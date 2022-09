Serena Williams door naar derde ronde US Open

Serena Williams (40) is door naar de derde ronde van de US Open in New York na haar zege op de Estse tennisser Anett Kontaveit, de nummer twee van de wereld. De wedstrijd eindigde in 7-6 (4), 2-6, 6-2. De 23-voudig grandslamwinnares eindigde de partij na 2 uur en 27 minuten met een lovegame, op de service van Kontaveit. Na afloop van de wedstrijd zei Williams niet verbaasd te zijn over haar overwinning. „Ik ben gewoon Serena. Hoe ik het gedaan heb? Nou, ik ben best een goede speler.”

In de derde ronde neemt Williams het vrijdag op tegen de Australische Ajla Tomljanovic. Ook komt ze donderdag samen met haar zus, Venus Williams, uit in het dubbelspel.

Enkele weken geleden zei Williams in een Vogue-artikel na te denken over het einde van haar tenniscarrière en fantaseerde ze over ‘Serena 2.0’. Hoewel ze geen specifiek moment noemde waarop ze wil stoppen, liet ze weten dat haar afscheid als tennisster nadert. Aangenomen wordt dat deze US Open haar afscheidstoernooi is, al blijft ze hier geheimzinnig over. „Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè”, zei Williams. En: „Ik blijf vaag, want je weet het nooit.”

