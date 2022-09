Vanuit mijn raam zie ik het speelplein van een basisschool. De kinderen spelen buiten. Er komen langzaam twee politieagenten aanlopen. Grote breedgeschouderde mannen, allebei een bonkig kaal hoofd, een heeft een flinke baard. Ze zien er indrukwekkend uit. De politieagenten spreken de kinderen – ik schat ze een jaar of 7 – aan. Ik stel me voor dat de kinderen met ontzag naar de politieagenten kijken. Dan maakt de agent met de baard een fraaie ouderwetse radslag op straat samen met twee meisjes.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl