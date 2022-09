Taiwan schiet voor het eerst drone neer bij Chinese kust

Het Taiwanese leger heeft donderdag voor het eerst een ongeïdentificeerde drone neergeschoten die het luchtruim van Taiwan was binnengedrongen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie gaat het niet om een militaire drone. Dinsdag vuurde het land waarschuwingsschoten af op een drone, kort nadat de Taiwanese regering had beloofd „krachtige tegenmaatregelen” te treffen tegen „Chinese provocaties”.

Volgens het defensiecommando van het Taiwanese eiland Kinmen vloog de drone net na de middag het luchtruim binnen, slechts enkele kilometers voor de Chinese kust. Troepen op het eilandje probeerden het object eerst vergeefs te verjagen, waarna het werd neergeschoten. Dat blijkt uit een verklaring die is vrijgegeven door het Taiwanese ministerie van Defensie. Eerder op de dag heeft de Taiwanese president Tsai Ing-wen het ministerie van Nationale Defensie opgedragen om tijdig „noodzakelijke en krachtige” tegenmaatregelen te nemen teneinde „de nationale veiligheid te verdedigen”.

Sinds begin vorige maand houdt China militaire oefeningen rondom Taiwan als een reactie op het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan het eiland. Enkele dagen geleden voer de Amerikaanse marine met twee oorlogsschepen door de Straat van Taiwan. Een woordvoerder van het Volksbevrijdingsleger zei eerder dat de Chinese krijgsmacht zeer alert is en dat het op elk moment klaar zou staan om elke provocatie te dwarsbomen. China beschouwt het feitelijk onafhankelijke Taiwan als afvallige provincie en zag het bezoek van Pelosi als een Amerikaanse poging om zich in „binnenlandse” aangelegenheden te mengen.

Correctie (1 september 2022): in een eerdere versie van dit stuk stond dat de drone waarschijnlijk afkomstig was van het Chinese leger. Dat is niet juist en zodoende aangepast.