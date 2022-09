VN beschuldigt China van ‘ernstige mensenrechtenschendingen’ tegen Oeigoeren

China heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de autonome regio Xinjiang. Dat staat in een langverwacht rapport van de Verenigde Naties dat woensdagavond werd gepubliceerd.

In het rapport stellen onderzoekers dat ze geloofwaardig bewijs van marteling hebben ontdekt. Volgens hen worden de rechten van Oeigoeren en andere Islamitische minderheden aan banden gelegd door een „systeem van willekeurige detentie”. Ook stellen ze dat de gevangenen in de zogenaamde „heropvoedingskampen” worden mishandeld en dat er ook sprake is van seksueel geweld. Ook zijn er volgens de onderzoekers serieuze aanwijzingen dat de Oeigoeren gedwongen medische behandelingen krijgen, waaronder gedwongen anticonceptie.

In het rapport stelt de VN dat China onmiddellijke stappen moet ondernemen om „alle individuen die willekeurig van hun vrijheid zijn beroofd” vrij te laten. Hoewel de VN zegt dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld hoeveel mensen er door de regering zijn vastgezet, schatten mensenrechtenorganisaties dat er meer dan een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden in de regio Xinjiang, dat in het noordoosten van China ligt.

De Chinese regering, die het rapport van tevoren inzag, ontkent de beschuldigingen en zegt dat de kampen bedoelt zijn om terrorisme te bestrijden.

Drie jaar

Aan het rapport werd drie jaar lang gewerkt. De publicatie ervan werd meerdere keren uitgesteld, mede omdat China druk uitoefende op de VN om het document niet uit te geven. Peking noemde het rapport een door het westen georganiseerde „farce”.

De publicatie werd ook uitgesteld omdat Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, haar bevindingen van een zesdaagse reis door Xinjiang nog in de publicatie wilde verwerken. Op die reis kreeg zij onlangs nog veel kritiek omdat ze een publiekelijke veroordeling van het geweld tegen de Oeigoeren achterwege liet.