze komt bepaald niet uit de lucht vallen, Het lied van ooievaar en dromedaris is haar tiende roman, en haar eerdere werk is ook geprezen, niet in dezelfde termen als nu en niet in die mate dat ze er grote literaire prijzen voor kreeg, maar toch. Aan de andere kant: toch zag haar toenmalige uitgever na de geprezen boeken Gezel in marmer (2006) en Delle Weel (2011) geen brood meer in haar werk – waarna ze onderdak vond bij het Groningse uitgeverijtje Passage, waar ze haar meesterlijke De herinnerde soldaat (2019) kon publiceren (dat, godlof, wél de nodige erkenning kreeg, prijzen ontving, keer op keer herdrukt werd).

Die twee boeken uit 2006 en 2011 zijn inmiddels opnieuw uitgegeven, bij uitgeverij Pluim – terecht, want het zijn voortreffelijke romans, die bovendien alleen maar meer waarde krijgen nu je kunt zien in welke roman dit schrijverschap culmineerde. Het lied staat geenszins op zichzelf, het is de kroon op een oeuvre.

Maar wat is er toch al die jaren gebeurd? Je kunt er talloze hypotheses voor opwerpen. Je kunt noemen dat Anjet Daanje nooit echt deel was van het literaire circuit, perifeer als ze zich ophield in Groningen, dat ze zich niet als mediagenieke kunstenaar deed gelden door haar roman de wereld in te vergezellen met grote opinies of pregnante verhalen over de autobiografische achtergronden – als ze daar al de gelegenheid toe heeft gekregen. Je kunt ook seksisme vermoeden; het is gemeenzaam bekend dat vrouwelijke schrijvers het in de afgelopen decennia nog aanzienlijk zwaarder hadden wat betreft waardering, dat literaire prijzen in overweldigende mate naar mannen gaan. Een vrouw die dikke, ambitieuze, groots opgezette boeken schreef als Gezel in marmer en Delle Weel paste bovendien moeilijk in het plaatje. Het is verleidelijk om hier Brontë-echo’s in te lezen, misschien al te verleidelijk.

Aan de andere kant: die lovende recensies dan, wijd en zijd? Die lijken niet te wijzen op structurele veronachtzaming, eerder op een uitzonderingspositie aan de rand van het literaire bedrijf, los van de modes en het wereldje, bloeiend in de marge, als geheimtip, een positie waarin Daanje misschien wel goed gedijde.

Of misschien lag het aan nog iets anders en schreef Daanje te ‘lekker’ om serieus genomen te worden? Zijn de romans, afgezien van die met masculiniteit geassocieerde dikte en ambitie, misschien juist te ‘vrouwelijk’? Er zitten beslist soapachtige kwaliteiten aan haar romans, die over intieme verhoudingen tussen mensen gaan. Dat vrouwen er de hoofdrollen in spelen, wekt het vermoeden dat Daanje weleens opgevat zou kunnen zijn als auteur van ‘vrouwenboeken’, van oudsher een literaire diskwalificatie. Je kunt overigens ook haar schrijfstijl nog noemen: die is niet uitgebeend, subtiel of minimalistisch, zoals in de vroege jaren van haar schrijverschap nog de vrij overheersende literaire mode was. De adagia waren less is more en show don’t tell, terwijl Daanje eerder overdadig schreef en gevoelens gewoon onsubtiel benoemde. Dat laatste is nog een raadsel dat literaire dogma’s tart (hoe komt Daanje daarmee weg?), maar het is wel duidelijk dat smaak ook aan modes onderhevig is. Zuinigheid is in het huidige literaire klimaat allang geen voorwaarde meer – zie de erkenning van gulle stilisten als Jeroen Brouwers, Wessel te Gussinklo, Marieke Lucas Rijneveld en Mariken Heitman.

