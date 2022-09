Sri Lanka en IMF bereiken akkoord over lening van 2,9 miljard dollar

Noodlijdend Sri Lanka en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben donderdag een akkoord bereikt over een lening van 2,9 miljard dollar (2,9 miljard euro). Het bedrag moet bijdragen aan het stabiliseren van de Sri Lankaanse economie, die al maanden in diepe crisis verkeert. In ruil voor de lening moet het land een aantal hervormingen doorvoeren.

Zo zal het belastingstelsel moeten worden aangepast: de inkomstenbelasting moet „progressiever”, de vennootschapsbelasting en btw-heffingen moeten breder. Het IMF wil bovendien dat de impact van de huidige crisis op de „armen en kwetsbaren” wordt verzacht door de sociale voorzieningen te verbeteren. De overeenkomst is nog niet definitief: de top van het IMF moet deze nog goedkeuren.

Al maanden verkeert Sri Lanka in een economische crisis, volgens analisten de ergste sinds de onafhankelijkheid in 1948, met maatschappelijke onrusten en (gewelddadige) protesten tot gevolg. De toeristische sector werd geraakt door de bomaanslagen in Colombo in 2019 en de coronapandemie kwam daar nog overheen. Vervolgens veroorzaakte de oorlog in Oekraïne grote prijsstijgingen van producten als olie en andere brandstoffen, wat veel Sri Lankanen raakt.

