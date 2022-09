Vermindering gaswinning kon eerder, maar ‘gasbaten’ waren belangrijker

De gaswinning in Groningen kon maar niet omlaag, hield voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) jarenlang vol. Anders zou de leveringszekerheid in het geding komen. Er waren immers contracten waar Nederland zich aan moest houden. Maar zo waterdicht was dat argument niet, blijkt na het verhoor van voormalig topambtenaar op Economische Zaken Jos de Groot (2006-2014) donderdag door de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag.

De Groot kreeg op 5 november 2012 een mail van Gertjan Lankhorst, topman van gashandelaar GasTerra, dat de gaswinning fors omlaag kon ondanks lopende contracten. Bij een normale winter was minimaal 27 miljard kubieke meter aardgas nodig vanuit Groningen, mailde Lankhorst, tegenover de 47 miljard kuub die op dat moment werd gewonnen. Door stikstof toe te voegen aan ander gas, waardoor het dezelfde kwaliteit zou hebben als Gronings gas, kon er uit Groningen 20 miljard kuub minder gewonnen worden.

Gasproductie juist omhoog

Die mogelijkheid om de gaswinning snel te verlagen, noemde De Groot donderdag „een vingeroefening” die niet tot directe productievermindering leidde. Zelfs een advies van De Groots’ enige ambtenaar die verstand had van aardbevingen werd in de wind geslagen. Ook die collega pleitte in een mail voor productievermindering van het Groningse gasveld als voorzorgsmaatregel voor de zware bevingen in het gebied.

Dat er naar vermindering van de gaswinning werd gekeken, kwam door een onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het najaar van 2012. Even daarvoor vond de beving in Huizinge plaats, met een kracht van 3,6 de zwaarste tot nu toe. Het SodM adviseerde vanwege de veiligheid van Groningers de productie van het Groningse gasveld te verlagen. Maar naar dat advies – of „die opinie” zoals De Groot het SodM-onderzoek donderdag herhaaldelijk noemde – werd niet meteen gehandeld door het ministerie.

Sterker nog, de gaswinning ging een jaar later omhoog naar 54 miljard kuub, het hoogste niveau sinds halverwege de jaren zeventig. De Groot: „Dat was vanwege de aardgasbaten, rust op de gasmarkt en leveringszekerheid.”