Maximalistische stijlopvatting

Het zijn allemaal factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het late succes van Daanje en misschien is er wel ergens een student neerlandistiek die daar een mooie masterscriptie aan kan wijden. Interessant om daarin mee te nemen is het opmerkelijke gegeven dat al die factoren al sluimeren in de kunstenaarsroman Gezel in marmer, die daarmee als sleutel tot haar oeuvre te beschouwen is. Tot aan die maximalistische stijlopvatting aan toe: Marin Slingerland, de beeldhouwster die een hoofdrol speelt, ziet niets in ‘strakke, eenvoudige beelden’, in het kleine dat de essentie van het grotere moet verbeelden. ‘Volgens haar kun je zulke minimalistische beelden alleen maken wanneer je gelooft in de eenvoud van het leven, en er dus nooit erg diep over hebt nagedacht. Het leven op aarde is mysterieus en onvoorstelbaar ingewikkeld. Hoe meer je erover nadenkt, hoe gecompliceerder het wordt. Eenvoudige vormen belichten slechts een klein aspect dat op een gekunstelde manier uit het geheel wordt gelicht, waardoor het bedrieglijk wordt gedeformeerd. Marin wil het grote geheel, de verbanden weergeven, geen uitvergrote, onbelangrijke details. Indrukken, emoties, gedachten, de tijd, alles wil ze in een plastiek stoppen, tot het overladen en kreunend onder het eigen gewicht de hele wereld heeft opgeslokt.’ Dat zou je zo als de literatuuropvatting van Anjet Daanje kunnen lezen – Het lied is in elk geval op deze leest geschoeid.

Maar meer nog dan over die poëtica gaat Gezel in marmer over de persoon van de kunstenaar, of eigenlijk: de persoon áchter de kunstenaar. In het kielzog van beeldhouwster Marin Slingerland, het creatieve genie dat de ideeën voor haar sculpturen bedenkt, is er Nan Geerings, de steenhouwster, die het vuile werk opknapt. Op basis van Marins idee werkt zij zich in het zweet met het houwen zelf, het technische ambacht. Marin speelt de kunstenaar, Nan maakt de sculpturen.

Die taakverdeling lijkt jarenlang goed te werken, want Nan wentelt zich in onzichtbaarheid, en onaantastbaarheid: ‘Gesteund door eeuwenoude, overgeleverde kennis waarmee ieder probleem kan worden opgelost, en met slechts een beperkte verantwoordelijkheid, omdat het niet haar beeld is, en geen laatdunkende recensent, geen boze kunstkoper, geen jaloerse collegabeeldhouwer haar op het eindresultaat kan aanspreken.’ Totdat zich wreekt dat er iets scheefgegroeid is. De waardering valt Marin toe, terwijl de artistieke inbreng van Nan steeds groter is geworden, soms zelfs doorslaggevend. Wie is dan de ware kunstenaar?

Zo gaat Gezel in marmer op een heel relevante manier over kunstenaarschap en roem: geen kunstwerk wordt gemaakt om alleen maar gemaakt te worden, de kunstenaar wil ook gezien, ervaren en gewaardeerd worden. Je kunt er een metafoor voor Daanjes schrijverschap in zien: Nan is een soort Daanje, iemand die zich nederig opstelt, als ambachtsvrouw, die niet zozeer schept als wel zo goed mogelijk weghakt wat in de weg staat om het kunstwerk dat zich in feite altijd al in dat steenblok ophield voor het voetlicht te brengen. Iemand die De Kunst hoger acht dan zelfexpressie, en niet zelf in de schijnwerpers staat – totdat blijkt dat degenen die wel succes en roem toevalt geen echte kunstenaars zijn, maar praatjesmakers, charlatans.

Dat wringt, alleen al omdat een kunstenaar uiteindelijk ook maar een mens is, die gezien en gewaardeerd wil worden. Zo compliceert Daanje het verhaal danig (zoals het leven op aarde is): behalve een roman over kunstenaarschap en roem is Gezel in marmer een roman over een symbiose, een vriendschap, een driehoeksverhouding (want in de levens van Nan en Marin is dezelfde man de belangrijkste: de beroemde, maar matige en ook nog enorm afhankelijke kunstenaar Gösta), waarmee ze laat zien dat de keuze tussen ruimte opeisen en inschikken, tussen zichtbaar en onzichtbaar zijn, niet zo eenvoudig te maken is.

