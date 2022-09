‘Potver-de-potver, waar blijven de andere gemeenten bij de opvang van asielzoekers’

Een trekker maait het gras van een enorm veld in de kop van de provincie Groningen, waar de lucht smaakt naar het zout van de nabije Waddenzee. Het veld, tegen het Lauwersmeergebied aan, is nu nog leeg. Maar over een week is dit de opvanglocatie voor vijfhonderd tot zevenhonderd asielzoekers.

Donderdagavond kreeg burgemeester Henk Jan Bolding (CDA) van gemeente Het Hogeland een telefoontje van staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD). Of er iets mogelijk was met het defensieterrein rondom het Groningse Zoutkamp? In de kazerne worden al een jaar vijfhonderd Afghaanse evacuees opgevangen.

Na een weekend soebatten kondigde de gemeente maandag aan dat er vanaf 10 september een nieuwe opvanglocatie komt, naast de bestaande opvang. De nieuwe opvang wordt een wachtkamer voor asielzoekers die zich nog moeten registreren in het aanmeldcentrum Ter Apel, maar daar is geen plek voor hen. Dit moet Ter Apel ontlasten, voor maximaal een half jaar.

Sinds mei slapen er geregeld asielzoekers buiten de poorten van het aanmeldcentrum. Wc’s stromen over door de poep, douches ontbreken. In de afgelopen maanden werd maar geen oplossing gevonden voor de buitenslapers. Het ging vorige week om al ruim zevenhonderd mensen.

Wat in Ter Apel gebeurt, kan zo niet langer Henk Jan Bolding burgemeester Het Hogeland

„Wat in Ter Apel gebeurt, kan zo niet langer”, zegt burgemeester Bolding in zijn werkkamer in het gemeentehuis in Winsum. „Iedereen schaamt zich daarvoor.” Daarom besloot hij samen met Van der Burg te zoeken naar een oplossing. De staatssecretaris zoekt al maanden naar een wachtlocatie in de buurt van Ter Apel.

Van de ene uithoek naar de andere

Die plek is gevonden in de Marnewaard, een paar kilometer boven vissersdorp Zoutkamp. Maar zo dicht bij Ter Apel is het niet: honderd kilometer. Van de ene uithoek in de provincie Groningen naar de andere uithoek.

Dagelijks zullen bussen heen en weer pendelen tussen beide locaties, een rit van bijna anderhalf uur. Want de opvang in de Marnewaard is bedoeld voor een paar dagen. Asielzoekers die moeten wachten op de registratie van hun asielaanvraag – wat alleen in Ter Apel kan – kunnen in de nieuwe opvang blijven. „Daar krijgen ze een net bed, douche en eten”, zegt Bolding. „Zodra ze geregistreerd zijn in Ter Apel, worden ze doorgestuurd naar een andere opvanglocatie.”

Zoutkamp is niet ideaal, zegt Bolding. Want het grasveld waarop verschillende paviljoententen komen, ligt tussen een kazerne en een oefenterrein van Defensie in. „Dat is wel een dingetje, want er wordt daar geschoten. Dus we moeten de mensen met oorlogstrauma’s waarschuwen.”

Vijf kilometer verderop ligt het toeristische dorp Zoutkamp, dat dagelijks bezocht wordt door tientallen pensionado’s op e-bikes. Daar zijn ze ongerust over de nieuwe opvanglocatie, zegt Daan Oostindiën, voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen, die al „veertig jaar en één dag” in Zoutkamp woont, ofwel zijn hele leven. „We vangen al vijfhonderd Afghanen op, daar komen zevenhonderd asielzoekers bij. Dat zijn twaalfhonderd mensen op evenveel inwoners.” Wel zullen de Afghanen vanaf 1 oktober verhuizen naar andere dorpen in de gemeente.

Voordringen in de supermarkt

De onrust komt niet uit het niets, want eerder had het dorp te maken met overlast van asielzoekers. Er werd een fiets gestolen, door achtertuinen van bewoners gelopen. „En er was een incident dat mannen voordrongen bij vrouwen in de rij voor de kassa van de supermarkt – een cultuurding”, zegt Oostindiën. „En dat doet toch wat in zo’n dorpje.”

Maar hij wil vooral niet negatief zijn. „Want wat in Ter Apel gebeurt, dat slaat nergens op, die mensen hebben een plek nodig.” Daar lijken zijn dorpsgenoten mee in te stemmen. Er zijn geen demonstraties of bewonersbijeenkomsten gepland. „Uiteindelijk leven we met de Afghanen ook wel in harmonie, tijdens de Pinksterfeesten in Zoutkamp zagen we ze in de botsauto’s zitten, ze gingen gewoon op in de menigte.”

Dat er nu wéér een opvang komt in de provincie zit burgemeester Bolding wel dwars. Uit data-onderzoek van NRCbleek deze maand dat het noorden van Nederland veel meer asielzoekers opvangt dan de rest van het land. „Wij krijgen veel waardering van andere gemeenten”, zegt Bolding. „Maar potver-de-potver, waar blijven de andere gemeenten?”

