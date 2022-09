Waar komt de boerenonvrede vandaan? Lees- en kijktips voor meer context

Boeren De stikstofdiscussie gaat door, de onvrede onder boeren is nog niet voorbij. Hoe is het zover gekomen? NRC tipt boeken, documentaires en tv-programma’s om dieper te duiken in de boerenthematiek en de agrarische geschiedenis.