Dat onderstreept Delle Weel, de roman uit 2011 die nog een stap verder gaat in het verhaal over roem en de corrumperende kracht daarvan. Het boek begint met een verhaallijn over de chefkok Delle Weel, die even later ‘fictief’ blijkt (ook binnen de roman dus), want een personage uit een dramaserie op televisie – en tegelijk is zij losjes gebaseerd op verschillende ‘echt bestaande’ personages, namelijk op de scenariste (die in de serie haar relatiegeschiedenis verwerkt) en op de maître van een restaurant waar de scenarioschrijfster af en toe komt. Iedereen wordt ermee geconfronteerd dat de fictie sterker kan zijn dan de werkelijkheid: op internet brengen fans van de serie ‘een verregaand naïeve Delle-verering’ op gang, in internetforums waar ze verbanden leggen, parallellen trekken en proberen uit te vogelen hoe het ‘echt’ zit. ‘Het is een spel van gissen, verklaren en doen alsof, van grote woorden en geloof ik alles wat niet bestaat, wat ook nooit heeft bestaan of zal bestaan, maar dat geeft niet, integendeel, onwaarheid geeft een ongekende gelukzalige vrijheid.’

Tja, vrijheid. Wel vrijheid die bestaat bij de gratie van de onvrijheid van een ander – van degenen achter het verhaal, die ervoor verantwoordelijk worden gehouden (de actrice, de scenariste) en die de reële gevolgen van hun niet-meer-zo-fictionele positie moeten ondergaan.

Beknellende onvrijheid

Daar herkent de Daanje-lezer een belangrijk thema uit Het lied van ooievaar en dromedaris, dat ook gaat over de gevolgen van mythevorming. Eliza May Drayden, de jonggestorven schrijfster van een handvol gedichten en een enkel prozawerk, oefent nog decennialang, eeuwenlang, invloed uit op de levens van mensen, die in de greep zijn van haar, haar werk of zelfs maar het idee van haar. Een beeld kan met de waarheid aan de haal gaan, tot er van de werkelijke persoon, van Eliza May Drayden, niet meer dan een schim over is. In Het lied is ze gaandeweg geen mens meer, enkel nog een spookgestalte. Daarmee gaat de roman, om een lijn naar Delle Weel te trekken, over mensen die net te dicht bij een ander komen, net te veel macht over een ander hebben. Waardoor het beeld (de fictie) de persoon (de werkelijkheid) overneemt, en een speelse vrijheid omslaat naar beknellende onvrijheid.

Dat gaf ook te denken over wat we nu zouden moeten willen van -Anjet Daanje, over de neiging om nieuwsgierig te zijn naar de persoon achter het kunstwerk, iets waaraan het moeilijk te ontkomen is in een mediatijdperk waarin een roman nooit los gezien wordt van de auteur – een neiging waaraan ik overigens zelf met mijn loftuitingen voor Daanjes romans natuurlijk ook heb bijgedragen. Maar het voelt ergens absurd om een boek met de reikwijdte van Het lied van ooievaar en dromedaris terug te brengen tot iets waar je de schrijver bij zou willen betrekken, waarvan je de persoonlijke of autobiografische oorsprong zou willen weten, tot een boek waarvan je de schrijver zou willen interviewen, om dan mogelijk iets van de magie van de roman te kunnen aanraken.

Misschien moeten we dat nu eens níét doen? Het oeuvre van Daanje biedt in elk geval de argumentenmunitie voor de onzichtbaarheid van de kunstenaar. Mythologisering kan verwoestend werken. En het gaat om de werken, niet om de kunstenaar. De zin van kunst, en toch zeker die van Daanje, ligt in het ‘gemaakte’, in de fictie, niet in de werkelijkheid erachter. Onze obsessie met de kunstenaar zou niet alleen kunnen ingrijpen in de bewegingsvrijheid van die maker, maar ook het kunstwerk geweld aandoen. Het zou er zo klein, zo simpel van kunnen worden.

Interviewprogramma Brommer op zee kondigde deze week aan dat Anjet Daanje een van de gasten is in het nieuwe seizoen, ergens tussen Jonathan Franzen en Oek de Jong in. Het is het eerste televisieoptreden van Daanje. Een blijk van erkenning, van roem en – eindelijk – zichtbaarheid, wat haar toekomt, maar toch ook ongemakkelijk maakt.

