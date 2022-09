CBS: afgelopen jaar sterkste huurstijging in acht jaar tijd

Niet alleen boodschappen, elektriciteit en benzine worden duurder, maar ook het huren van een woning. In de afgelopen twaalf maanden gingen de huren gemiddeld met 3 procent omhoog. Dat was de sterkste stijging sinds 2014, berekende statistiekbureau CBS na de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.

Dat de huren nu meer zijn toegenomen dan een jaar geleden, is niet gek. In 2021 werden ze op last van het Rijk bevroren vanwege de coronacrisis. Huurstijgingen waren alleen mogelijk als nieuwe huurders een woning betrokken..

„Maar de huren stegen ook meer dan de jaren ervoor”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Sinds 2017 zijn ze per jaar steeds meer gaan stijgen: van gemiddeld 1,9 procent (2017), tot 2,5 procent (2019), en nu dus 3 procent.

Sociale huurwoningen zijn aan striktere regels gebonden en daar was de huurstijging dan ook lager dan bij vrijesectorwoningen: gemiddeld 2,6 procent versus 3,8 procent. En, weinig verrassend: in Amsterdam stegen de huren het hardst, gemiddeld met 3,6 procent.

In de hoofdstad maakten alle woningcorporaties gebruik van de nieuwe mogelijkheid om bij sociale huurders met een hoog middeninkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren van 50 of 100 euro per maand, schreef Het Parool eerder. Terwijl volgens Aedes, de koepel van woningcorporaties, landelijk gezien ‘slechts’ 40 procent van de corporaties dit deed.

De laagste gemiddelde huurstijging was er in Friesland en Drenthe: 2,5 procent.

Inflatie

Woonkosten, waaronder de huren, wegen voor een aanzienlijk deel mee in de berekening van de inflatie, zegt Van Mulligen. „Voor meer dan 20 procent.” Dat drukt de inflatie vrijwel altijd, omdat huren doorgaans minder hard stijgen dan andere kosten. Maar omdat de huren vorig jaar met slechts 0,8 procent toenamen, en nu dus ineens een stuk meer, treedt dat effect minder sterk op. Van Mulligen: „De huren duwen de inflatie minder naar beneden dan anders.”

Dat een steeds groter deel van het inkomen van huurders naar wonen gaat, bleek onlangs ook uit het Woononderzoek 2021, een driejaarlijks onderzoek van het CBS. Startende huurders waren vorig jaar gemiddeld 36,5 procent van hun inkomen aan huur kwijt. Particuliere huurders zelfs 42 procent, als ook kosten voor gas en elektra worden meegerekend – en dat was nog voor de enorme prijsstijgingen.

Woningcorporaties signaleren in de eerste maanden van dit jaar een toename in het aantal huurders met betalingsachterstand, aldus Aedes. Dit terwijl het aantal achterstanden en huisuitzettingen juist jarenlang daalde.

„De betaalbaarheid van wonen is een steeds groter probleem voor huurders”, zegt Marcel Trip van de Woonbond. „We roepen op daar wat aan te doen.”

Loonontwikkeling

De Woonbond wil dat het kabinet de voorgenomen huurverlaging voor lage inkomens per 2024 een jaar vervroegt. Hierdoor gaan een half miljoen huishoudens 57 euro per maand minder betalen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) heeft toegezegd te verkennen of dit technisch mogelijk is.

Uit deze week uitgelekte plannen van het kabinet om de koopkracht te herstellen, blijkt dat de huurtoeslag wordt verhoogd. Hoe en met hoeveel, is niet bekend. Eerder werd bekend dat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen vanaf volgend jaar niet meer gekoppeld is aan de inflatie, maar aan de cao-loonontwikkeling. Huren mogen dan met een half procent minder stijgen dan de gemiddelde cao-loonstijging.